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Общество4 февраля 2023 3:00

«И почем мы Родину будем продавать?»

80 лет назад в СССР началась работа над легендарной машиной «Победа». Сначала автомобиль хотели назвать «Родина». Но потом Сталин отпустил одну из своих самых знаменитых гневных шуток...
Наталья ВАРСЕГОВА
Наталья ВАРСЕГОВА
Новинка стала символом мирной жизни. Фото: Cемейный архив Липгартов

Новинка стала символом мирной жизни. Фото: Cемейный архив Липгартов

Едва отгремела Сталинградская битва (окончилась 2 февраля 1943 года), как уже на следующий день в здании Наркомата среднего машиностроения в Москве собрались эксперты автомобильной промышленности.

Парадокс: конструкторы обсуждали не новые модели боевой техники, а будущую легковую машину «Победа». Больше всех за авто ратовал главный конструктор ГАЗа Андрей Липгарт (см. «Справку «КП»).

Сначала - из ольхи

Писатель Вячеслав Бондаренко занимается биографией конструктора Липгарта для серии книг ЖЗЛ. В его архиве - масса любопытной информации о создании культового советского автомобиля.

- Вячеслав, откуда вообще в середине войны появилась мысль сделать гражданский автомобиль? Не было более важных дел?

- Любая война рано или поздно заканчивается, а работа заводов не останавливается никогда. На ГАЗе понимали: после войны выпуск танков, самоходок и броневиков свернут. И, как сказал на совещании 3 февраля 1943-го нарком среднего машиностроения Степан Акопов, «в кратчайший срок надо создать свой тип легковой машины, который мог бы удовлетворить массового нашего потребителя».

- Но работа над «Победой» началась еще до войны?

- Первые наметки к ее облику сделал дизайнер Валентин Бродский еще в 1938 году. Потом в 1939-м работник

ГАЗа Вениамин Самойлов создал гипсовый макет будущей машины. С началом войны эти планы отложили, но в 1942-м работа возобновилась, и к началу 1943-го Липгарт представил в Москве полноценный образ нового авто. В 1944-м на заводе изготовили сначала модели автомобиля в масштабе 1 к 4, потом построили макет в натуральную величину - из ольхи. У нее были переднее сиденье, руль и некое подобие панели приборов. Можно было даже опустить стекло в передней двери. А вот задних дверей не было, вернее, они представляли собой единое целое с кузовом. Да и с числом окон на боковине пока не определились: по левому борту деревянной машины было два окна, по правому - три. В итоге решили, что будет два. Потом по образцу этого макета изготовили мастер-модель, а к 6 ноября 1944-го был готов первый ходовой образец серого цвета.

К февралю 1945-го построили вторую машину, бежевую. Они различались и двигателями: на первой - 6-цилиндровый 65-сильный, на второй - 4-цилиндровый 50-сильный, более экономичный.

Сборка первого экземпляра «Победы». Осень 1944 года. Фото: Cемейный архив Липгартов

Сборка первого экземпляра «Победы». Осень 1944 года. Фото: Cемейный архив Липгартов

А при чем тут «Опель»?

- Говорят, что на самом деле наши конструкторы просто скопировали «Победу» с трофейного немецкого «Опель-Капитана»...

- Да, специалисты ГАЗа и правда изучали эту машину. Она, кстати, пришла своим ходом с фронта, из Донецка. И некоторые особенности конструкции «Опеля» достались «Победе» - подвеска, силовая схема кузова. Кто-то скажет: неужели сами не могли сделать? Но не забывайте, в каких условиях создавалась «Победа». Завод лежал в руинах после адских бомбежек (к 1943 году немцы бомбили ГАЗ семь раз. - Ред.), от производства

военной техники предприятие никто не освобождал, и тратить сотни тысяч рублей и годы на создание собственной подвески или несущего кузова никто бы не позволил. Но никакого «воровства» или «копирования» не было.

- Как проходили испытания автомобиля?

- Испытывали машину в июне - августе 1945 года в НАТИ (Научный автотракторный институт. - Ред.). Ее сравнивали с «эмкой» и «Опелем-Капитаном», гоняли по дорогам с разными покрытиями. Минусов нашли три: плохой обзор сзади, шумоизоляция, недостаточно герметичный салон. Но машину мало создать - ее нужно выпускать большими массами. А к этому ГАЗ был не готов. Сразу после войны в СССР не выпускали холоднокатаного стального листа, а нет стали - нет машины. А еще не было краски, пластмасс, резины, стекла, технологий... На завод пришли тысячи рабочих и инженеров, вчерашних фронтовиков, но они никогда не занимались легковыми машинами. Лишь осенью 1945-го на ГАЗе смогли начать постройку третьего и четвертого экземпляров машины - такой же «ручной работы», как первый и второй. Полностью они были готовы весной 1946-го. В середине этого года в стране имелось четыре автомобиля «Победа».

