Хозяин «православного гарема» Иван Сухов: «Мне в физическом смысле никогда не хватало одной женщины»

Иван и его постоянные «жены» - Анна (слева), Наталья (вверху) и Мадина. Фото: Канал «Россия 1»

Об однофамильце товарища Сухова из «Белого солнца пустыни» страна узнала несколько лет назад, когда мужчина рассказал СМИ о своем «православном гареме». Житель городка Александрова Владимирской области показал журналистам четырехкомнатную квартиру, где он поселил трех «жен» и с дюжину малолетних чад, в именах которых мужчина и сам путался. Владимирец поведал, что его цель - стать отцом максимального количества детей... «КП» выяснила, как живет необычная семья сегодня.

Предыстория

Еще 16 лет назад у Ивана Сухова была одна жена и ребенок. Потом он развелся, женился на медсестре Наташе, усыновил ее сына Сергея от первого брака. И однажды заявил новой супруге, что теперь будет владельцем гарема. Привел в дом новую девушку, потом еще. Пришлые то и дело менялись - не выдерживали и уходили. А законная жена Наташа смирилась... Путем проб и ошибок нашлась еще одна женщина - Анна, бывший работник правоохранительных органов, которая тоже согласилась быть одной из «жен».

Когда нестандартную семью показали по ТВ, их атаковали проверками из органов опеки. Но придраться было не к чему: ревизоры отмечали, что дети сыты, одеты, за ними есть уход. Кто-то требовал отправить Сухова в тюрьму, однако все его «жены» - «старшая» Наташа, «средняя» Анна и другие, временные, уверяли, что вступали в связь с Иваном добровольно...

Гром грянул в 2019 году, когда одна из новеньких жен - Юлия Дубилина - написала заявление в полицию. Мол, ее не отпускали из «гарема», и она бежала. Пришла она к Сухову с тремя детьми от другого мужчины, с которым жила гражданским браком. Сухов чужих детей усыновил. Бежала от Ивана Юлия уже беременной четвертым ребенком. Ей помогла бывшая свекровь - мать отца старших детей.

В 2019 году Юлия родила от многоженца дочку Настю. Вскоре молодая мать рассказала, что в гареме по настоянию Ивана она отписала законной жене Сухова Наталье комнату в общежитии, которую приобрела на маткапитал. Юлия обратилась в полицию. Обвинила многоженца в жестоком обращении с детьми, говорила, что он их бьет, заставляет в наказание стоять под ледяным душем...

А потом два года о «гареме Сухова» ничего не было слышно.

«Младенцы рождаются каждый год»

«КП» выяснила, что призвать многоженца к ответственности у Юлии не получилось. Ни органы опеки, ни правоохранители не нашли нарушений. Опека отписывалась, что дети Сухова в порядке. А стражи порядка разводили руками: Юлия добровольно жила в гареме, забеременела и распорядилась маткапиталом по своему усмотрению. Многоженство? Но в паспорте у Ивана значится одна жена - Наталья.

Я дозвонилась Ивану Сухову, чтобы узнать, как у него дела.

- У меня все по-прежнему - хорошо. Уклад прежний: я многоженец.

- Сколько сейчас у вас жен?

- Остались прежние, о которых вы знаете: «старшая» Наташа, ей 38 лет. «Средняя» Анна, 28 лет, и еще Мадина. Была еще одна молодая, но ей не понравилось, что я запрещаю употреблять алкоголь даже по праздникам. Решила уйти. Я никого не держу. Но у нас уже с ней родился ребенок, она его забрала. Есть еще новенькая. Про нее не буду говорить, чтобы не привлекать внимания.

Жена Мадина, сестра его друга, оказалась послушной и смирной. За последние два года женщина родила двоих детей. Впрочем, и «старшие» не отстают - тоже по ребенку родили. Наташа - восьмого по счету, Анна - четвертого. «Конвейер» не тормозит.

- Свою старшую дочку, ей 23 года, я выдал замуж тоже за многоженца, - сообщил Иван. - Ну не за одноженца же выдавать. Они жен работать заставляют, много детей иметь не хотят - это плохо. У меня правило: мои жены не работают. Потому что, если женщина работает, это уже мужик в юбке. У нас все просто: главное - меня слушаться, соблюдать мои правила жизни.

- Сколько сейчас у вас детей?

- Сейчас со мной живут двенадцать. Старшей дочке Василисе 13 лет. Потом Галя - 11 лет, и дальше по убыванию. Шестеро детсадовского возраста, остальные - школьники. Самому младшему моему ребенку семь с половиной месяцев, в прошлом году родился, назвали Ахиллесом.

А всего у меня 27 детей, но многие уехали к своим матерям, кто-то вырос...

