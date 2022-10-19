Подлинная история убийства Мисс Кузбасс Ксении Поповой: муж семь лет жил с двумя женами, а потом схватился за нож

Александр Попов познакомился с Ксенией, когда она уже была «Мисс Кузбасса». Фото: Личный архив

29-летняя Ксения Попова, мама чудесной девочки и любящая жена, в сентябре прошлого года вдруг психанула, бросила всех и улетела из Москвы путешествовать по миру. Одна. Сначала были Эмираты, круизы по Персидскому заливу, затем - турне по Африке. И ковидный госпиталь где-то в ЮАР... На этом увлекательная история, которую Ксения больше четырех месяцев рассказывала друзьям и родным через соцсети, закончилась.

Что же случилось в семье Поповых?

Красавица и вице-мэр

Они переехали в Москву в 2020 году. В родном Новокузнецке Александр Попов в свое время был чиновником. Ксения в 2010-м, еще будучи школьницей, выигрывала конкурс красоты «Мисс Кузбасс». Познакомились, когда студентка местного университета пришла на практику в городскую администрацию, где Попов (он на пять лет старше) возглавлял целый отдел.

В 2012-м Александр Попов стал самым молодым заместителем мэра в истории города - получил пост главы района в 26 лет. Тогда ходили слухи, что Попова продвигал отец - не последний человек в городе, владелец одной из крупнейших коммунальных компаний. Тогда же Александр и Ксения поженились. В 2015-м у пары родилась дочь Ева (имя изменено).

Как минимум одну ночь Александр Попов провел в одной постели с трупом жены. Фото: Александр РОГОЗА

Правда, на посту вице-мэра мужчина продержался всего три года, затем немного поработал на другой должности в госслужбе и ушел в бизнес. Не очень удачно. Миллионов не нажил. В надежде на новую жизнь семья решила уехать в столицу. Попов устроился на небольшую административную должность в системе метро.

Купили в ипотеку однушку в новостройке на территории Новой Москвы. Начали делать ремонт. Временно сняли квартиру в соседнем поселке.

А потом бывшая «мисс» внезапно пропала. Все общение - строго в переписках.

На просьбы позвонить или скинуть видеосообщение - странные отговорки про сломавшийся телефон.

Искали в реке, нашли в лесу

Через несколько недель живущая в Новокузнецке мать Ксении написала заявление в полицию. Женщина не находила себе места, теряясь в догадках, что же случилось с дочерью. Ее похитили? Забрали в сексуальное рабство? В секту заманили?

А вот зять в полицию не спешил. Заявление об исчезновении жены написал только через три с лишним месяца, в декабре 2021-го. И то под давлением ее родных. А через пару недель Попова задержали.

Поначалу Попов заявлял, что утопил тело в реке вот на этом участке. Фото: Александр РОГОЗА

- Удалось установить, что, во-первых, границу РФ Ксения не пересекала, а во-вторых, несколько недель после ее исчезновения мобильный телефон женщины перемещался в тех же локациях, что и телефон мужа, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

После первых же допросов мужчина признался: да, жена мертва, я ее убил, но случайно. Поначалу останки Ксении искали в реке у жилого комплекса, где Поповы снимали квартиру. Он заявил, что тело расчленил и вынес в мешках от мусора… Водолазы прошли на сотни метров вниз по течению, но ничего не обнаружили. И тогда Попов изменил показания. Он сообщил, что после убийства вывез супругу в лес, вырыл яму и похоронил.

И лишь потом он признался, что закопал убитую жену в лесу, где и нашли ее тело. Фото: СК РФ

«Случайно упала на нож»

В суде Александр Попов до последнего уверял: все произошло случайно. Мол, жена очень хотела, чтобы ее тридцатилетие (3 сентября) семья отметила в Турции. Они выбрали пятизвездочный отель, но потом стало ясно, что денег у Поповых нет.

- Мы поругались на кухне. Ксения просто вышла из себя. В какой-то момент она схватила нож. Я пытался отобрать его, мы стали бороться, упали. Нож случайно попал Ксении в шею. Она умерла на моих руках, а я ничего не успел сделать…

Но с реальностью эта версия совсем не дружит.

Результаты экспертизы:

«На теле женщины было найдено шесть ножевых ранений - в том числе в шею (три) и живот».

Очевидно, что шесть раз «случайно упасть на нож» женщина никак не могла.

Более того, выходит, что как минимум одну ночь Александр Попов провел в одной постели с трупом жены. В суде также зачитывали и показания шестилетней дочери Поповых, которая теперь живет с мамой Ксении. (О смерти матери ей до сих пор не сказали, Ева уверена, что мама все это время лежит в больнице. - Ред.) Девочка сказала, что утром она проснулась, пошла к родителям и увидела, что они оба спят на своем матрасе. Папа встал, а мама продолжала «спать» лицом к стене.

«Потом папа накормил меня завтраком и сказал, что нам надо уехать, а мама пусть спит…».

Девочку он отвез к родне в Новокузнецк. А сам взял телефон убитой жены: он еще много недель будет вести от ее имени переписку с близкими. Пытаясь создать себе алиби и всех запутать.

В Подмосковье Ксения не работала, а сидела с дочкой дома, в съемной квартире. Фото: Личный архив

Жизнь на две семьи

Родные и подруги Ксении Поповой уверены, что настоящей причиной убийства стала вовсе не ссора из-за сорвавшейся поездки. На самом деле в этой истории замешаны первая жена Попова, внебрачный ребенок и ипотечная квартира…

- Первоначальным взносом для покупки в ипотеку однушки в Новой Москве стали накопления мамы Ксении. Женщина дала 1,2 млн рублей зятю под расписку. Квартиру в новостройке оформили на Попова, но по факту деньги за нее ежемесячно вносила Ксения, - рассказал «КП» один из знакомых семьи.