Одобрил не сразу

- По установившейся в 1930-х годах традиции каждую новую машину показывали в Кремле Сталину. От его мнения зависело будущее новинки. «Победу» пытались показать вождю еще в феврале 1945-го, но он тогда только вернулся с Ялтинской конференции и делегацию не принял. Второй раз две «Победы» приехали в Кремль 19 июня 1945-го, за четыре дня до Парада Победы. Вместе со Сталиным их смотрели нарком иностранных дел Молотов, имя которого носил ГАЗ, и первый заместитель председателя Совнаркома Вознесенский.

Настроение у Сталина было не из лучших. Он сразу сказал, что «Победа» будет конкурировать с лимузином ЗИС-110, а 6-цилиндровый двигатель слишком «прожорлив». На этом все могло бы и закончиться, но ситуацию спас «отец» машины Андрей Липгарт. Он объяснил, что вариант с 4-цилиндровым двигателем тратит не 15, а 10 литров бензина на 100 километров. «Это другое дело, такую конструкцию я признаю», - отозвался вождь. Он тщательно осмотрел «Победу» с 4-цилиндровым двигателем, сравнил ее с двумя американскими «Фордами» и заключил: «Надо принять машину с четверкой, машина хорошая».

В записке об этой встрече Липгарт коротко пишет, что Сталин «дал согласие присвоить М-20 (М - потому что ГАЗ носил имя Молотова. - Ред.) название «Победа». Самый популярный миф о машине: ее якобы хотели назвать «Родиной», но после вопроса Сталина: «И почем мы Родину будем продавать?» - название сменили.

На самом деле название «Победа» было единственным вариантом. Но все же особого восторга у Сталина не вызвало. Он произнес фразу, которую очевидцы передают по-разному: «Невелика «Победа», но пусть будет «Победа» или «Не такой «Победы» достоин советский народ». Ирония относилась к небольшому размеру машины, которая претендовала на такое громкое имя. Но добро на название Сталин все-таки дал.

Все с волнением ждали: что скажет вождь? Фото: Cемейный архив Липгартов

Все с волнением ждали: что скажет вождь? Фото: Cемейный архив Липгартов

Трескались стекла, плохо запирались замки...

- Когда первая машина сошла с конвейера?

- Считается, что первая серийная «Победа» была собрана 28 июня 1946 года. Но это изначальный план, который не был соблюден.

На самом деле первую серийную машину собрали 14 августа. До осени 1948-го их выпуск шел медленно, и машины вызывали массу нареканий. На них не было отопителей, трескались лобовые стекла, проседали рессоры, плохо запирались замки в багажнике, в дождь в салон залетали брызги, кузовной металл уже после ста километров пробега начинал трескаться из-за повышенного содержания серы...

В итоге 1 сентября 1948 года производство «Победы» остановили на два месяца. И за эти два месяца ГАЗ совершил настоящее чудо: машину кардинально улучшили! Внешне это была та же «Победа», но на деле она стала другой - с усиленными кузовом и рессорами, новой трансмиссией и карбюратором, отопителем и даже с новой гаммой окраски кузова. Именно такая «Победа» образца осени 1948-го пошла в народ и стала любимой на долгие годы.

Машину не раз модернизивали. Последний вариант назывался М-20В и выпускался до 31 июля 1958-го. Самая последняя «Победа» стоит сейчас в музее завода ГАЗ. Всего было выпущено 241 497 машин всех вариаций.

В 1949 - 1953 годах делали даже «Победу»-кабриолет (чуть больше 14 тысяч штук). Сейчас такие машины - мечта поклонников ретро, но тогда оказались непрактичными. Брезентовый тент не спасал от зимних холодов и к тому же быстро рвался.

«Побед»-такси выпустили более 37 тысяч. От обычных машин они отличались окраской, наличием таксометра, дерматиновой обивкой салона и резиновыми ковриками на полу.

Советскую машину оценили и на Западе. Так, американский журнал «Авто, скорость и

спорт» писал: «Все свидетельствует о том, что «Победа» - очень хорошо сделанная машина, которой могла бы гордиться любая страна. Она могла бы стать отличным семейным автомобилем здесь, в Америке, если бы экспортировалась, что, однако, маловероятно, учитывая нынешнюю политическую ситуацию».

