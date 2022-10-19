Пугачева зарабатывает на шапках и зонтах

Певица говорила, что выпускает обувь по своему вкусу - удобную и на устойчивом каблуке. Фото: Людмила ПАХОМОВА/ТАСС

После недавнего отъезда Аллы Пугачевой из России (певица вместе детьми спешно улетела в Израиль, где поселилась на роскошной вилле брата Максима Галкина*. - Ред.) поклонники артистки задались вопросом: а на какие же средства певица будет жить на чужбине? Да, действительно, все свои миллионы Пугачева заработала преимущественно пением. Бизнес-проекты особого дохода певице не приносили.

Алла Пугачева завершила певческую карьеру в 2009 году, но время от времени соглашалась на корпоративные мероприятия.

- У Пугачевой был самый высокий гонорар - 350 тысяч долларов (более 21 миллиона рублей) за часовое выступление. Думаю, что у нее есть немалые накопления. Хватит не только детям, но и внукам и правнукам, - рассказал «КП» генеральный директор компании «РУ-Концерт» Евгений Морозов.

Певица и сама признавала: бизнесмен из нее не вышел. Вспомним хотя бы 90-е годы, когда финансовая пирамида «Властилина» завладела накоплениями Пугачевой, которые, как многие россияне, певица отнесла мошенникам добровольно.

И все же попытки создать свою бизнес-империю у Пугачевой были. В 1990 году артистка выпустила с французской компанией Sogo духи «Алла». Но и эта затея с треском провалилась. По словам Пугачевой, ее подвела юридическая безграмотность при подписании контракта. Так и не получив прибыли, артистка закрыла производство.

Провал ждал Пугачеву и на продуктовом рынке. В 2001 году певица купила цех на заводе в Крымске и решила выпускать именные чипсы. В 2006 году завод обанкротился и вскоре был продан за 600 тысяч евро.

Еще до пандемии крах ждал и другой проект АБ - школу талантов «Рецитал». Офис на Арбате, в числе учеников дети политиков и известных актеров, но и это детище не принесло артистке ожидаемых доходов. Обучение в ее школе стоило около 39 тысяч рублей в месяц, но этого не хватало на зарплаты учителям и аренду помещения. Бизнес оказался для артистки более чем невыгодным, поэтому проект закрыли.

Вместо этого певица сосредоточилась на обувном бизнесе. Пугачева как дизайнер разработала коллекцию обуви для известного бренда. Линейка от звезды так и называется - «Алла Пугачева». Цены, конечно, не для всех. Сапоги от артистки стоят от 16 - 20 тысяч рублей. Но обувь от Аллы на устойчивом каблуке, для проблемных ног, поэтому туфли и сапоги от Примадонны не залеживались на витрине.

*Признан иноагентом.

А ЧТО СЕЙЧАС?

Капор за 11 тысяч рублей

Вот за этот капор из коллекции АБ в онлайн-магазине просят 11 000 рублей. Фото: © ALLA PUGACHOVA

Недавно Пугачева, вдохновленная успехами на почве обувного бизнеса, выпустила коллекцию авторских аксессуаров: там и вязаные шапки, и кожаные ремни, и зонты, и модные цепи. Что-то есть по обычным ценам, но есть и неоправданно дорогие вещи. Например, женский серый капор за 11 тысяч рублей. Понятно, что такую вещь можно купить в разы дешевле.