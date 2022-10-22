"Наделенная какой-то животной женственностью она была возмутительно аппетитна": Кем на самом деле была самая известная шпионка в истории

Одно из самых известных и скандальных по тем временам фото танцовщицы восточных танцев Маты Хари. Фото: Wikimedia Commons

В народном восприятии Мата Хари - обворожительная и самая известная шпионка, которая ловко выуживала военные и государственные секреты у своих влиятельных клиентов, попавших в ее любовный плен. Однако на самом деле вокруг этой женщины больше мифов и красивых легенд, чем правды…

Ее биографию изучил писатель и контрразведчик Игорь Атаманенко, написавший о ней книгу и рассказавший «КП» о своем исследовании.

Встретила смерть, глядя ей в лицо

В своей книге Атаманенко так описывает казнь Маты Хари:

«Одиннадцать французских солдат из расстрельной команды мерзли на плацу Венсенского замка, превращенного в тюрьму. Они не знали, кого приготовили для казни, и вздрогнули, когда начальник тюрьмы и священник вывели из здания высокую женщину в белоснежном до пят платье, в широкополой шляпе с вуалью и в перчатках до локтей. Наблюдая ее царственную поступь, каждый из них втайне надеялся, что в стволе именно его карабина находится патрон без пули (со времен Наполеона III, дабы не отягощать совесть бойцов расстрельных команд, им выдавали уже заряженные ружья, предупредив, что одно из них имеет холостой заряд). К смертнице подошел юный лейтенант. Он протянул ей черную повязку и веревку.

- Это так необходимо? - усмехнулась женщина.

Офицер опешил, не предполагая такой дерзости, и недоуменно посмотрел на адвоката осужденной. Тот поморщился: «Сомневаюсь, что моя подзащитная согласится соблюсти формальности, мсье...».

Прозвучала команда. Выстрелы грохнули вразнобой. Женщина медленно опустилась на колени и упала лицом в бурьян.

Свидетельство о смерти Маргарет Гертруды Зелле. Фото: Wikimedia Commons

Тюремный врач констатировал смерть, а прокурор укоризненно покачал головой:

- Ваши солдаты, лейтенант, никудышные стрелки... Всего три пули в теле. Одна попала прямо в сердце...»

Так на рассвете 15 октября 1917 года закончился земной путь реальной женщины и началась эра красивых легенд.

Реальных фото казни супершпионки нет, и насколько достоверна эта реконструкция расстрела, сделанная в 50-х, неизвестно. Фото: Scherl/Wikimedia Commons

Героиня с нуля

Мата Хари, чье настоящее имя Маргарет Гертруда Зелле, родилась 7 августа 1876 года в голландском городке Лееуварден.

«От матери Маргарет не унаследовала ни грана трудолюбия. От отца - тягу к противоположному полу, игривый нрав, богатое воображение и талант рассказчика, - пишет Игорь Атаманенко. - В 14 лет Маргарет выглядела совершеннолетней красавицей. Наделенная какой-то животной женственностью она была возмутительно аппетитна. Мужчин магнитом притягивало к рослой смуглянке. Известно, что директор гимназии, где училась Маргарет, потерял от нее голову и однажды, не сумев сдержать страсть, изнасиловал ее. Чтобы избежать позора, сексапильная девица сбежала в Амстердам, где изучила газетные брачные объявления. Найдя наиболее подходящее, в три дня окрутила и женила на себе 40-летнего капитана голландской армии, шотландца Рудольфа МакЛеода. Однако через год совместной жизни выяснилось, что офицер-джентльмен и вульгарная недоучка абсолютно не подходят друг другу».

МакЛеод, получив звание майора, был послан на Яву. Маргарет не видела ничего дурного в том, что изменяла мужу с его юными сослуживцами. Любовь к мундирам сочеталась у нее с привязанностью к вознаграждениям.

В начале 1902 года супруги вернулись в Голландию. Рудольф потребовал развода. Бывшей жене он установил пенсию, которой хватило бы женщине без претензий, но только не Маргарет. Решив посвятить себя театру, она отбыла в Париж, но обнаружила, что у нее нет ни специальных навыков, ни связей в столице. Тогда Маргарет стала натурщицей, позируя обнаженной для театральных афиш. Но и это не принесло успеха. Она вышла на панель, как вдруг ее ангажировал хозяин великосветского дома свиданий. Там-то она и стала самой известной и дорогой куртизанкой Старого Света.

Мата Хари в светском будуаре. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще на Яве Маргарет была очарована танцами местных красавиц. В Париже в поисках «своего лица» она разработала собственную модель псевдоиндийских религиозно-эротических танцев. Под руководством личного импресарио начала выступать в салонах высшего света и разъезжать по частным вечеринкам, где танцевала обнаженной на столах, яростно-страстными па доводя зрителей до исступления.

Берлин, всегда отличавшийся тягой к грубой эротике, принял тридцатилетнюю танцовщицу-стриптизершу еще более шумно, чем Париж. Теперь уже в Берлине она развернула бурную «дипломатию подушек» в постелях самых влиятельных сынов фатерлянда: кронпринца Вильгельма и его зятя герцога Брауншвейгского.

