Имиджевый брак или настоящая любовь? Объясняем, почему не разводятся Наташа Королева и Тарзан

Многолетний союз супругов не раз оказывался под угрозой, но они по-прежнему вместе. Фото: Личный архив

Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко (Тарзан) в последние месяцы не выходили вместе в свет. А на зимние каникулы артистка уехала к маме в Майами одна, без мужа, породив волну пересудов. Поклонники всерьез обсуждали, что звездная семья находится на грани развода.

Но, вернувшись из США, Наталья первым делом отправилась вместе с мужем в кино на премьеру фильма «Чебурашка». Одни поклонники успокоились: ура, супруги по-прежнему вместе! Другие настроены скептически: мол, все это только игра на публику...

Теща танцевала с флагом незалежной

Новые слухи о том, что в отношениях Королевой и ее мужа не все безоблачно, поползли с прошлого года, после начала СВО. Сергей Глушко окончил Военно-космическую академию имени А. Ф. Можайского, три года служил на космодроме Плесецк. Сам он из семьи военных: отец Виталий Глушко был подполковником, дед, лейтенант, погиб в марте 1945 года в боях за Польшу. Спасаясь от безденежья в сложные 90-е, Сергей приехал в Москву, где стал стриптизером. Но офицерского духа не растерял. И с началом СВО поддержал наши Вооруженные силы.

«Российские военные - самые лучшие. Победа будет за нами!» - писал он в сетях. Некоторые артисты, тот же Андрей Данилко (Верка Сердючка), изумлялись: как можно быть против Украины, когда у тебя жена украинка? Наташа Королева родом из Киева, оттуда ее, выпускницу школы, и привез в Москву композитор Игорь Николаев.

Мама певицы, 76-летняя Людмила Порывай, в отличие от зятя заняла антироссийскую позицию. Людмила с конца 90-х живет в Майами, где у нее есть недвижимость. Теща Тарзана демонстративно поддерживает украинских беженцев. В YouTube имеется прошлогодняя запись выступления в Майами украинской певицы Ирины Билык, публично спросившей маму Наташи Королевой, присутствовавшей на мероприятии в качестве гостьи: «Моя очаровательная, ваш зять оказался г...?» Теща Тарзана в ответ кивнула и рассмеялась. Во время концерта Людмила Порывай танцевала с флагом незалежной на плечах.

Мама певицы Людмила Порывай живет в Майами с конца 90-х. Фото: Личный архив

Внимательные поклонники заметили, что раньше Наташа часто выступала вместе с мужем, например, они пели дуэтом песню «Ты мне веришь или нет?». Теперь певица ее исполняет только с 20-летним сыном Архипом.

До недавнего времени Королева не комментировала семейный конфликт. Но в новогодние праздники нарушила молчание. Артистка опубликовала фото с мамой и написала:

«Будьте мудрее и берегите своих близких, даже если в чем-то ваши взгляды не совпадают».

«Сергей был занят по работе»

На мои звонки певица не отвечала.

- Пишут, что Наташа Королева якобы рассталась с мужем? - спросила я концертного директора артистки Марину Наринскую.

- Нет, они не расстались. Все у них в порядке. Наташа уехала, потому что у нее отпуск. А у Сергея в это время была работа в Москве, он играет антрепризный спектакль «Муж на час». У них не совпали графики. Слухи об их расставании - фейк.

- Можно попросить Наташу дать нам комментарий по поводу слухов о расставании?

- Нет. Она не дает никому комментариев по поводу всей этой грязи, которая льется на их пару уже почти 20 лет. Их постоянно разводят журналисты, но, как говорится, не дождетесь! После отпуска у нее запланировано много концертов, съемок, в том числе 11 марта сольник в Кремле. Она будет на нем со своей семьей, с мужем и сыном.

- Сын, знаю, поет. А муж как выступит?

- Муж тоже поет. А еще Сережа - художник. В прошлом году у него были персональные выставки картин в Ставрополе, Краснодаре, Москве. А теперь будет выставка в Швейцарии.

В прошлом году 51-летний Тарзан объявил о завершении карьеры стриптизера. Фото: Личный архив

Новое увлечение?

Пока Наташа Королева отдыхала в Америке, ее муж находился в Москве. И вроде как не совсем один. Со слов знакомой пары, Сергея Глушко видели в январе в ресторане вместе с девушкой. И не один раз.

«Крутится с ним одна миловидная особа. Она моложе Королевой и ее мужа. Но кто она - неизвестно», - рассказали нам свидетели. Впрочем, возможно, Сергея просто видели вместе с коллегой или с помощницей.

За Тарзаном часто охотятся красавицы. Но домыслы о его изменах оставались без доказательств, пока на ток-шоу несколько лет назад не пришла экс-любовница Глушко Анастасия Шульженко, представившая видео их встреч. Отрицать адюльтер было глупо, и тогда Тарзан на своей странице признался: да, изменил. Как пояснил, «потому что стопроцентный мужик». Сергей тогда вымолил прощение у жены. Королева переживала, но решила не разрушать семью.

