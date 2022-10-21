Экипаж Crew Dragon (слева направо): Анна Кикина, Джош Кассада, Николь Манн и Коити Ваката. Фото: SpaceX/Wikimedia Commons

Анна Кикина, тридцативосьмилетняя шатенка в белоснежном, непривычно обтягивающем скафандре (если сравнивать с нашим полетным «Соколом». - Ред.), заняла четвертое кресло в Crew Dragon. Она - первый российский космонавт, который отправился на Международную космическую станцию на новом американском корабле.

С 2011 года, когда последний американский челнок встал на прикол, и до 2020-го, когда на МКС прилетел первый Crew Dragon со сменным экипажем, доставку и возвращение людей с орбиты обеспечивала Россия.

Полет Анны Кикиной - это не более чем транспортная операция. А вообще-то она работает в составе российского экипажа.

Анна на МКС вошла в состав российского экипажа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анна Кикина - девушка с характером

Кто такая Анна Кикина?

Если коротко - «девушка с закаленным характером».

Анна Кикина родилась 27 августа 1984 года в Новосибирске. В родном вузе - Новосибирской государственной академии водного транспорта - получила два диплома. Специалист по «Защите в чрезвычайных ситуациях», инженер - в общем, грамотный спасатель. И экономист-менеджер.

Несмотря на то, что девушка подала заявление в отряд космонавтов с должности программного директора станции «Радио-Сибирь Алтай», она не очень разговорчива. Все ее ответы на вопросы журналистов - а интервью она уже давала много раз - это несколько аккуратных и точных фраз.

Весной 2021-го компания Mattel выпустила куклу Barbie-космонавт, сделанную по образу Анны Кикиной. У нее было два варианта костюма: тренировочный комбинезон и космический скафандр типа «Орлан». Фото: Roscosmos/Global Look Press

Зато у нее солидный список спортивных достижений - мастер спорта по полиатлону (многоборье) и рафтингу. Инструктор парашютно-десантной подготовки, выполнила 153 прыжка с парашютом. И еще она дайвер - имеет сертификат.

Спортом она занимается вместе с мужем. Александр Сердюк сейчас старший тренер - преподаватель Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Кстати, провожать жену в полет Александр полетел не как супруг, а в составе команды специалистов ЦПК, обеспечивающих подготовку космонавта к полету.

Муж Анны Александр Сердюк работает в ЦПК имени Гагарина. Фото: СОЦСЕТИ

Детей у пары пока нет.

Почему Анна подала заявку в отряд космонавтов?

Она объясняет: хотела попробовать, потому что полностью соответствовала требованиям - высшее техническое образование, стаж работы - не меньше трех лет, хорошая физическая подготовка. (В 2012 году состоялся первый открытый набор в отряд космонавтов «Роскосмоса».) Анна убедила комиссию, что она достойна должности кандидата в космонавты-испытатели.

Впрочем, на этом ее испытания только начались.

Два года напряженной общекосмической подготовки - и только в 2014-м она зачислена в отряд космонавтов. И еще семь лет подготовки к полету, изучение систем корабля «Союз» и российского сегмента МКС. И ожидание, ожидание, ожидание назначения в экипаж.

Два года напряженной общекосмической подготовки - и только в 2014-м она зачислена в отряд космонавтов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правда, в 2017-м Анна вместе с экипажем Института медико-биологических наук «слетала» на Луну. То есть была бортинженером в международном изоляционном эксперименте SIRIUS, имитирующем полет к спутнику Земли. Управляла луноходом и тестировала костюмы для нового российского космического корабля «Орел». Тестировала для российского, а полетела на американском.

Когда в июле 2022 года, несмотря на все политические сложности, между «Роскосмосом» и НАСА было подписано соглашение о полетах интегрированных экипажей (именно так они официально называются) на российских и американских пилотируемых кораблях, Анна Кикина была включена в первый экипаж - Crew-5.

Пока, говорят, есть договоренность о трех перекрестных полетах.

Про Crew-5

В экипаже корабля Илона Маска - две женщины: командир миссии Николь Манн и наша Анна Кикина. Еще два кресла - у мужчин. Второй пилот - американец Джош Кассада. А еще японец Коити Ваката. Это один из самых опытных из действующих космонавтов/астронавтов в мире. Он, несмотря на возраст (59 лет), отправился в свою пятую звездную командировку. На МКС он уже отработал в двух основных экспедициях.

