Гоша Куценко на премьере нежно обнимался с беременной спутницей

Гоша Куценко. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве минувшим вечером прошла премьера триллера режиссера Натальи Назаровой «Плакать нельзя». Социальная драма рассказывает о россиянке Татьяне, после смерти мужа переехавшей из родного Пскова в Скандинавию. «Сладкая жизнь» в Европе оборачивается для нее кошмаром: однажды ее сын уходит в школу и… больше не возвращается. По местным законам, ребенок одинокой русской мамы становится собственностью государства. Помочь Татьяне вызвался водитель-дальнобойщик Алексей – его роль сыграл Иван Янковский.

Иван Янковский. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Картину, основанную на реальных событиях, представили ее создатели. Кроме Ивана Янковского в фильме снялись Светлана Чуйкина, Катарина Шпиринг и Дирк Мартенс. Фильм выходит в прокат 20 октября, первыми на премьере его оценили звездные зрители.

Светлана Чуйкина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Любимец женщин Гоша Куценко на красной дорожке позировал фотографам в гордом одиночестве. Бывший муж Марии Порошиной пришел в кинотеатр в футболке с весьма примечательным принтом: «Ща все будет! Папа в форме!». Весь юмор этой надписи зрители оценили позже, когда место в зрительном зале рядом с Гошей заняла его глубоко беременная спутница. На глазах у публики Куценко нежно обнял девушку и принялся поглаживать ее по животу.

Подруга актера светилась от счастья – будущее материнство ей очень к лицу. Судя по внушительному животику, спутница Куценко сейчас на последних месяцах беременности.

Место в зрительном зале рядом с Гошей заняла его глубоко беременная спутница. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Напомним, 55-летний актер в 2012 году официально узаконил свои отношения с Ириной Скриниченко. Гоша и Ирина начали встречаться в 2002 году. В 2014 году Скриниченко родила артисту дочь Женю, а в 2017-м у супругов появилась еще одна дочь Света.

Со своей первой женой, актрисой Марией Порошиной, Куценко познакомился еще в студенчестве. В 1996 году у гражданских супругов (штамп в паспорте они так и не поставили) родилась дочь Полина.

На глазах у публики Куценко нежно обнял девушку и принялся поглаживать ее по животику. Фото: Борис КУДРЯВОВ

К слову, Гоша явно неравнодушен к беременным дамам. На днях артист довольно небанально поздравил с беременностью экс-солистку группы «Блестящие» Ольгу Орлову. Ольга в 45 лет ждет второго ребенка, о чем она сообщила в соцсетях. Гоша не преминул по этому поводу сделать публичное заявление. Актер намекнул, что между ним и Орловой некогда были нежные чувства.

- Олька, извини, что не от меня, я люблю тебя! Рад, что ты нашла свою половинку, - пошутил Куценко в шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ.