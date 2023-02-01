В семье Тереховой прервали молчание о побеге сына, бросившего неизлечимо больную актрису

Александр с женой Татьяной и дочкой. Снимок сделан несколько лет назад, сейчас девочке уже исполнилось семь. Фото: СОЦСЕТИ

Маргарита Терехова последние годы страдает болезнью Альцгеймера. 80-летняя актриса почти не встает, не разговаривает и не узнает близких. Заботы о ней взяли на себя дочь Анна и сын Александр. Но недавно 41-летний Александр фактически бежал из России, где остались его неизлечимо больная мать и жена с семилетней дочкой. «Комсомолка» выяснила, что происходит в семье актрисы.

Отец - таджикский политик

Дочь Анну Терехова родила в браке с болгарским актером Савой Хашимовым, с которым познакомилась на съемках картины «Бегущая по волнам». Ради русской актрисы он бросил семью и перебрался в СССР, но прожил с Тереховой без малого год, устав от коммуналок, безденежья и столовок.

Младшего сына Сашу, появившегося на свет в 1981 году, воспитывал как родного ее следующий муж, режиссер Георгий Гаврилов. После очередной ссоры с гражданским супругом Маргарита ушла и запретила ему видеться с мальчиком. Около 30 лет артистка скрывала тайну рождения сына. А потом призналась, что его биологический родитель - директор трикотажной фабрики Сайфиддин Тураев - живет в Таджикистане. Они познакомились в Душанбе. Мужчина был женат и, когда мимолетный роман с актрисой закончился рождением ребенка, предпочел уйти в тень.

Сначала сын был записан на фамилию отца - Тураев, но родителя не видел. Потом актриса дала Александру свою фамилию. С отцом, ставшим затем известным в Таджикистане политиком, Терехов встретился уже в зрелые годы. Но душевного контакта у них не получилось, и они перестали общаться.

В интервью «КП» Александр рассказывал, что в каждом мужчине, появлявшемся в доме матери, он искал потенциального отца. Мама много работала, чтобы одной прокормить двоих детей. Но, несмотря на занятость, с детства поддерживала креативные порывы сына. Услышав о его мечте стать режиссером, купила ему видеокамеру. Александр пошел учиться в ГИТИС на актерский факультет, потом перевелся на режиссерский. По отзывам, хорошо пишет сценарии.

В 2013 году Терехов как режиссер снял фильм «Майонез» по собственному сценарию. И столкнулся с жестокой реальностью: его таланты оказались мало востребованы в нашем кино. Маргарита Борисовна в свое время рассказывала, что у сына ее характер: он неуживчив и бескомпромиссен. Возможно, из-за этого не смог пробиться в кино. Александр писал сценарии документальных фильмов, но ощущал творческую неудовлетворенность. А заболевшая мать была не в силах его протежировать.

С середины 2000-х годов у актрисы начала прогрессировать болезнь Альцгеймера. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще 15 лет назад многие начали замечать, что Терехова заговаривается, забывает слова, не может сконцентрироваться, ее часто подводит память. Пришлось уйти из профессии, осесть дома, в своей московской квартире. Врачи поставили диагноз - болезнь Альцгеймера. Дети Тереховой посчитали, что ее нельзя показывать публике. Семье не хватало денег на сиделок и уход за больной мамой. Несколько лет назад Анна, тоже ставшая актрисой, и Александр были вынуждены объявить сбор средств и участвовать в ток-шоу за гонорары.

Попал под суд из-за невыплаченного кредита

Единственную дочку Александру Терехову в 2015 году родила певица и модель Татьяна Найник. Брак с ней наследник актрисы оформил за несколько месяцев до родов. В 2002 году Татьяна пришла в группу «ВИА Гра», когда искали срочную замену ушедшей в декрет Надежде Грановской. В одном из интервью Найник рассказывала, что она была влюблена в женатого Валерия Меладзе, который настоял, чтобы ее приняли в раскрученный коллектив. При этом Татьяна знала, что в то время у Меладзе была любовница - Альбина Джанабаева, родившая ему внебрачного ребенка. В «ВИА Гре» Найник выступала меньше года. Потом основала собственную группу Maybe, начала сниматься в кино.

Говорят, невестку Маргарита Терехова приняла прохладно, а вот во внучке Вере души не чаяла. Со стороны казалось, что в семье Терехова и Найник все благополучно. Но, как нам удалось узнать, супруги не вылезали из долгов.

В конце 2021 года банк обратился в суд с требованием о выплате долга и продаже квартиры Александра Терехова в счет задолженности по кредиту и набежавших пеней. На сайте Мосгорсуда остались сведения об этой судебной тяжбе. Из документа следует, что в августе 2015 года супруги Терехов и Найник взяли кредит в «ФорБанке» на 800 тысяч рублей под 17,5% годовых со сроком погашения до 31 июля 2020 года. Деньги им предоставили под залог квартиры. А когда супруги не погасили вовремя кредит, банк направил иск в суд. В итоге Терехов добился, чтобы квадратные метры не отнимали, оставив только обязательства по выплате задолженности в размере 217 тысяч рублей.

Квартиру супруги сохранили, но безденежье, судя по всему, окончательно испортило их отношения. А в прошлом году в семье случился кризис. Рассказывают, что сын Тереховой якобы не поддержал СВО, так же как и его учитель, режиссер Иосиф Райхельгауз. Татьяна Найник с прошлого года перестала выкладывать в соцсетях фото с мужем и публикует только снимки с Верой. А недавно певица в ток-шоу на канале НТВ заявила, что муж бросил ее с дочкой (а заодно и больную мать) и уехал в Европу «искать смысл». Со слов Татьяны, с собой не позвал. Сначала подался в Польшу (из этой страны у него родом бабушка, мать Тереховой). Мечтал найти родственников. Надеялся также получить там работу режиссера или сценариста, но дела идут из рук вон плохо. Сейчас Александр рассказывает друзьям, что чувствует себя неприкаянным, но возвращаться в Россию пока не собирается. На шоу Татьяна призналась, что дочка очень скучает по отцу. Первое время Александр присылал алименты, но потом перестал. По словам Найник, у нее сейчас совсем плохо с деньгами. Сиделок для Маргариты Тереховой оплачивает дочь актрисы Анна.

Впрочем, многие убеждены, что Александр просто бежал от мобилизации, может быть, и временно. При этом Анна Терехова не воспринимает отъезд брата как предательство.

- То, что он бросил больную мать, - это бред и преувеличение, - сообщила она «Комсомолке». - Саша любит маму и не бросал ее. Он уехал временно.

- А почему он вообще уехал из России?

- Не комментирую это, - ответила Анна. Сестра отказалась обсуждать и отношения брата с женой. Про маму сказала: состояние стабильное, без улучшений. И подтвердила, что сиделок оплачивает она.

Маргарита Терехова в ленте «Санта Эсперанса» (1979). Фото: Кадр из фильма

Давно не живут вместе

Я позвонила жене Александра Татьяне Найник. Признаюсь, думала, что она расскажет грустную историю брошенной матери с ребенком, и приготовилась сопереживать. Но вдруг услышала холодный расчетливый ответ:

- Вам нужно мое интервью? Какой гонорар?

- А бесплатно не можете дать комментарий?

- Любое интервью за гонорар. Я не буду рассказывать о себе просто так.

Зато немало интересного нам поведали знакомые Татьяны и Александра. По их словам, Найник на телевидении заплатили 60 тысяч рублей - с условием, что она расскажет про семейный скандал. Александр Терехов и его жена уже больше года не живут вместе. Расстались они мирно, Александр пообещал присылать алименты на дочь. Но дела у него сейчас идут плохо.

- Да, Саша уехал из страны, - рассказала «КП» музыкальный продюсер Олеся Сазыкина. - Он действительно сейчас ничего не зарабатывает. Он всегда так жил: минимум есть - и ладно. Саша никогда не любил работать, все время жил и за счет мамы, которая ему потакала, считая, что сын в свободном творческом поиске, ждет вдохновения... Таня Найник купилась на звездную фамилию. Думала, выйдет замуж за человека из такой семьи и будет жить в достатке... Сейчас у Тани нет регулярного дохода. Подвернется съемка в эпизоде в кино или на ток-шоу - хорошо. Но она не бедствует. У Тани есть огромная квартира в центре Москвы на Кутузовском проспекте. Сейчас она эту квартиру сдает за хорошие деньги и на это живет. Говорят, она вновь вернулась к тусовочному образу жизни, возможно, сейчас начнет себя продвигать. В общем, она та еще «бедная овечка». Думаю, это одна из причин, почему Александр бросил семью.

Актриса снялась более чем в 50 фильмах и телеспектаклях, но больше всего известна зрителям по роли Миледи в картине «Д’Артаньян и три мушкетера» (1978). Фото: Кадр из фильма

КСТАТИ

Мятущийся художник

Я не раз общалась с Александром Тереховым и видела, что он человек мятущийся, с обостренным чувством собственного достоинства. В чем-то инфантильный, в отличие от сестры, его опекавшей. Иногда надменный - в мать. В своем телеграм-канале он выкладывал свои музыкальные работы и клипы, очень специфичные. Рисовал в стиле абстракционизма. Если бы не видела его лично, подумала бы, что это творчество шизофреника. Сейчас Александр заблокировал свой канал и не выходит на связь. Я отправила ему вопросы. Он тут же сменил свою прежнюю аватарку на страшную рожицу с оскалом из патронов, но ничего не ответил.