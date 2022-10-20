Стала в 21 год вдовой с тремя детьми: мама-курьер теперь участвует в конкурсах красоты и водит такси

Этот снимок в соцсетях принес «Яндекс-маме» всероссийскую славу. Фото: «Ростов-Главный»/VK

Лада Королева из Ростова-на-Дону проснулась знаменитой в 2019 году после того, как случайный прохожий сфотографировал ее в форме сотрудника «Яндекс.Еда» с желтым курьерским рюкзаком за плечами, толкающей впереди себя детскую коляску. Фотография, выложенная в сеть с подписью: «Это новый сервис «Яндекс-няня»?», набрала тысячи лайков и вирусно распространилась в интернете. Сердобольные люди захотели помочь молодой маме-трудяжке: собирали деньги на памперсы, смеси, погремушки ее грудничку.

Журналистам девушка представилась Ладой Королевой, хотя настоящая ее фамилия по паспорту Гуляева. Решила, что такой псевдоним - более звучный для ее будущей карьеры модели, о которой она мечтала. На тот момент Ладе было 18 лет. С ее слов, она взяла подработку во время прогулок с ребенком. Причем это был ее первый рабочий день, который обернулся народной «премьерой». Она вмиг стала интернет-знаменитостью.

«Я в шоке, - призналась тогда корреспондентам «КП» - Ростов-на-Дону» Лада. - Я только вчера устроилась на работу - и на тебе. Мне приходят сотни сообщений с желанием помочь».

Девушка пояснила: это была просто подработка на два-три часа в день в качестве прогулки с ребенком и дополнительная копеечка в домашний бюджет.

Донские Ромео и Джульетта

Лада старалась поярче преподнести журналистам свою историю, называя себя и мужа Ромео и Джульеттой XXI века. Они познакомились в интернете, в компьютерной игре. Им обоим было по 16 лет.

«Мы играли в сетевой интернет-игре Dota-2, - рассказывала Лада. - Я из Ростова-на-Дону, он - из Казани. Влюбились друг в друга по фото. В какой-то момент мы решили, что устали быть на расстоянии».

Муж Лады Селиверст умер в прошлом году от остановки сердца. Фото: СОЦСЕТИ

Избранник с необычным именем Селиверст оказался сиротой, воспитанным бабушкой. Родители Лады были в разводе, у отца новая семья. Они возражали против ранних взрослых отношений дочки.

«Мы решили всем доказать, что будем вместе, - рассказывала дончанка. - Просили родных перевести кого-то из нас в колледж к другому, чтобы мы смогли вместе учиться. Но они этого не сделали. Тогда мы оба бросили учебу и уехали в Москву. Там было сложно. Нам, 16-летним, сдавать квартиру не каждый решался. Иногда и на вокзалах приходилось ночевать.

Но потом мы вместе с 18-летними знакомыми сняли жилье. Я даже подрабатывала моделью и хотела стать актрисой. Но потом забеременела. И только тогда нам разрешили пожениться. Вместе вернулись в Ростов-на-Дону».

ДНК-тест

С родителями у Лады сложились натянутые отношения, на их поддержку она не рассчитывала. Потому и решила после родов выйти на подработку.

«Я получала пособие по уходу за дочкой, плюс детские, это чуть больше 13 тысяч рублей, весной и летом хватало, но когда включали отопление, то за «коммуналку» большая сумма выходила. Вот и решила, почему бы не подзаработать?» - поясняла молодая мама.

После обрушившейся славы ее желание покорить Москву только усилилось. Вскоре она вместе с мужем снова перебралась в Первопрестольную. Пару раз вышла на подиум как модель, а потом поняла, что снова беременна. Родила вторую дочку, когда старшей было всего полтора. С мужем же все чаще ссорилась. Дошло до того, что он в сердцах заявил: «Где гарантия того, что вторая дочь от меня, а не от знакомого фотографа, который бесплатно делал тебе портфолио?» Правда, ссора была скорее запланированной - так было нужно для ток-шоу. В программе «ДНК» на телеканале НТВ дочке Лады сделали тест на отцовство. В эфире озвучили результаты, после чего муж принес ей публичные извинения.

«Яндекс-няня» с удовольствием ходила на ток-шоу, рассказывая о своих проблемах. После выхода очередной программы молодым супругам нашли в Москве работу в компании по доставке еды. Клиенты узнавали девушку и добродушно спрашивали: «А почем без коляски?» Компания оплатила ей услуги няни на год. А работа была с занятостью на полдня. Вскоре Лада поняла, что ждет третьего ребенка.

На этом фото Королева с двумя дочками, беременная третьим ребенком. Фото: СОЦСЕТИ

Автостопом за детским пособием

Беременная, с двумя детьми на руках, Лада Королева вернулась в родной Ростов, где ей помогала мама. На гонорары от ток-шоу и пожертвования она купила квартиру.

«Люди помогли мне собрать определенную сумму. Но все равно пришлось брать ипотеку. Из-за возраста ни мне, ни мужу ее не дали, поэтому оформляли однушку на маму в Ростове-на-Дону. Она тогда обещала, что после сделки о покупке перепишет жилье на меня, но этого не случилось», - говорила Лада.

