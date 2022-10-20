Мечтала о семье и детях, а сама подала на развод спустя два месяца. Что разрушило брак Екатерины Варнавы

Екатерина Варнава и Александр Молочников тайно поженились в начале марта. Фото: Канал СТС

Недавно 30-летний режиссер Александр Молочников поделился подробностями своего брака с экс-звездой Comedy Woman Екатериной Варнавой. Они поженились в начале марта, а уже спустя два месяца развелись. В недавнем интервью режиссер разболтал о своей бывшей возлюбленной немало секретов - настолько интимных, что по этому поводу даже публично возмутилась Ксения Собчак. Вот только почему на самом деле его семейная жизнь с Екатериной не задалась, Александр умолчал. Поговаривают, что виновницей краха их брака стала белокурая красавица Светлана Ходченкова. «КП» выяснила подробности.

Метался между двумя женщинами

В женихи к Варнаве записывали многих известных парней. В Comedy Woman она сошлась с партнером по шоу Дмитрием Хрусталевым. Он делал Екатерине предложение, но до свадьбы не дошло. В 2014 году юмористка представила своего очередного бойфренда - хореографа Константина Мякинькова. Но и эти отношения не закончились штампом в паспорте.

«Я понимаю, что когда ты шесть лет живешь с человеком, выходишь из отношений, тебе 35 лет, найти кого-то в моей ситуации - вообще ж***. У меня был момент легкой жалости к себе», - признавалась тогда Варнава.

Однако вскоре она погрузилась в новый роман с молодым режиссером Александром Молочниковым. Александр моложе ее на семь лет. В сентябре 2020-го они вместе посетили фестиваль «Кинотавр», где показывали картину Молочникова «Скажи ей». В главной роли в этом фильме он снял свою прежнюю музу Светлану Ходченкову.

Молочников и Ходченкова в 2019 году на вручении премии журнала GQ. Объятия актрисы и режиссера не очень похожи на дружеские. Фото: Александра ВОРОТНЕВА/ Starface

Интрига состояла в том, что до того, как Варнава стала девушкой Молочникова, ему приписывали роман с Ходченковой. С ней он работал в 2019 году над фильмом «Сбежавшие в Аризону», в котором они сыграли влюбленных. Главные герои демонстрировали любовь так убедительно, что все решили: все по-настоящему. Ходченкова роман с Молочниковым не подтверждала, но все та же Собчак публично усомнилась в том, что между ними лишь деловые отношения. Затем Светлана сыграла главную роль в следующем фильме Молочникова «Скажи ей». Говорят, в 2020 году режиссер метался между двумя красавицами: Ходченковой и Варнавой.

Выкидыш

К знакомству Молочникова с Варнавой приложил руку Константин Богомолов, муж Собчак. Он посоветовал Александру, ставившему в его театре спектакль «Бульба. Пир», попробовать юмористку в своем проекте. Та пришла и сказала, что готова играть в театре. «И тут он мне: «Спасибо большое, что пришли, вы мне не подходите». Вот это было унижение!» - вспоминала потом Варнава.

Правда, уже вечером Молочников позвонил ей и извинился. Так они начали встречаться.

Екатерина пыталась строить семью с Молочниковым и мечтала о ребенке. В один момент она вдруг узнала, что беременна. Но радость обернулась болью.

- У меня произошел выкидыш. Очень серьезно переживала это. Так случилось, что о своем положении узнала на третьем месяце, но было отторжение плода. В общем, произошло все очень сумбурно и быстро. А ведь я уже успела представить себя с животом, мамой, - говорила Екатерина.

Об их тайном браке Молочников рассказывал с юмором. Александр вспомнил, что в гримерке после их спектакля Катя напрямик ему предложила: давай поженимся. Расписались они в марте этого года тихо, вдвоем, никого не оповещая.

После свадьбы молодожены планировали вместе уехать в Америку, но Варнава вдруг разорвала отношения и подала на развод. Режиссер не называет причины, но говорит, что наделал ошибок: «Сам виноват, жизнь мне дала такую женщину, а я ее потерял. Это обидно и грустно». В итоге в Америку Молочников уехал один.

До того как жениться на Варнаве, в феврале Молочников выпустил в Театре на Малой Бронной новый спектакль, куда пригласил обеих любимых женщин - и будущую жену Варнаву, и прежнюю подружку Ходченкову. Вновь начали говорить, что они со Светланой тайно встречаются.

- Дыма без огня не бывает, - считает продюсер Антонина Саврасова. - Тусовка шумит о том, что Варнава узнала про тайную связь своего парня со Светланой. Многие убеждены, что именно Ходченкова разбила этот брак.

Не захотела ехать в Штаты

Впрочем, в светских кругах ходит и другая версия развода Варнавы и Молочникова - политическая. В том же интервью Александр сообщил, что внезапное предложение пожениться Екатерина сделала под влиянием ситуации в мире. Дело было после начала спецоперации России на Украине.

- Мы планировали уехать в Нью-Йорк вдвоем. И стало ясно, что свадьба упростит для нее получение документов, так как я гражданин Америки, - рассказывал Молочников.

Возможно, поначалу Екатерина была готова улететь в Штаты и начать новую жизнь. Но потом трезво оценила ситуацию и передумала.

- Молочников получил гражданство США после того, как его в 9-летнем возрасте мать после развода увезла жить за океан, - рассказала «КП» режиссер-документалист Лана Паршина, также имеющая американское гражданство. - Я не исключаю, что Варнава рассчитывала, заключая этот брак, тоже стать гражданкой Америки. Но это не так-то просто. Вероятно, у нее нашлись правильные советчики, которые разъяснили ей, что она может оказаться в ловушке. Сначала ей надо прожить в браке в Америке три года, и только тогда она получит грин-карту (вид на жительство). А еще через 5 лет - паспорт. Если бы они уехали в Америку, Екатерина оказалась бы в полной зависимости от мужа. Там очень жесткая система проверки того, как супруги живут, насколько они знают друг друга, что у них общий бюджет, и так далее. В США у Молочникова нет стабильного дохода. А Варнава в России зарабатывает миллионы. И какой смысл ей так рисковать? Уверена, что Ходченкова не виновата в крахе их семьи. Ходченкова и Варнава - обе сильные, самодостаточные женщины, привлекающие такой типаж мужчин-приспособленцев.

- Варнава вовремя одумалась, - считает промоутер Сергей Лавров. - Ей невыгодно уезжать в Америку, где ее не знают, у нее здесь источник доходов. Екатерина сегодня - одна из популярных артисток. Недавно меня попросили организовать корпоратив с ней за 2 миллиона рублей. Заказчики остались довольны. Она востребована. Без нее мало кто знал Молочникова. Зато теперь о нем все заговорили.

КОШЕЛЕК

Зарабатывает по миллиону долларов в год

Годовой доход Варнавы, по версии Forbes, в 2020 году составил $1,2 млн. Екатерина купила квартиру в столице за 34 млн руб. За один съемочный день она запрашивает порядка 180 тыс. руб. Получает доход от участия в спектакле, от рекламы. Плюс берет по 1 - 2 млн руб. за ведение корпоративов.

Молочников же признавался, что самый большой доход у него был в телепроекте «Танцы со звездами». В кино и театре он столько не зарабатывал. В Штатах он начал с чистого листа. Написал в соцсетях: «Репетирую в аудитории университета, снимаю короткометражки на телефон и живу значительно скромнее, чем в Москве».