«Самая эффектная агентесса»

13 января 1917 года, когда Первая мировая война катилась к закату, Мату Хари арестовали. Предварительное следствие вел опытный следователь французского военного министерства Луи Бушардон, принимавший участие в политических процессах того времени. После ознакомления с материалами, якобы изобличавшими Мату Хари как немецкую шпионку, он бесповоротно убедился в том, что бесчисленных, ничем не подкрепленных донесений французских секретных агентов больше, чем фактов, которые могли бы явиться реальными уликами шпионской деятельности. Однако на суде Бушардон, идя в фарватере не менее «бесповоротных» установок чиновников из правительственных органов, вынужден был придерживаться обвинительного уклона.

«Невозможно перечислить все провалы Антанты, в которых обвинили Мату Хари в ходе судебного процесса, состоявшегося 24 июля 1917 года, - говорит Игорь Атаманенко. - Официальным свидетелем обвинения от Второго бюро (французская разведка и контрразведка) был назначен капитан Жорж Ладу. Он произнес яркую изобличающую речь, ставшую впоследствии прародительницей сенсационной легенды о всепроникающей супершпионке».

Как утверждали обвинители, Мата Хари по заданию своих хозяев неоднократно приезжала в Париж накануне и во время войны. Через своих любовников в правительственных кругах Франции она добывала секреты особой важности и передавала их в Германию. И даже предложила свои услуги французскому Второму бюро. Но там ей не поверили. Правда, проверка оказалась кровавой: французские агенты, связь с которыми ей поручили установить в Бельгии, были арестованы и казнены, что явилось самым весомым доказательством, что подсудимая работает на немцев.

«Нам удалось добыть немецкий код и расшифровать телеграмму, посланную из Мадрида в Антверпен германским военным атташе Гансом фон Калле, - заявлял на суде капитан Жорж Ладу. - В ней сообщалось, что агенту Х-21 - номер, под которым подсудимая значилась у немцев, посланы 15 тысяч франков для подкупа должностных лиц в Париже...»

Капитана Ладу изредка прерывал контраргументами адвокат подсудимой доктор Клюне: «15 тысяч франков, полученные моей доверительницей от военного атташе из Мадрида: деньги перечислены не за шпионаж, а за оказание интимных услуг. К тому же деньги были посланы открытой почтой, что уж совсем непозволительно делать такому опытному шпиону, каким является Ганс фон Калле. Ведь он - военный разведчик».

Таких доводов адвокат представил более сотни, но их суд не принял.

Мата Хари в тюремной камере. Фото: Wikimedia Commons

Фатальные псевдофакты

Судебный процесс достиг апогея, когда огласили 10 основных пунктов обвинения:

1. Подсудимая руководила операциями немецкой агентуры во Франции.

2. У своих любовников, офицеров Антанты, выведала план обороны Франции и передала его немцам.

3. Выдала немцам сеть французской разведки из 66 секретных агентов.

4. Предупредила германское высшее командование о наступлении войск союзников в районе реки Соммы, в ходе которого они потеряли около 1 миллиона солдат и офицеров.

5. Подготовила потопление 17 британских войсковых транспортов.

6. Скрываясь под личиной сестры милосердия и выхаживая раненого штабс-капитана русской армии Вадима Маслова - «единственного человека, которого она по-настоящему любила», выведала с его помощью французские секретные оперативные планы.

7. Выдала немцам британский морской план, что привело к гибели крейсера «Гэмпшир» с фельдмаршалом лордом Китченером на борту.

8. Передала немцам планы оперативных полетов французской авиации.

9. Раздобыла секретные чертежи английского танка.

10. Передала немцам план обороны Вердена.

Вот это масштабы! Правда, позднее было установлено, что так называемые основные пункты обвинения лживы.

«То, что инкриминировалось Мате Хари, совершили более десятка (!) немецких агентов, проникших в правительственные круги и в военное министерство, - говорит исследователь Игорь Атаманенко. - Среди них были и три женщины. Руководила троицей Элизабет Шрагмюллер, вошедшая в историю тайных войн спецслужб под псевдонимом «Фрау Доктор».

Более того, современные авторитетные исследователи, проведшие анализ деятельности разведок Франции и Германии начала 1900-х, констатируют: «В архивах отсутствуют материалы, которые можно было бы считать уликами против Маты Хари. По нашему твердому убеждению, она стала идеальной фигурой «и для битья, и для бритья». Для французов - чтобы списать все просчеты своего генштаба и принизить заслуги германского командования. Для немцев - чтобы прикрыть плеяду особо ценных агентов, сумевших проникнуть в правительственные органы Франции.

Почему же в ходе судебного разбирательства Мата Хари была признана виновной? Ответ прост - ко времени заседания суда свой вердикт «виновна» уже вынесла французская пресса. Захлебываясь от щекочущих воображение обывателя подробностей, газеты обвиняли Мату Хари во всех провалах французского военного министерства. Все предъявленные ей обвинения легли в благодатную почву общественного мнения Франции, взбудораженного огромными людскими потерями в 1914 - 1917 годах. В сложившейся ситуации надо было найти фигуру для жертвоприношения. Народ Франции жаждал мести за кровь, пролитую на полях сражений, и правительство бросило ему Мату Хари на растерзание.