Куда идем мы с Пятачком, а главное - какими путями мы возвращаемся в Россию в условиях санкций, большой-большой секрет! Фото: Кирилл ЗЫКОВ/Агентство городских новостей «Москва»

С НОВЫМ МАТКАПИТАЛОМ

С 1 февраля социальные выплаты у нас традиционно повышают на уровень инфляции. В этом году прибавка получается довольно внушительной, поскольку инфляция в 2022 году, по расчетам Росстата, составила 11,9%.

Из наиболее важного - вырастет размер маткапитала. А также порядка 40 с лишним разных социальных пособий и компенсаций. Это и детские пособия, и единовременные выплаты федеральным льготникам, и многое другое. На их индексацию из бюджета выделено более 150 млрд рублей.

Калькулятор «КП» Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«ФЕЙСКОНТРОЛЬ» НА ГОСУСЛУГАХ

С февраля в личный кабинет на портале госуслуг можно будет заходить с помощью биометрических данных: по голосу и изображению лица. «Можно» - это не значит, что так делать придется всем. Это дополнительная опция, по желанию. Многие считают, что так удобнее, чем каждый раз вводить логин и пароль.

Чтобы воспользоваться новшеством, надо зарегистрироваться в Единой биометрической системе (ЕБС). Для этого нужно прийти в отделение банка (список отделений, где оказывают такие услуги, есть на сайте Центробанка - https://cbr.ru/fintech/digital_biometric_id/). Вам понадобится посмотреть в камеру и назвать цифры, которые вы там увидите. Операционист свяжет эти данные с вашей учетной записью на госуслугах. Также нужно будет оформить согласие на использование данных.

НЕФТЯНЫЕ АНТИСАНКЦИИ

С начала февраля вступает в силу и указ о российском ответе на потолок цены на нашу нефть. Запрещаются поставки нефти (кроме трубопроводной) из России по контрактам, где потолок предусмотрен прямо или косвенно. Исключения возможны, но только на основе специального решения президента. Указ распространяется и на уже заключенные контракты, если там есть такие оговорки.

Напомним, потолок цен на российскую нефть действует с 5 декабря 2022 года. Евросоюз, «Большая семерка» и Австралия установили его на уровне 60 долларов за баррель. И теперь компаниям из этих стран запрещено перевозить российскую нефть и страховать танкеры с ней, если черное золото продается по цене дороже потолка.

Общий смысл российского ответа - страны, поддержавшие потолок, не должны получать нефть из нашей страны ни по какой цене. Как объясняют эксперты, одна из целей российского правительства - чтобы компании из «дружественных» стран не могли требовать скидок, ссылаясь на потолок.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ РАСШИРЯЕТСЯ

С 2 февраля удлиняется перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта. Теперь туда войдут ряд торговых марок игрушек, игр, спортивного инвентаря. Например, Adidas, Manchester United, Real Madrid, Disney, DC Comics, Marvel.

Параллельный импорт - это когда товары зарубежных производителей ввозятся к нам без согласия правообладателя (не путать с контрафактом). Раньше такой вид импорта был в России под запретом. Но весной 2022 года, после ухода с нашего рынка многих западных компаний, его решили разрешить. Но везти «параллельно» можно не все подряд: список марок для параллельного импорта утверждает Минпромторг.

За 2022 год таким путем завезено товаров примерно на $20 млрд. Это не так уж и много - меньше 10% от общего объема импорта.

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ

- Проезд большегрузов по федеральным трассам (система «Платон») опять подорожает - с 2,54 до 2,84 рубля за километр. Это касается всех нас, поскольку расходы на перевозку зашиты в цену практически любого товара.

- Регионам разрешили передавать другим льготникам жилье, которое предназначалось уволенным в запас военным, но осталось невостребованным. Например, если бывший военный умер раньше, чем подоспела помощь в решении его квартирного вопроса. Или уехал искать счастья в другом регионе. Список льготников, которые с 4 февраля смогут получить такие квартиры:

вeтераны Вeликой Отечeственной войны и члeны их сeмей,

ликвидаторы аварии на Чeрнобыльской АЭС,

инвалиды-чeрнобыльцы,

семьи с дeтьми-инвалидами,

вeтераны боeвых дeйствий.