После ссоры с матерью Королева вновь уехала в Москву. Позже мама отписала ей права на квартиру и они помирились. В столице Лада хваталась за любую работу. Беременная и с двумя маленькими детьми пыталась работать в доставке еды, но было тяжело, особенно зимой, сильно уставала. 20 февраля 2021 года Лада родила третьего ребенка. Сына назвала Костиком. Чтобы оформить пособие на новорожденного, автостопом преодолела расстояние от Москвы до Ростова-на-Дону.

Похоронила мужа

Из соцсетей подписчики Лады узнали, что с мужем у нее все окончательно разладилось. Супруг не работал, а только играл в интернет-игры. Лада же крутилась как белка в колесе. Подрабатывала уборщицей, доставщиком еды. Муж больше не искал работу, погряз в игромании. Девушка жаловалась, что он почти не помогает ей финансово.

«Перевел мне на карту четыре тысячи рублей в качестве алиментов, - говорила Лада. - Он прямо сказал: «Чем могу - тем и помогу».

Королева сообщила, что решила развестись. А через несколько месяцев 21-летний Селиверст скоропостижно умер от внезапной остановки сердца. Это случилось в прошлом году.

«Селька, ты так рано ушел от нас... Спи спокойно, мы сделаем все, что в наших силах. Помним, любим, скорбим», - написала Лада на своей странице. И добавила: «В 21 год осталась одна с тремя детьми».

Лада решила больше не возвращаться в родной регион, а продать свою однушку в Ростове-на-Дону и взять ипотеку в Москве.

«Первоначальным взносом стала сумма, вырученная от продажи квартиры в Ростове. Добавила к выручке пособие, которое дает государство при рождении третьего ребенка. Это 450 тысяч рублей. Мама помогла деньгами, - говорит девушка. - В итоге купила квартиру площадью 38 кв. м в Москве. Стоит жилье девять с половиной миллионов рублей. Ипотеку выдали на 30 лет, платить надо по 48 тысяч рублей в месяц».

Однако скоро она поняла, что погашать кредит ей не по силам. «Из-за ипотеки в огромных долгах. И за «коммуналку» не платила с момента покупки жилья», - делилась она в своем аккаунте.

Королева решила переуступить это жилье. Недавно Лада поселилась на съемной квартире вместе с подругами - так легче оплачивать аренду. Летом она некоторое время работала на расклейке объявлений. Кроме того, принимала в мобильном приложении предложения убраться в квартире. Хотела за счет мэрии Москвы улучшить жилищные условия, но ей ответили, что подобное возможно только для тех, кто живет в столице десять лет.

Устроилась таксисткой

Сейчас Лада определяет дочек в садик. Недавно она устроилась на работу в такси. С дочками пока сидит бабушка, специально приехавшая из Ростова, чтобы Лада смогла таксовать полную смену. Младшего Костика девушка часто берет с собой на работу - сын не хочет оставаться без мамы и капризничает.

- У меня все нормально, но только совсем ни минуты нет свободного времени, все на бегу, - рассказала «КП» 22-летняя Королева. - Я всегда очень занята.

Кроме зарплаты таксистки и детских пособий, доход Ладе приносит реклама в соцсетях. У нее несколько разных страниц: на одной она продает товар, на другой рассказывает о себе и детях. У мамы-курьера тысячи подписчиков, которым она, кроме ежедневных видеоотчетов о буднях материнства, рассказывает, как выживает, как ухаживает за тремя детьми и умудряется оставаться красивой. Не так давно девушка похвасталась, что сделала татуаж бровей и увеличила губы. В ответ на критику, мол, лучше б на детей потратилась, ответила: «Еще ни за одну процедуру я не заплатила и рубля! Я либо хожу моделью, либо сотрудничаю по бартеру. Это все, что я могу сейчас себе позволить. Да, я многодетная мама, которая оказалась в очень сложной ситуации, но я не перестала от этого быть молодой девушкой. Я хочу быть красивой. Счастливая мама - счастливые дети».

Судя по всему, Лада хорошая мать. Говорит, мечтает найти человека, который бы полюбил ее детей, а она - его. Сейчас у нее появился друг-фотограф, но насколько это серьезно, покажет время.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дебютировала на «Миссис Россия»

Карьера модели у многодетной мамы забуксовала, но миловидная блондинка верит, что у нее все получится. В этом году Лада приняла участие в конкурсе красоты.

«Я была на шоу популярного психолога. Там познакомилась с участницей конкурса моделей. Она поинтересовалась, почему я не участвую в таких состязаниях, и я решила попробовать силы», - вспоминает Королева.

Летом Лада приняла участие в конкурсе красоты «Миссис Россия». Фото: СОЦСЕТИ

Летом на конкурсе «Миссис Россия-2022» она представляла родной Ростов-на-Дону, став самой молодой участницей. Победила в состязании 40-летняя владелица гостиничного бизнеса.

«А мне дали титул Woman Star, что в переводе означает «Женщина-звезда», - делилась Лада. - Я не расстроилась, что не заняла призовое место».