В ТЕМУ

В Финляндии ее обожали таксисты

Несколько фактов о советской новинке

- Продажа «Побед» началась 1 сентября 1948 года, в автомагазине машина стоила 16 тысяч рублей при средней зарплате по стране 600 рублей. На черном рынке за подержанную «Победу» просили 20 - 25 тысяч. Но за «Победами» все равно стояли огромные очереди. Только в мае 1954 года в Москве своей «Победы» ждали 13 тысяч человек, притом что в месяц продавали примерно по 600 машин.

- «Победа» - не первый наш автомобиль, пошедший на экспорт. Но зато она была первой машиной, которая продавалась за рубежом в значительных объемах. Было продано 27 тысяч авто. И не только в «странах народной демократии» - Болгарии, Румынии, Венгрии, Чехословакии, но и в «буржуазной» Европе: Бельгии, Дании, Швеции, Норвегии, Австрии. Кстати, в Финляндии «Победу» за ее надежность и вместительность высоко ценили таксисты. А в Китае особой любовью пользовались серые «Победы» с синим рулем - традиционный для страны цвет весны, энергии и удачи.

- Для советской конструкторской школы автомобиль был невероятно передовым. Здесь не было подножек, впервые появился багажник, а передние и задние крылья включили в общий объем кузова. К слову, кузов удалось сделать намного более вместительным изнутри.

СПРАВКА «КП»

Разрабатывал внедорожники, легковушки, троллейбусы, джипы...

Конструктор Андрей Липгарт. Фото: Cемейный архив Липгартов

Конструктор Андрей Липгарт. Фото: Cемейный архив Липгартов

Главный конструктор ГАЗа Андрей Александрович Липгарт родился в 1898 году в семье немецкого происхождения, но был коренным москвичом (Липгарты живут в Москве с 1850-х годов) и по документам числился русским, а не немцем.

В 1925 году окончил МВТУ (Московское высшее техническое училище, бывшая Бауманка) и поступил на работу в институт НАМИ, откуда в 1933-м перешел на только что построенный Горьковский автозавод главным конструктором.

Был награжден тремя орденами Ленина и двумя - Трудового Красного Знамени, удостоен пяти Сталинских премий. Скончался в 1980-м.

Каждая созданная конструктором машина становилась событием:

- 1927 год, легковая НАМИ-1 - первый советский легковой автомобиль, выпускавшийся серийно.

- 1933 год, троллейбус ЛК-1 - первый советский троллейбус, который открыл движение в Москве.

- 1936 год, легковая М-1 - первый советский массовый легковой автомобиль, знаменитая «эмка», один из символов Великой Отечественной.

- 1939 год, ГАЗ-61-40 - третий в мире и первый советский легковой внедорожник.

- 1941 год, ГАЗ-64 - первый советский армейский джип.

- Во время войны Липгарт в соавторстве с Николаем Астровым создал второй по массовости советский танк Т-70 и самую массовую самоходку СУ-76 на его базе.

- После войны - грузовики ГАЗ-51 и ГАЗ-63, легковой ЗИМ, джип ГАЗ-69. Последние машины, к созданию которых имел отношение Липгарт, - это первый «Запорожец» и грузовик «Урал-375», на шасси которых и сейчас монтируются «Грады».

ЗАГАДКА

После съемок в фильме с Любовью Орловой первое авто исчезло

Любовь Орлова и Михаил Сидоркин в фильме «Весна»: вот она, новая машина! Фото: Кадр из фильма

Любовь Орлова и Михаил Сидоркин в фильме «Весна»: вот она, новая машина! Фото: Кадр из фильма

В истории «Победы» есть одна загадка. До конца не ясно, куда подевался самый первый автомобиль этой марки. Известно, что в декабре 1944 года машину, изначально серую, перекрасили. Теперь в ней сочетались серый и глянцево-черной цвета. После смотрин в Кремле она служила в гараже наркома средней промышленности Степана Акопова. Любопытная деталь: самую первую «Победу» можно увидеть в знаменитом фильме «Весна», там на ней ездит Любовь Орлова. В прокате фильм появился в июле 1947-го, и тогда в СССР было всего около 300 «Побед». А потому для большинства населения страны знакомство с этой машиной состоялось именно на киноэкране. К сожалению, после этого фильма следы самой первой «Победы» теряются.

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