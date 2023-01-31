Скоты из Скотленд-ярда: знаменитая полиция Лондона оказалась сборищем извращенцев и насильников

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33-летняя Сара Эверард пропала вечером 3 марта 2021 года по пути домой на юге Лондона. По дороге она болтала со своим парнем по телефону и ничто не предвещало беды. Но затем ее телефон оказался вне зоны доступа, а следы Сары пропали.

Как уже потом установило следствие, ее остановил констебль Скотленд-Ярда Уэйн Казенс, показав удостоверение. Поводом для задержания стало якобы нарушение ковидных правил. Этот момент попал на камеру автобуса, проезжавшего мимо. Полицейский надел на Сару наручники, посадил в арендованную машину и направился в Кент - на похищение Эверард ушло всего пять минут.

Через неделю после исчезновения останки Сары были найдены в лесном ручье в Эшфорде, графстве Кент, всего в нескольких метров от участка Казенса.

На суде офицер признался, что сначала изнасиловал, а потом задушил девушку полицейским ремнем. Через день он сжег тело, рассовал останки по мусорным пакетам и выбросил.

Через неделю после исчезновения останки Сары Эверард (на фото) были найдены в лесном ручье.

Всю свою жизнь Казенс прослужил в полиции. В 2018 году заступил на службу в Скотленд-Ярд в отдел по огнестрельному орудию, работал в дипломатических представительствах.

Суд приговорил его к пожизненному заключению, но, как показывает практика, в большинстве случаев даже такие преступники в Великобритании получают шанс выйти на свободу досрочно.

«ДА КТО ТЕБЕ ПОВЕРИТ»

А на минувшей неделе еще один офицер Скотленд-Ярда, Дэвид Кэррик, признал себя виновным в 49 преступлениях, включая 24 изнасилования, в отношении 12 женщин, которые он совершал на протяжении 18 лет.

Он запирал своих жертв в каморке под лестницей, не давал им еды, заставлял убираться в своем доме голыми и справлял на них нужду. Ему доставляло колоссальное удовольствие чувствовать свое могущество в такие моменты.

Офицер Скотленд-Ярда Дэвид Кэррик признал себя виновным в полусотне преступлениях.

Но то, что больше всего настораживает, он с легкостью злоупотреблял служебными полномочиями. Он предупреждал своих жертв, что может убить ее в любой момент, не оставив улик, или же подбросить им в машину наркотики, а затем арестовать.

«Да кто тебе поверит», - говорил Кэррик напуганным жертвам. И, как показывает статистика, в Британии лишь 1,3% зарегистрированных случаев изнасилований заканчивается предъявлением обвинений подозреваемому. Этим и пользовался констебль, до тех пор, пока в октябре 2021 года одна из его жертв не обратилась за помощью к полиции.

ВСЕ ВСЁ ЗНАЛИ

Одна из жертв Кэррика в ближайшее время планирует подать в суд на Скотленд-Ярд о возмещении ущерба в связи с тем, что полиция не смогла предотвратить еще девять случаев издевательств со стороны констебля. В 2017 году женщина познакомилась с Кэрриком в приложении для знакомств. У них завязался роман, который продолжался три года. Все это время офицер с регулярностью подвергал британку сексуальному насилию.

Впрочем, его садистские наклонности проявились уже на первом свидании, когда он внезапно схватил ее за шею.

- Полиция знала, что он из себя представляет. Но они не провели расследования должным образом, - уверена пострадавшая, которая скрывает свое имя от прессы. - Ничто не изменит того, что со мной произошло. Но я хочу подать в суд, чтобы заставить полицию действовать в будущем на упреждение.

Эксперты полагают, что у женщины есть все шансы стрясти со Скотленд-Ярда десятки тысяч фунтов стерлингов.

БЕЗОГОВОРОЧНОЕ НЕДОВЕРИЕ

На Дэвиде Кэррике свет клином не сошелся. Масштаб бедствий в Скотленд-Ярде оказался куда больше, чем ожидалось. Английская полиция, которая раньше пользовалась безоговорочным доверием у общества, оказалась населена садистами, расистами, насильниками и абъюзерами.

С момента убийства Сары Эверард в марте 2021 года как минимум 16 столичных офицеров были осуждены, 12 из них были предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах и насилие против женщин.

Сейчас в суде находится 1633 заявления о сексуальном или домашнем насилии в отношении 1071 офицера или рядового сотрудника полиции, произошедшие за последние десять лет. Новый комиссар Скотленд-Ярда Марк Роули старается успокоить общество, утверждая, что в обществе по-прежнему сохраняется доверие к британской полиции. Но опросы говорят иное. В ноябре 2021 года только 29% англичанок заявили, что они могут доверять правоохранителям после убийства Сары Эверард.

НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР

Среди тех, кто получил реальный срок за злодеяния - 58-летний детектив отдела по борьбе с преступностью Марк Коллинз. Его ловили на живца и задержали во время недвусмысленной переписки с 13-летней девочкой, роль которой выполнял еще один офицер, участвовавший в спецоперации. Отпираться в его случае было бесполезно, он признал себя виновным в попытке склонить ребенка к сексу. За это суд отправил его за решетку на два года и четыре месяца.

Марк Коллинз признал себя виновным в попытке склонить к сексу несовершеннолетнюю девочку.

Офицер Джейми Райнер оказался натуральным садистом: он неоднократно избивал и душил свою девушку, также офицера полиции. Его приговорили к 2 годам и трем месяцам тюрьмы. Уилла Скотт-Барретта суд приговорил к девяти месяцам условно за отправку эротических фото 15-летнему мальчику.

Свою вину признал и Бенджамин Макниш, которого обвинили в вуайеризме, - он подглядывал за женщиной, принимавшей душ.

ПЛАН ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Комиссар Марк Роули разработал «план восстановления» репутации Скотленд-Ярда в глазах общественности. Хоть он и обещает пересмотреть культуру и стандарты полиции, но утверждение, что правонарушители скорее являются исключением, чем правилом, свидетельствует о непонимании масштаба проблемы, уверены британские журналисты. С 2017 по 2020 года более половины сотрудников Скотленд Ярда, уличённые в сексуальных домогательствах, сохранили свои рабочие места. За последние три года ситуация только ухудшилась. Согласно отчету, все меньше офицеров, признанных виновными в грубых проступках, увольняются.

Министерство внутренних дел приказало всем подразделениям до конца марта провести внутреннюю проверку всех своих сотрудников.