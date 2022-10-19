Традиционные избы, села без электричества и медведи: как провести осенние выходные в Карелии

Традиционный карельский дом в Красной речке Фото: Алиса ТИТКО

Первозданная красота Карелии поражает любого туриста. В последние годы все больше семей предпочитают отдых в этом регионе - на берегу озера, готовить форель на костре, собирать клюкву и бруснику, целые лукошки белых грибов и пробовать котлеты из лосятины или медвежатины. Самое лучшее время для отдыха – лето, но можно поехать и осенью.

«Туристов меньше – отели дешевле»

Традиционно из Москвы все едут до Петрозаводска. Можно самолетом, но удобнее поездом – вокзал находится в центре города. Выходишь и перед тобой центральный проспект - Ленина. Если его пройти до конца, то придешь на Онежскую набережную.

Онежская набережная в Петрозаводске Фото: Алиса ТИТКО

- Сезон летом, поэтому в сентябре и октябре можно снять номер дешевле. Но лучше бронировать хотя бы за неделю, туристов даже сейчас еще много, - говорит администратор отеля «Ладога».

В Петрозаводске много отелей, гостиниц. Город подстраивается под туристов, но пока не по всем отраслям.

- У нас раньше на набережной можно было купить шашлычок, были кафе, а потом все убрали, даже чай не купишь, чтобы с калиткой (традиционная карельская выпечка) съесть. А ведь могли бы делать хотя бы фестивали, как в Москве: тут калитки, тут форель, тут мороженое с брусникой. И туристам бы это понравилось, и местным, - говорит Николай, житель Петрозаводска.

Еще одна боль местных - Онежская набережная фактически осталась без водного вокзала. Само здание на месте, но в нем сейчас ресторан, гостиница, ночной клуб, а кассы и зал ожидания не работают.

С причала, конечно, можно отправиться в путешествие в Кижи, а также по маршруту Сенная Губа или Великая Губа. Однако сейчас этим занимаются частные перевозчики на бортах «Метеор» и «Комета». Тоже хотели прокатиться до острова Кижи, но поездку пришлось отложить на следующий год.

- Навигацию закрыли 14 октября. Теперь до мая надо ждать, - говорит девушка в павильоне на причале.

- Кижи – это же остров. А чем-то еще можно туда добраться?

- Местные доезжают на автобусе до ближайшего населенного пункта, откуда будет самый короткий маршрут по воде. Берут лодку в аренду или за ними приезжают родственники на своих.

В музее на острове Кижи посоветовали добираться на автомобиле до деревни Оятевщина (Медвежьегорский район), а дальше пересаживаться на катер или хивус.

- Транспортом мы не занимаемся, поэтому не несем ответственности за услуги, оказываемые частными перевозчиками, - предупредили в музее «Кижи».

«Осенняя столица Карелии»

Петрозаводск даже в серые дни играет красками – желтые и багряные листья на деревьях, на берегу Онежского озера и реки Лососинка плавают утки.

В городе практически не сохранилось дореволюционных построек, но есть красивые здания советского периода - гостиница «Северная», Петрозаводский Почтамт, Национальная библиотека, здание правительства Республики Карелия и другие.

Памятник архитектуры – здание Петрозаводского Почтамта Фото: Алиса ТИТКО

В местных кафе можно попробовать традиционные калитки, суп с форелью «Лохикейтто», местную рыбу ряпушку, лосятину и котлеты из медвежатины, десерты с брусникой и морошкой.

- Город основан 1 сентября 1703 года. Тогда на берегу Онежского озера, по указу Петра I, начали строить оружейный завод. Собственно, в названии города слова «Петр» и «завод». Но завод несколько раз менял деятельность, а в 2000-е вообще стал банкротом. Ничего не осталось и от Дворца Петра Великого, который строили для пребывания императора, когда он приезжал на курорт «Марциальные воды». Сразу после его кончины дворец был заброшен, а затем снесен, - рассказывает экскурсовод.

«Долина зайцев» и водопад «Кивач»

Одно из самых посещаемых мест в Карелии – водопад «Кивач», который переводится с финского как «мощный, стремительный». Местные говорят, что это в полной мере отражает душу водопада, расположенного на реке Суна. Территорию возле природного чуда благоустроили, создали дендрарий с краснокнижными растениями, с сувенирными магазинами и кафе, поэтому и проход к водопаду теперь платный – 250 рублей.

Водопад Кивач посещают все туристы Фото: Алиса ТИТКО

- У нас можно увидеть один из главных символов края – карельскую березу. Широкую известность она получила благодаря узорчатой древесине с характерными для нее янтарно-золотистыми оттенками. С конца ХХ века она внесена в Красную книгу Карелии, - рассказали в дендрарии.

По пути к водопаду можно заехать в Долину зайцев – уникальная скала стала арт-объектом Карелии из-за множества вырезанных животных. Делают это не любители, а профессионалы скульптурной резки по камню. В зависимости от размера «вырезать» зайца получится за несколько месяцев, стоимость от 5000 рублей. За несколько лет количество пушистых прыгунов уже исчисляется несколькими сотнями.

Долина зайцев вблизи от Петрозаводска Фото: Алиса ТИТКО

- Наша Долина зайцев не имеет аналогов. Мы предлагаем каждому оставить след в истории, сделать подарок своим близким – такие зайцы не сбегут, - рассказали организаторы.