Ранее в интервью «Комсомолке» певица откровенно рассказывала, что ей звонили девушки-провокаторши, говорившие: «Я была с вашим мужем». На что артистка отвечала с юмором: дескать, вы получили удовольствие, ну и хорошо, но он мой муж, а не ваш. Шутила, что «хороший левак укрепляет брак». А мужчина по природе моногамен, тем более такой красавец, как Тарзан. Хотя ей было совсем не до шуток.

- Они очень разные: Наташа - хохотушка, оптимистка, легкая в общении и не склонная к депрессиям и самокопанию. Никогда не драматизирует, старается сгладить углы, - рассказала нам одна знакомая пары. - Сергей же, напротив, рефлексирует, все принимает близко к сердцу. Снаружи он такой сильный качок, но под «броней мускулов» скрывается ранимый человек. Наташа эмоционально заряжает Сергея, всегда его поддерживает, хвалит. Он переживал, что стал стриптизером ради заработка, но ищет реализацию своим талантам. Выучился на артиста. Теперь еще и художник. Она его постоянно хвалит, восхищается им. И ни одна любовница ему не заменит Наташу. Лучше нее он просто не найдет, и он это прекрасно понимает. Что бы ни происходило, а Наташа всегда в его судьбе.

Теперь у Сергея новое увлечение - он стал художником. Для одного из портретов ему позировала Королева. Фото: Личный архив

Не расходятся, чтобы не делить имущество?

Бытует мнение, что брак Королевой и Тарзана в последнее время существует скорее как имиджевый, то есть чтобы сохранять интерес публики к обоим артистам.

- Многие артисты-супруги предпочитают тянуть с разводом и делать вид, что у них семья, - считает пиарщица Наталья Субботина. - Петросян со Степаненко долго не разводились, хотя уже и не жили вместе, по заверениям Евгения Вагановича, аж 20 лет. Так же и Егор Кончаловский с бывшей женой много лет не имели семьи, но не оформляли развода. Кабо с экс-супругом последние три года жили порознь, но сами потом признались, что не разводились, чтобы избежать шумихи. Развод - это лишняя нервотрепка и дележ имущества. А когда есть что делить, всегда много сложностей...

В случае расставания паре и вправду есть что делить. У Наташи после развода с Николаевым осталась квартира на Арбате стоимостью примерно 100 млн рублей. В совместной собственности у Королевой и Глушко тоже немало недвижимости: квартира на Мосфильмовской улице в ЖК «Воробьевы горы» за 90 млн рублей, квартира на Большой Грузинской улице примерно такой же стоимости, загородный особняк в элитном поселке Крекшино. Кроме того, Наталья владеет квартирой в Майами. По приблизительным подсчетам, совместное имущество Королевой и Глушко переваливает за 300 млн рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Получил повестку - пошел в военкомат»

Глушко окончил военное училище и три года служил на космодроме Плесецк. Фото: Личный архив

- Наташа не будет разводиться с Сергеем - он ее тыл, поддержка, - сообщил «КП» друг Глушко еще со времен военной службы. - Она всегда может на него рассчитывать, он надежный человек. Серьезный, ответственный. Вот вам факт. Когда ему, как и многим, пришла повестка о мобилизации, он не помчался покупать билеты на самолет в Турцию, чтобы пересидеть, нет! Первым делом пришел в военкомат. Но... ему там сказали: иди отсюда, нам молодые нужны. То есть он для мобилизации по возрасту просто не подошел - ему 52 года. А он был готов! То, что он стриптизер, это просто роль, образ. А в жизни он полная противоположность тому, кого вы видели на сцене. И по бабам больше не бегает - любит жену с сыном и дорожит семейными ценностями.

КОШЕЛЕК

Бывший стриптизер теперь зарабатывает на еде

Долгие годы все считали, что Королева содержит мужа-качка. Ее гонорары и впрямь были несравнимо больше, чем у него. Но сейчас многое переменилось.

- Тарзан научился прекрасно зарабатывать. И совсем не своей актерской карьерой, хотя это тоже дает какой-то приработок, - рассказала «КП» музыкальный продюсер Олеся Сазыкина. - Он открыл кейтеринговую компанию (выездной ресторан. - Ред.), которая раскрутилась и приносит регулярный доход. В компании несколько сотен сотрудников, все крутится и вертится уже само. Помимо этого, у него есть фитнес-клуб на «Смоленской», но там дела идут менее успешно. Сергей зарабатывает как минимум больше миллиона рублей в месяц, и его нельзя считать альфонсом.

Но доходы Королевой по-прежнему гораздо больше. По самым скромным подсчетам, Наташа заработала за 2022 год примерно 50 млн рублей. Глушко - в несколько раз меньше.

- Наташа - работяга, - рассказал «КП» промоутер Сергей Лавров. - В прошлом году я организовал ей около 20 концертов по стране. Гонорар за каждый - 400 - 500 тысяч рублей. То есть только на этом получила 10 млн рублей. Плюс я ей сделал два частных концерта-заказника в Москве по 1,5 млн рублей каждый. Но тогда были цены ниже из-за ковида. В этом году за 10 дней новогодних праздников она заработала примерно столько же, сколько за весь предыдущий год. Много снималась в телешоу и за каждый корпоратив брала от 1 до 2 млн рублей. Плюс она прилично зарабатывает рекламой в сетях.