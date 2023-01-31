Настоящий русский медведь: Боец увернулся от гранаты и сбил рукой дрон ВСУ

В сети появились уникальные кадры из зоны специальной военной операции, что дают повод восторгаться хладнокровием российского воина.

В сети появились уникальные кадры из зоны специальной военной операции, что дают повод восторгаться хладнокровием российского воина.

Вот дрон ВСУ завис в небе с гранатой ВОГ (осколочная граната для подствольных гранатометов), что взрывается при соприкосновении с землей. Беспилотник охотится за бойцом, что идет вдоль лесополосы. Вполне вероятно, что боец - связист, который отправился проверять поврежденную антенну.

Часто именно так и действуют вражеские операторы беспилотников: один создает повреждение на технике, а второй караулит, когда появятся военнослужащие. Об этой тактике наши бойцы хорошо знают, что подтверждаемся следующими кадрами: стоило дрону сбросить ВОГ, как боец прыгает сторону, а после взрыва замирает. Воин сразу принимает позу, которая удобна для наблюдения, держит автомат на изготовке.

Оператор дрона зависает несколько секунд над его телом, а потом снижается, чтобы заснять российский шеврон на куртке и лицо поверженного воина.

В этот момент боец «оживает», хватает дрон на лету и заглядывает в камеру. Съемка заканчивается когда боец своими тактическими перчатками начитает ломать винты бездушному убийце.

«Красавец, настоящий русский медведь. И настоящее руководство о том, как солдату спастись от дрона, что собирается сбросить гранату», - напишут читатели в сети.

На кадрах можно различить мужественные черты лица воина и шеврон с медведем на груди, который занес над врагом широкие лапы с длинными когтями.

В сети множество роликов, где украинские националисты подобным образом утюжат окопы наших бойцов. Враг забрасывает с неба боеприпасы в люки бронетехники, окопы и блиндажи. На многих роликах воинам удается укрыться от осколков или отбросить от себя гранаты. Наши добровольцы и сами используют подобный опыт.

А можно ли уцелеть в таких ситуациях? Старослужащие в сети дают разные советы.

В первую очередь советуют не перемещаться по открытой местности и прислушиваться. А если услышали звук моторов или заметили беспилотник попытаться сбить его из стрелкового оружия. Многим удается. Да и вражеский оператор попытается уберечь свою «птичку» и найти другую цель.

Но если началась атака, надо резко прыгать в сторону от места разрыва и перекатываться по земле без остановки. Важно менять направление, не останавливаться пока не найдется укрытие. Оператор будет терпеливо ждать, когда цель будет бежать в одном направлении или замрет, чтобы перевести дух. Тогда и совершит очередной сброс.

Важно понять, какие именно боеприпасы использует враг: ВОГ взрывается сразу при ударе о землю, гранаты Ф-1 и РГД -5 с задержкой через 3 секунды. Последние можно пробовать отбросить, если они упали рядом в окопе. Убежать от наступательной РГД -5 с разлетом осколков до 25 метров можно, но не от оборонительной гранаты Ф-1 с зоной порождения осколками до 200 метров. При взрыве гранаты лучше залечь в низине, за деревом или любой другой естественной преградой. Это позволит минимизировать ущерб от осколков.

При перемещении в опасных районах военнослужащим советуют не собираться в кучи, перемещаться с дистанцией в 5-10 метров. Над выходами из блиндажей и люками бронетехники важно натягивать сетки, которые могли бы задержать падающий боеприпас.

При ранении советуют сменить позицию, так как украинские операторы беспилотников имеют свойство добивать противника, чтобы потом снизиться и снять лицо погибшего с близкого расстояния.

Такие кадры националисты используют в целях пропаганды, для поднятия духа своих солдат. Именно потому, даже имея беспилотники с ночниками и тепловизорами, операторы ВСУ редко совершают налеты ночью.

Кроме антидроновых ружей нашим бойцам советуют использовать обычные охотничьи ружья дробовыми патронами. Такие в достаточном количестве изымают на освобожденных территориях бойцы Росгвардии.