В поселке Царевичи возле Часовни Николая Чудотворца Фото: Алиса ТИТКО

Сделать остановку нужно в поселке Царевичи возле Часовни Николая Чудотворца, а после возле 30-метровой горы Сампо, где туристы завязывают разноцветные ленты на деревьях и загадывают желания.

Гора Сампо, где туристы завязывают разноцветные ленты на деревьях и загадывают желания Фото: Алиса ТИТКО

- В карело-финском эпосе «Калевала» рассказывалось про мельницу счастья. Считается, что ее осколки закопаны на этой самой горе. А если не верить в легенды, то стоит просто подняться на смотровую точку, откуда открывается потрясающий вид на озеро Кончозеро, - рассказала экскурсовод.

Еще одно место для посещения - «Марциальные воды». Это первый в России грязевой и бальнеологический курорт, открытый в 1719 году по указу Петра I. Сейчас все туристы первым делом идут не в музеи, а к железистым минеральным источникам, чтобы попить воду – есть несколько видов. Пил такую воду и сам император, который приезжал сюда четыре раза.

В сохранившейся избе сделали музей «Марциальные воды» Фото: Алиса ТИТКО

- Не все здания курорта сохранились. В одноэтажной избе с крыльцом и двускатной крышей разместили музей с экспозицией о первом курорте и Северной войне, - рассказывает экскурсовод.

В музее «Марциальные воды» представлена экспозиция о первом курорте и Северной войне Фото: Алиса ТИТКО

Через дорогу расположена Церковь апостола Петра. Она тоже деревянная с полукруглыми куполами. Все иконы и резьба XVIII века были отреставрированы, посетители могут посмотреть на подлинники.

Церковь апостола Петра с полукруглыми куполами Фото: Алиса ТИТКО

Все иконы и резьба XVIII века были отреставрированы, посетители могут посмотреть на подлинники Фото: Алиса ТИТКО

«Столетние избы и судьбы карелов»

Богата Карелия не только туристическими местами, но и историей. Традиционные карельские избы самобытны, их невозможно перепутать с жилыми домами других регионов России. Веками карелы строили дома с маленькими окошками и узкими дверьми, а все потому, что зимы суровые, частые порывы ветра и много осадков. Сейчас многие из сохранившихся построек являются памятниками деревянного зодчества.

Дом в деревне Красная речка, где родилась и жила до 20 лет моя бабушка Валентина Прокопьева (потом уехала жить на Донбасс), в скором времени тоже могут признать памятником архитектуры. При жизни она рассказывала, что дому уже больше 100 лет, он построен еще до февральской революции. Огромный, двухэтажный. На первом этаже хранили запасы дров, сдавалась площадь под аренду магазина, а на втором – жили, готовили еду, спали, топили печь.

Столетний дом в деревне Красная речка Фото: Алиса ТИТКО

- Дом выстоял в войну, хотя деревню захватывали, в нашем доме был штаб у финнов. Председатель после эвакуации людей решил сжечь половину деревни, чтобы она не досталась врагу. После победы вернувшиеся жильцы, конечно, сильно сердились, - рассказывает 82-летняя Лидия Прокопьева, сестра бабушки.

В карельских домах жили только на втором этаже Фото: Алиса ТИТКО

Жилые дома тогда собирались без гвоздей, строили без фундамента. Но здания оказались крепкими и подходящими для климата Карелии. Деревня Березовые мосты также сохранила памятник архитектуры – дом Алькиной.

Дом Алькиной признан памятником архитектуры Фото: Алиса ТИТКО

- Хотите купить дом? – спрашивает местный житель Александр.

- Нет, проездом здесь. Решили посмотреть традиционный карельский дом.

- Треть дома как раз моя. Но так вышло, что мы с родственниками получили доли, кто-то уехал. А я построил себе современный дом через забор. Выхожу во двор и любуюсь нашим семейным достоянием.

- Туристы часто приезжают?

- Не очень. Давно не было. Мы тут тихо живем, хотя последние годы стали москвичи покупать участки, строят модные дома. А знаете почему? Потому что в 2018 году нам провели электричество, до этого были только керосинки.

- То есть, когда в столице шел Чемпионат мира по футболу, то вы даже не могли посмотреть матчи по телевизору?

- Да. Вот такие контрасты в России. Ничего, нормально жили. Здесь постоянных жильцов было немного, в основном все приезжали, как на выходные. Продукты брали нескоропортящиеся, потому что холодильников же нет, а от телевизора и интернета реально отдыхали. Зато слышали рев медведей и волков, наблюдали за лосями и зайцами – природа у нас тут дикая, настоящая Карелия.

Карельская природа привлекает туристов Фото: Алиса ТИТКО

Конкретно

Сувениры и еда: что привезти из Карелии?

- морошку, бруснику, клюкву. Свежие ягоды можно найти на проспекте Ленина возле местного рынка, а варенье почти во всех магазинах Петрозаводска;

- белые грибы;

- копченую форель и консервы из ряпушки;

- традиционную карельскую выпечку из ржаной муки – калитки (с картофелем, творогом, ягодами);

- мед;

- шкатулки, посуду, шахматы из карельской березы;

- украшения из шунгита;

- сарафаны, рубашки, полотенца, скатерти с заонежской вышивкой.