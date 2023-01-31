Россияне не смогут выйти на пенсию в 2023 году: как это получилось

Фото: Мария ЛЕНЦ

Неожиданно, но факт. В этом году на пенсию не сможет выйти никто. Таковы условия переходного периода по повышению пенсионного возраста.

Его у нас подняли в 2018 году. Для мужчин он теперь составляет 65 лет, а для женщин – 60 лет. Но рост постепенный. В предыдущие четыре года шел переходный период. В это время возраст повышался на полгода каждый год. А теперь пошел ускоренными темпами. Каждые два года добавляют по одному году. В итоге в этом году физически не будет тех, кто подходит по возрасту. Они появятся только в следующем году (подробнее – см. графику).

Правда, есть одно исключение – оформить пенсию смогут те, кто имеют право на выйти на заслуженный отдых досрочно. К примеру, это те, кто работают на вредных производствах и выработали необходимый стаж, «северяне» или другие льготные категории. Чтобы уточнить свой статус, можно обратиться в свое отделение Социального фонда. Это ведомство с 1 января объединило две структуры – Пенсионный фонд и Фонд соцстраха. Подробную информацию о его работе можно на официальном сайте.

Кто и когда сможет выйти на пенсию