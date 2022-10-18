В США создали коронавирус с 80% летальных исходов: поможет ли ревакцинация

Геннадий Онищенко Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

… - Геннадий Григорьевич, вот мы утром (во вторник, 18 октября) с вами говорили о коронавирусе. И не успели поговорить, как губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время доклада у Владимира Путина рассказал о том, как у них с этими дела. И президент поддержал его призыв о повторной вакцинации от коронавируса. А нам с вами стоит поддержать призыв товарища Азарова и Владимира Владимировича Путина? Как вы к этому отнесетесь, если мы тоже выступим с таким патриотическо-медицинским почином?

- Если быть точным, речь сейчас - для большинства - должна идти о ревакцинации. Потому что вакцинация все-таки у нас проведена в достаточном объеме, там, в этом списке, более 80 миллионов человек. Но этим же занимались все время, начиная с середины 2020-го, так?

- Скажите, пока не забыл, Геннадий Григорьевич, а вот если третий раз прививаться, то это будет реревакцинация? Два раза «ре»?

- Это будет так же - ревакцинация, мы «рере» не используем.

- Хорошо, вернемся к ревакцинации от «короны».

- Да. И надо при этом сделать лишь одну аппликацию…

- Сразу расшифруем, что такое аппликация.

- Один укол. Если мы вакцинировались двумя, то сегодня один укол нужно сделать. Этого достаточно.

- Вот я один сделал.

- Да. Ты, Саш, когда сделал?

- Где-то месяца два с половиной назад, по вашему указанию. Вы сказали - «ехай», я и поехал.

- Ты уже выполнил.

- Так точно.

- Да. И надо будет следить дальше.

А кто это не сделал, то он должен будет сделать это - с учетом вот той тревожной информации, которая пришла сегодня и которую я тебе еще утром пытался комментировать…

- А я отложил, чтобы не путать читателя, и я звоню вот теперь.

- Да.

И вот нам надо об этом с тобой помнить.

Ведь американцы с самого начала, еще с 2020-го, начали «обвинительный процесс» против Китая.

Дескать, китайцы создали искусственный вирус…

Так вот, вчера, ничтоше сумняшеся, было опубликовано в «Бостон геральд» (правда, это не научная литература, но тем не менее), что - в Бостонском университете, если говорить просто… В общем, из двух штаммов - омикрона и первоначального штамма, который появился в 2019- м и который перешел с перепончатокрылых на человеческую популяцию, - сделали как бы новый, искусственный вирус. Которому изменили свойства и он по тем же данным, которые приводятся в этом исследовании, на 80% вызывает летальный исход у мышей.

А мыши – это лабораторные животные.

- Ужас! А он, этот вирус, к нам летит, что ли?

- Надеемся, что они его не выпустили.

Но сам факт, даже если вирус остался в лаборатории, (надеюсь, что он там). Но ведь даже это - не что иное, как признание в том, что американцы работали с вирусами ковида, причем, вовсе и не в военном институте.

Ну, они теперь говорят, что мы хотели проверить, насколько это будет страшно…

Ну, а мы должны помнить, что омикрон чрезвычайно контагиозен…

- Ну, то есть заразен.

- … и, когда мы комментировали его присутствие в человеческой популяции, мы тут же произносили успокаивающую фразу: типа - но при этом он не вирулентный, слабовирулентный. А теперь они его произвели сами, искусственным путём – и вот он чрезвычайно вирулентен и чрезвычайно заразен.

- А вирулентен – это значит хорошо переносится…

- Конечно. Они ж создали из омикрона, который был слабо заразен, как вы выражаетесь…

- Видите, я научился вас переводить.

- Да, теперь он и заразен, причём - высоко заразен, и вирулентен, да, и опасен. Заразен и опасен, если говорить вашим «высоким штилем».

Кстати, и сама оправдательная формула в статье – ее изрекает этот исследователь, который это и создал – вызывает недоумение: дескать, да мы же хотели проверить, да как же так, да мы же ничего не собирались делать.

Ну, вот вам как раз тут - именно тот случай. Когда очень легко даже одному человеку это сделать.

Но, будем надеяться, что в данном случае был не преднамеренный результат. Хотя этот учёный, понимал, что делает - он высокоопасный штамм превратил в высокозаразный.

Он (речь все еще об американском учёном) для чего это делал, с какой целью?

Понимаете, это говорит о легкости, о дешевизне и доступности вот этого так называемого биологического оружия.

А, по существу, если выражаться простым языком, в Бостонском университете создали боевую биологическую рецептуру. Вот если бы она в этом виде сейчас, продолжая оставаться высокозаразной, попала в человеческую среду, то никакая бы вакцинация не помогла - с точки зрения потерь.

А если напомнить, что переболело во всем мире за эти три года более 650 миллионов человек, вот представьте себе, что такое 80% летальности.

- Все, представил. Значит, президент Путин был прав, когда поддержал Азарова и призвал всех ревакцинироваться.

- Да, президент, безусловно, смотрит на эту проблему не только с точки зрения, так сказать банальных проблем общественного здравоохранения, но и - с позиций биологической безопасности нашей страны и нашей популяции.

- Спасибо вам огромное. Правда, на ночь такие страсти вы мне рассказали, но я попробую их пережить, товарищ академик.

- Вы не только переживете их, вы еще сделаете доброе дело и призовите наших сограждан быть ответственными по отношению к собственному здоровью, ладно?

- Конечно. Мы только с вами этим и занимаемся. Спасибо. Обнимаю.

- Хорошо. Всего доброго.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Грифон убивает и отправляет людей в больницы в Сингапуре

В Сингапуре началась резкая вспышка коронавируса из-за нового штамма "Грифон" (подробнее)

Ученые выяснили, почему люди с ожирением в 10 раз чаще умирают от ковида

Оказывается, коварный вирус способен вызвать воспаление в жировой ткани. И чем ее больше, тем хуже дело (подробнее)