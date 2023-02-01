Последние новости о ситуации вокруг Украины на 1 февраля 2023 года: Названы убийцы «Хаймарсов» и суммы вознаграждений российским бойцам за подбитые «Абрамсы» и «Леопарды»

Бронетехника ВСУ на донбасском фронте. Фото: REUTERS

Какие украинские части несут наибольшие потери на Донбассе

Артиллерия «Западной» группировки войск на Купянском направлении била по частям 114-й и 103-й бригад теробороны в Масютовке и Табаевке Харьковской области. Потери противника составили полтора взвода. На Красно-Лиманском направлении группировка войск «Центр» утюжила позиции 25-й и 95-й десантных бригад ВСУ в районе Ямполовки в ДНР и в Серебрянском лесничестве. Выведены из строя два взвода. На Донецком направлении штурмовые отряды при огневой поддержке «Южной» группировки войск освободили поселок Благодатное в ДНР .За сутки тут уничтожено до 50 украинских военнослужащих, французская САУ Caesar , американская артсистема М-777 и гаубица «Мста-Б». На Южно-Донецком группировка войск «Восток» продолжала давить на позиции 72-й мехбригады ВСУ в районе Угледара, а также 110-й бригады теробороны в районе Новополя в ДНР. Потери ВСУ на данном направлении превысили 40 военнослужащих. В Запорожской и Херсонской областях хлопцам тоже несладко.

Что станет противовесом «Хаймарсам»

Владимир Рогов, член главного совета Запорожской администрации области, сообщил, что «Торнадо-С» станет противовесом американской системе HIMARS в регионе. По словам чиновника, широко применение российской РСЗО с управляемыми снарядами даст возможность точного попадания по позициям противника. Он напомнил, что «Торнадо-С» имеют метровую точность. Накануне Минобороны показало кадры боевой работы «Торнадо-С» в ходе СВО. Эта реактивная система залпового огня за один залп уничтожает несколько опорников украинских войск, или транспортную развязку, или склад боеприпасов в глубоком тылу. При всем богатстве выбора другой альтернативы, как бежать, задрав штаны, у вас нет.

Сколько миллиардов Киеву даст МВФ

Даниил Гетманцев, депутат Верховной рады и глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, сообщил, что Киев обсуждает с Международным валютным фондом новую программу помощи незалежной. Ее размеры колеблются в границах от 15 до 20 млрд. долларов. Гетманцев заявил: «Мы работаем с МВФ. Это может быть большая программа. Она рассчитана на несколько лет. Мониторинговая миссия будет завершать свою работу, она была назначена на три месяца и после этого мы перейдем к составлению программы с МВФ». Накануне Нацбанк Украины сообщал, что в 2023-м объем финансирования, предоставляемый Западом киевскому режиму составит не менее 38 млрд долларов. Они так охотно берут эти деньги, полагая, что отдавать уже не придется — а если и придется, то точно не им?

В самостийной ищут, где бы еще запретить русский язык

Тарас Креминь, уполномоченный по защите госязыка на Украине, уверен, что практику запрета на общение на русском языке, внедренную в Киево-Могилянской академии, необходимо распространить на все вузы самостийной. Креминь заявил: «Закон про высшее образование предусматривает автономизацию высших учебных заведений, и они должны были давно принять у себя аналогичные решения». Чиновник также привел в пример действия администрации Харьковского национального университета имени В.Каразина - там ввели должность уполномоченного по защите государственного языка в вузе и жестко штрафуют за нарушения. Ну, а 27 января администрация Киево-Могилянской академии официально запретила использовать русский язык в межличностном общении. Это касается преподавателей, студентов и административного персонала. Гоголь зло хохочет и крутит пальцем у виска.

Куда целят ВСУ на Брянщине и Белгородчине

Александр Богомаз, глава Брянщины, сообщил, что ВСУ ударили из минометов по гражданским объектам села Ломаковка Стародубского муниципального округа. По данным губернатора, в результате украинского обстрела повреждены домовладения, памятник погибшим в годы Великой Отечественной и здание местного магазина, частично нарушено электроснабжение. На месте работали экстренные и оперативные службы. Накануне Украина дважды обстреляла село Безлюдное в Шебекинском городском округе на Белгородчине. Двое мужчин получили контузию и осколочные ранения.

Бывший советник Кучмы видит крах Киева

Олег Соскин, экс-советник Леонида Кучмы, полагает, что Украина находится в таком тяжелом положении, что держится исключительно благодаря поставкам от США и их союзников. Соскин сообщил: «Ситуация тупиковая. Пока мы видим, что вся мощь России сконцентрирована против Украины. Украина не производит никакого вооружения. Ни снаряжения у нее нет, ни денег, ни запасов — ничего». Без помощи Запада, по мнению бывшего советника второго президента незалежной, страна бы рухнула в очень короткие сроки. Открыл Америку.

На американских и немецких танках можно неплохо заработать

Вообще-то Минобороны РФ давно и официально назначило «премиальные» за уничтожение техники противника в зоне спецоперации. Например:

- За каждый танк - 100 тысяч рублей.

- За самолет - 300 тысяч рублей.

- За вертолет - 200 тысяч рублей.

- За ударный беспилотник, БМП, САУ, С-300, «Бук» или «Град» - 50 тысяч рублей.

Деньги переводятся сразу на карту бойцу.

Но с объявлением НАТО о поставках Украине посыпались частные инициативы. Сначала известный актер Иван Охлобыстин пообещал от имени "неравнодушных бизнесменов" по 10 миллионов рублей за каждый подбитый западный танк.

Дальше пошли «инициативы с мест». Александр Осипов, глава Забайкальского края, пообещал стимулировать тех украинских военных, которые захотят продать западные танки. Губернатор сообщил: «Мы быстро, оперативно найдем формулу поощрить всех с тем, чтобы мы получили нужный всей стране результат».

А накануне Осипов подписал постановление о единовременных выплатах нашим военным, захватившим или уничтожившим Leopard и Abrams. Тому, кто сможет захватить Leopard любой модификации в работоспособном состоянии, причитается 3 млн рублей, а участвующим с ним в захвате выплатят по 500 тысяч каждому. Всего за один танк выплату могут получить до десяти человек. Также «премировать» военных будут за захват и уничтожение танков M1 Abrams или «иных основных боевых танков, произведенных в странах НАТО». Тот, кто сумел захватить такие танки в работоспособном состоянии, получит 1,5 млн руб., а помогавшие ему могут рассчитывать на выплаты в размере 300 тысяч рублей.

В США заинтересовались, сколько же воруют в Киеве

В столицу незалежной прибыла комиссия Госдепартамента США В ее состав вошли Диана Шоу, Роберт Сторч и Николь Ангарелла. Эти заокеанские ревизоры занялись проверкой того, как киевский режим использует американскую военную помощь. Ревизоры призвали граждан самостийной сообщать им любую информацию о нецелевой растрате помощи из США, обещая полную анонимность. Правда, ревизоры начали не с того — они сразу провели встречу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Понятно, одним из самым кристально чистых украинских чиновников. Таким манером они, конечно, много чего накопают...

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