Секс и интервальное голодание

- Вашей «старшей» жене Наташе уже 38 лет. Не поздно ей рожать?

- Не поздно. Как бог даст. Недавно по здоровью были непорядки, пошли с ней к гинекологу. Когда та узнала, что у Наташи восемь детей, так и села. Говорит, не видела, чтобы у такой многодетной матери было такое превосходное тело. Врач даже стала расспрашивать: как питаетесь и прочее... И грудь у Наташи, как у моей молодой жены Мадины. Все это благодаря мне: я учу их правильному питанию и как держать себя в форме. Кстати, детей грудью надо месяц кормить, и достаточно, чтобы бюст оставался упругим. Жены мои занимаются пилатесом. И у нас в семье интервальное голодание: с шести вечера до девяти утра есть нельзя. Исключили картофель, свинину, бананы... Жены у меня стройные, у них прекрасная кожа, формы. На такой диете и я лишние килограммы скинул!

- Вам-то зачем? Вы же, как петух в курятнике, вне конкуренции...

- Я уважаю своих жен и хочу быть для них красивым и желанным. Мне 38 лет, а я в отличной физической форме. А у многих моих ровесников простатит. Чтобы простатита не было, нужны закаливание, гимнастика и ежедневная эякуляция. Я каждый день занимаюсь сексом и по-мужски здоров.

Сухов уверяет, что у него уже 27 детей, включая усыновленных. Но, возможно, преувеличивает. Фото: СОЦСЕТИ

«Воспитываю словом и ремнем»

- Как ваши дети учатся в школе?

- Они не ходят в школу. Дома учатся. Мы написали директору школы заявление, что у них домашнее образование, и они будут сдавать экзамены для перевода в следующие классы. Раньше да, ходили в школу, но я их всех забрал. Потому что к ним негативное отношение. Мамы одноклассников начинают в чатах писать: не хотят, чтобы их дети общались с детьми «извращенца», как они выражаются. В садик тоже никто из младших не ходит. Я их рожал не для того, чтобы моих детей чужие люди воспитывали. Садик нужен работающим мамам. А мои жены не работают, им хорошо.

- Почему нельзя с одной женой жить?

- А как одна жена может мне каждый год детей рожать? У меня задача - хочу много детей, чтобы Россию спасти. Одноженцы этим не хотят заниматься. И мне никогда не хватало физически одной жены...

- Может, вы просто хотите детские пособия получать?

- Не в этом цель. К деньгам я равнодушен, не в них счастье, а в детях. Да, я получаю детские пособия. И государство хорошо платит, спасибо. И сертификаты нам дают на отдых. По два-три раза в год ездим с детьми на моря.

- Кто у вас в семье занимается воспитанием?

- Мальчики знают, что мамам не положено на них кричать. Если она крикнет, мне сын все расскажет. Я ей: «Значит, неделю ко мне не подходи, раз ты моего ребенка ругаешь». Ругать могу только я. То есть воспитанием детей занимаюсь только я. И прежде чем наказать ребенка, я должен понять, почему он так сделал. Мы с ним разбираем ситуацию. Учу детей говорить правду. Если честно скажет, что набедокурил, я его чего-нибудь лишу, но не накажу. А соврет - будет наказан.

- Как наказываете?

- В угол поставлю. Либо не будет телевизор месяц смотреть. Могу и по попе шлепнуть. И ремень может быть: меня-то пороли. Но сначала обязательно надо поговорить, объяснить, в чем ребенок был не прав. О боге им часто рассказываю. Библию они читают, и это правильно. Обязательно у нас у детей закаливание. Пример - наш советский морж Порфирий Иванов.

«Любые излишества вредят»

- Четырехкомнатной квартиры не мало для 12 детей?

- Нет. Я строю дом, много земли скупил. Но нам и так хорошо. Я в отдельной комнате. Жены - в другой. Мальчики и девочки - в раздельных. Чем меньше удобств, тем лучше для детей, не будут капризными.

Я сейчас счастлив. У меня все есть. Да, скромно живу. Машина у меня простая - уазик старенький 2005 года. Дети небогато одеты. Хотя могу что-то дорогое купить, но не делаю намеренно. Не хочу испортить детей. Дочки постарше себе платья шьют, братьям - костюмы. У детей нет игрушек, кроме тех, которые они сами сделали или кто-то подарил. Дареные на балконе стоят. Я не даю детям игрушки просто так. Нужна игрушка - сделай сам! И ведь делают!

Дочки с шести лет экзамены папе сдают по кулинарии. У нас заведено, что на день рождения дети готовят и дарят самодельные подарки нам, родителям, в благодарность, что мы им дали жизнь. А мы им не дарим. Любые излишества только вредят.

- Новый год как отметили?