Живет Анна в собственной каюте в модуле «Наука». Это один из самых «свежих» модулей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Насколько, на ваш взгляд, сложна подготовка к полету на Crew Dragon? Анна ведь осваивала корабль «Союз», - спросил я руководителя делегации «Роскосмоса» на космодроме во Флориде, откуда был запуск, исполнительного директора по пилотируемым программам Сергея Крикалева.

- Здесь (в США. - Ред.) она прошла подготовку скорее как пассажир. Определенные знания для самообслуживания нужны. Но понимать системы корабля от винтика до винтика - нет. Так же как американцы сейчас летают на наших кораблях в правом кресле, где обычно мы сажаем туристов.

На «Драконе» она сутки летела к МКС. Ну и спуск после окончания работы займет несколько часов.

Анна на МКС вошла в состав российского экипажа. Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин прилетели на МКС чуть раньше на корабле «Союз МС-22». Кстати, вместе с ними прилетел американец - Франциско Рубио. Так что обмен уже начался.

Живет Анна в собственной каюте в модуле «Наука». Это один из самых «свежих» модулей. Поначалу в его конструкции спальное место не предусматривалось. Потом каюту сконструировали и прикрепили по земным ориентирам к потолку. В невесомости же понятия «потолок» и «пол» очень условны. Каюта довольно комфортабельна - перед отправкой модуля на космодром нам с фотографом Владимиром Веленгуриным удалось заглянуть в нее - на двери даже есть окошечко. Мужчины же ночуют в другом модуле «Звезда» - по соседству.

Кикиной предстоит отработать на орбите полгода. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На вопрос «Что взяли с собой на корабль?» (экипажу Crew Dragon разрешено взять по 1 кг личных вещей. - Ред.) Анна ответила так:

- Хорошее настроение и заряд бодрости на классную работу с удовольствием, а если говорить о физических вещах - фотографии близких людей.

Кикиной предстоит отработать на орбите полгода.

На сайте Центра подготовки космонавтов есть фотографии, как Анна Кикина вместе с нынешним командиром МКС Самантой Кристофоретти отрабатывает в гидролаборатории выход в открытый космос. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сайте Центра подготовки космонавтов есть фотографии, как Анна Кикина вместе с нынешним командиром МКС Самантой Кристофоретти отрабатывает в гидролаборатории выход в открытый космос. Работы в тяжелом скафандре на внешней стороне станции считаются самыми сложными и опасными в работе космонавтов. Поэтому я поинтересовался у Сергей Крикалева:

- У Анны запланирован выход в открытый космос? Да еще в паре с иностранкой? (В истории МКС было всего несколько случаев, когда в открытый космос в российском скафандре выходил астронавт. - Ред.)

- Тренировка была в плане общей подготовки. Выход в открытый космос у Анны не запланирован.

- Насколько пол космонавта сейчас играет роль при назначении в экипаж? Можно ли говорить, что Анну предложили для полета на американском корабле, потому что она единственная девушка сегодня в отряде космонавтов?

- Девушки будут приходить в отряд - значит, будут участвовать в экспедициях на равных. Они, наоборот, болезненно относятся, когда им говорят, что их взяли в отряд из-за того, что девушки. Хочет человек прийти на такую работу - значит, он должен соответствовать требованиям.

- Как у Ани настроение?

- Рабочее. Держится нормально. Обычная нервозность, связанная с подготовкой к полету, спала. Она вошла в рабочий ритм.

СПРАВКА «КП»

Наши женщины на орбите

Валентина Терешкова - «Восток-6», 16.06 - 19.06.1963. Фото: © «Роскосмос»

Светлана Савицкая - «Союз Т-7», 19.08 - 27.08.1982; «Союз-Т-12», 17.07 - 29.07.1984. Фото: © «Роскосмос»

Елена Кондакова - «Союз ТМ-20», 03.10.1994 - 22.03.1995; «Атлантис STS-84», 15.05 - 24.05.1997. Фото: © «Роскосмос»

Елена Серова - «Союз ТМА-14М», 25.09.2014 - 12.03.2015. Фото: © «Роскосмос»

Юлия Пересильд - «Союз МC-19», 05.10 - 17.10.2021. Фото: © «Роскосмос»

Анна - шестая советская (российская) женщина, отправившаяся на орбиту. До нее в космосе побывали Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова, Елена Серова и актриса Юлия Пересильд (съемочная группа фильма «Вызов»). А вот иностранок на российских «Союзах» мы возили много раз.