Своего у бывшего заммэра ничего не было, кроме этой ипотечной квартиры. Квартира в элитном доме в центре Новокузнецка (по некоторым данным, оценивается в 15 млн рублей) и несколько дорогих машин записаны на родителей Попова.

В процессе расследования всплыла еще одна деталь. Оказывается, Попов сначала тайно перевез в Москву свою первую жену со старшим сыном и только потом - Ксению с Евой. Более того, бывшую он поселил во взятой в ипотеку квартире. А жене рассказывал, что там идет ремонт.

- Они полгода жили на чемоданах, - рассказала «КП» подруга Ксении Валерия Лукина. - Спали на матрасе. Ксения была уверена, что вот-вот переедут в свою квартиру, а потом уже будут покупать под нее мебель.

На самом деле Александр Попов уже несколько лет жил на две семьи: и с бывшей женой, и с нынешней.

О первой жене Попова известно немного. Деталей к портрету добавляют знакомые:

- Ксюша и Лена совершенно разные. Лена, как бы это сказать, совершенно обычная женщина, простушка. Из тех, кто за хлебом в магазин ненакрашенными ходят. Без образования и профессии. Когда Попов от нее ушел, она заказывала через Алиэкспресс всякие китайские вещи и перепродавала их через свою страничку в соцсетях. А Ксюша была другая. За собой следит, постоянно читает что-то, самообразованием занимается. Отучилась на стилиста. Реставрировала старую мебель.

Первая жена, Елена, переживала разрыв болезненно. Муж оставил ее одну с ребенком (мальчику сейчас 13). Рассказывают, что она не раз звонила бывшему и закатывала истерики: угрожала, что покончит с собой.

Хронологически метания Попова между двумя женщинами выглядели так. Ксения выходит замуж за Попова лишь спустя два года после его развода. Еще через два с половиной года появляется на свет их общая дочь Ева. А через пару месяцев после этого Елена Попова рожает второго сына. Как теперь выясняется - от бывшего мужа. Получается, что на две семьи Александр жил как минимум семь лет до убийства жены-модели…

- Теперь-то понятно, как ему это удавалось. Он еще с Новокузнецка Ксении вешал лапшу: чтобы больше зарабатывать, он берет вторую работу, ночную. Выставлял себя как такого бедного-несчастного вечно уставшего мужа-добытчика. Чтоб его жалели. По вторникам и пятницам он якобы уходил на работу в ночь. По выходным тоже часто придумывал какие-то дела - то ему больную бабушку надо проведать в соседнем городе, то рыбалка с важными для продвижения людьми, то охота. То есть говорил, что едет на работу, а сам ночевал в другой семье.

- Как вы думаете, он в итоге выбрал какую-то из двух этих семей как основную? - спрашиваю у подруги Ксении Поповой Валерии Лукиной. - С кем-то хотел остаться?

- В том-то и дело, что нет! Его явно устраивало такое положение дел: он и там, и там любимый мужчина. Я думаю, он просто заигрался. Вероятно, Ксения именно в тот день, 31 августа, узнала, что он ее обманывал, столько лет прятал вторую семью. Сказала, что уходит, а он не хотел ее отпускать…

ПРИГОВОР

«Простите меня, я многодетный отец»

Александр Попов просил судью о снисхождении. Рассказывал, что раскаялся и сам хотел сдаться, но не знал, как объяснить дочери, что он убил маму. Напоминал, что он многодетный отец.

- Я не хочу избежать справедливого наказания. Но я хочу помогать своим детям (два сына от Елены, дочь от Ксении. - Ред.). Я знаю, что ни мои родители, ни родные Ксении не имеют возможности обеспечить моих детей.

В качестве подтверждения своих слов о любви к детям Попов предъявлял в суде сведения о единственном денежном переводе, который сделал по его просьбе отец. Матери Ксении на содержание их общей дочери он перевел 10 тысяч рублей.

Максимальное наказание по статье «убийство» без отягчающих обстоятельств - 15 лет колонии. Прокурор просил для Попова 13. Судья дала 12. Кроме этого, Александр Попов должен выплатить компенсации морального ущерба: 1 миллион рублей - своей бывшей теще и 2 миллиона - несовершеннолетней дочери.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Как Попов собирался выйти из ситуации с двумя женами

- Возможно, удивлю вас, но на первый взгляд ситуация с подобными отношениями совершенно банальная, - говорит врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. - Полагаю, первая жена питала надежду, что он когда-то все-таки определится в ее пользу. Возможно, она не только поддерживала его психологически, но и в какой-то степени управляла его движениями. Не исключено, что переезд «бывшей» в Москву - не только его решение. У самого мужчины был мощный внутренний конфликт, он ведь столько лет прятал от новой жены свои отношения с первой! Вероятно, когда его приперли к стенке, ситуация вышла из-под контроля и произошла трагедия.

- Несколько лет он жил в графике, когда регулярно на три дня в неделю уезжал ночевать к другой женщине. Устроил себе «гарем», меняя по очереди партнерш. Как он собирался выпутаться из этой истории?

- Что касается «гарема», вряд ли он осознавал всю глубину проблемы. Однажды допустил такое развитие событий, а потом оказался в патовой ситуации. Конечно, давно нужно было принимать какое-то решение. Затягивание внутреннего конфликта все только усугубило.