- Мы не отмечаем этот день. Для нас это траур. Сколько в этот день уходит людей в мир иной из-за выпивки, поножовщины, пиротехники! Рождество - да, отметили, сходили в церковь.

- В церковь вас пускают?

- Конечно. Многоженство было всегда. Сейчас православие живет по Новому Завету, по которому многоженства нет. А в Старом Завете было. Раз все мои праотцы жили в многоженстве, то и я буду.

КСТАТИ

«Бумажка о браке обесценивает доверие»

- Любой женщине хочется замуж. А вы же не можете на всех жениться?

- Мне это не нужно. Бумажка о браке обесценивает доверие. Мои жены верят моему слову, что ты моя жена, я тебя не брошу. Если мужчина с женщиной переспал, то она ему жена, и он должен брать на себя ответственность за нее.

- Когда приходит в вашу семью молодая жена, старые не ревнуют?

- К чему ревновать? Времени я уделяю каждой по справедливости. Если есть ревность, значит, отношения построены не на любви, а на сексе, на животном инстинкте. Была у некоторых отмазка: а давай у меня сейчас будет другой мужчина, и ты меня будешь любить, ты же не эгоист. Я говорю: «Не вопрос, тогда иди найди двух мужиков себе вместо меня. Как найдешь - уйдешь к ним и живи с ними. А меня это не устраивает». Матриархат для меня неприемлем. Для моих жен самое большое наказание - запрет заходить в мою комнату и со мной проводить время в постели. Они как сестры. Вот это «семья» и называется.

КОМПЕТЕНТНО

«Грех, а не норма»

- Как церковь оценивает человека, который создал гарем, опираясь на то, что в Ветхом Завете многоженство разрешено? - спросила «КП» иеромонаха Геннадия (Войтишко), руководителя Сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской православной церкви.

- Христианское понимание семьи не предполагает никакого многоженства, а исключительно супружество одного мужчины и одной женщины. Многоженство в православии недопустимо абсолютно. В Старом Завете многоженство упоминается как факт, но нигде не называется нормой. И в этом смысле, если уж апеллировать к Ветхому Завету, надо было бы апеллировать к иудеям, но и в иудейской традиции сейчас нет многоженства.

Словом, то, что говорит этот мужчина, не является учением христианским или православным. Это его глубочайшее заблуждение, блуд и грех прелюбодеяния.

- А если он считает себя православным, ходит в церковь?

- Условно говоря, я могу себя считать балериной и ходить в Большой театр, но от этого я не стану ею.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Живут на пособия»

- Иван себе придумал такую модель: они рожают и живут на детские пособия, - рассказала «КП» Светлана Парамонова, свекровь одной из сбежавших от Сухова «жен» - Юлии Дубилиной. - И можно не работать. Он-то твердит, что зарабатывает. На самом деле у него зарегистрирована компания, но она маленькая, с уставным капиталом в 15 тысяч рублей. Доход мизерный...

Юля не выдержала и сбежала из гарема. Фото: СОЦСЕТИ

У нас с Иваном был суд по алиментам (на рожденного моей снохой Юлей от него четвертого ребенка), на котором он показал свою зарплату - 5000 рублей в месяц. Но, по моим данным, реально его фирма и этих денег не приносит. То есть он попадает в категорию малоимущих. Малообеспеченным государство платит пособие на каждого ребенка до достижения 16-летия - по 16 200 рублей. А у него детей столько, что со счету сбиться! В месяц он больше ста тысяч получает детских. Зачем работать-то?!

Может, я и не вправе осуждать Ваню и его «жен». Это их жизнь. Но дети - это другое. Какими они вырастут в такой странной семье? Я видела их условия... С детей строго спрашивают, у них частые наказания, они запуганы. У нашего внука, когда мы его из того гарема привезли, были синяки на теле. Я приезжала к ним трижды в гости на сутки, когда мои внуки у них жили, и была шокирована, когда всю ночь в комнате, где спят дети, крутились звуковые записи. Бубнят какие-то проповеди, Библию читают, молитвы. Я не против чтения Библии, но не по ночам же!

Фантазия у Ивана бурная, он любит прихвастнуть. Вот он говорит, что купил землю. Строит дом. А на самом деле землю им дало государство как многодетным. Еще уверяет, что себя от смерти спас - вылечил четвертую стадию рака... В общем, личность странная. Со слов его мамы, не без некоторых отклонений. Я сама слышала, когда она ему говорила: «Ваня, лечись, пей таблетки». И еще она говорила, что у него есть справка об отклонениях, поэтому его и в армию не взяли. Я и с его тещей, и с его мамой общалась. Мама, кстати, нормальная у него. У нее дом свой. Ни его, ни детей она не хочет видеть. Зачем вешать на себя такую обузу? Никто не рад его «гарему».