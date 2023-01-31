Помогите Пиноккио из Донецка стать обычным мальчиком!

Не успел Давид родиться, как умер. На медицинском языке это называется «последствия родовой травмы». Клиническая смерть, кровоизлияние в головной мозг и разрыв плечевого сплетения левой руки. Чудом малыша реанимировали, но с тех пор его душа оказалась накрепко замурована в неподвижное, словно деревянное тело. Живая кукла со страшным набором диагнозов: ДЦП, гидроцефалия, эпилепсия. Как в старой сказке, человека, способного двигаться и развиваться, предстояло еще «выстругать» да оживить, чем и занимались доктора все последующие десять лет…

Все осложнялось тем, что наш Пиноккио родился в маленьком городке на Донбассе, где уже много лет так неспокойно, что на медицинскую помощь, а тем более реабилитацию, рассчитывать не приходилось. Так что семья с двумя детьми, один из которых тяжелый инвалид, приняла очень непростое решение переселиться в Ростовскую область. Но оно оказалось правильным.

После первой же операции состояние ребенка сильно изменилось. Сначала провели замену клапана шунта в головном мозге. Давид сразу пошел на поправку – он перестал быть «деревянной куклой» и превратился в осмысленного мальчика, которому очень хотелось играть с братом, гулять, бегать – быть как все. Но встать на ноги не получалось. Тогда сделали операцию на спинном мозге - селективную дорсальную ризотомию (СДР) для снятия спастики с мышц ног. Так Давид сделал свои первые шаги с поддержкой. И каждый день он двигается все лучше, но на этом выздоровление застопорилось.

Через какие муки пришлось пройти этому маленькому человеку, чтобы добиться права просто быть собой, сложно представить. Но он больше не Пиноккио! Он мальчик. Причем очень сильный и необычайно мужественный, поражающий своей стойкостью даже врачей.

- Понимаете, он поверил в чудо, которое действительно, как оказалось, возможно! – рассказывает мама. - Ради умения ходить сын работает как заправский спортсмен: ежедневно стоит в вертикализаторе, разрабатывает суставы, два раза в неделю занимается в бассейне и с логопедом. Он очень старается, и мы помогаем ему всем, чем можем. Наш папа устроился работать на агроферму, а по выходным подрабатывает ремонтом автомобилей. Но этого недостаточно. Доктора твердят, что необходима профессиональная реабилитация, иначе все пойдет насмарку. А у нас просто нет на это средств. Не успеваем зарабатывать. Умоляю, помогите!

По прогнозам медиков, у Давида все шансы научиться ходить. Но без реабилитации развитие просто застопорится, и это в лучшем случае. В худшем же мышечный тонус снова скует его ноги, и мальчик снова ляжет.

Пожалуйста, позвольте Давиду не возвратиться в мир Пиноккио! На курс реабилитации необходимо собрать 299 000 рублей. Мальчика ждут в клинике уже 6-го февраля. Помогите лечению состояться!

(499) 250-02-44 Татьяна - координатор

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