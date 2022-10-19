Психолог Комолова рассказала, как говорить с ребенком о спецоперации и Украине Фото: Shutterstock

Время сейчас очень непростое, ситуация меняется день ото дня, а будущее неопределенно. Стоит ли говорить об актуальной ситуации с детьми и как? Какие слова и интонации подобрать, чтобы беседа была в помощь? Об этом KP.RU рассказала Ольга Комолова, психолог сектора экстренного реагирования и психологического консультирования Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования РФ ФГБОУ ВО Московского государственного психолого-педагогического университета. А еще дала практические рекомендации, как помочь ребенку справиться со страхом.

- Многие родители сейчас сомневаются: говорить или не говорить с детьми на эту тему СВО. Кто-то боится травмировать ребенка, кто-то находится в отрицании и сам себе не может признаться, что происходит что-то серьезное, не каждый взрослый может самому себе объяснить, что происходит, - говорит психолог Ольга Комолова. – Но все точно находятся в состоянии глобальной неопределенности и испытывают спектр негативных чувств от легкого беспокойства и тревоги до страха.

Точно такие же чувства будет испытывать и ребенок, потому что эмоциональное состояние детей напрямую зависит от эмоционального состояния родителей, напоминает эксперт.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ ДАЖЕ ДОШКОЛЬНИКУ

Если это дошкольники, то ввиду их эгоцентричности на данном этапе жизни, они будут думать, что причина тревожного состояния родителей в них.

Начинать разговаривать на эти темы можно уже лет с четырех - пяти. Цель такого разговора – дать ребенку ощущение безопасности и опоры на взрослого. Важно донести правдивую информацию, адаптировав ее под возраст и характер ребенка, так, чтобы она была понятна.

- Говорите спокойно, размеренно, простыми словами. Для разговора важно выбрать комфортное место, находиться на одном уровне с ребенком. Вначале важно уточнить, что ребенок уже знает о СВО и частичной мобилизации, - рекомендует психолог Ольга Комолова. – Что именно говорить? Факты доступным языком, без пугающих подробностей, помнить о том, что разговор должен не напугать, а успокоить ребенка. Детям помладше можно рассказать на примере сказки или истории, где главные герои поссорились, подрались, поломали друг у друга игрушки. Сказать, например, что «поссориться могут и страны между собой и многие взрослые сейчас, в том числе и наш папа/брат/дедушка (если в семье есть мобилизованный) пытаются договориться и решить эту ситуацию, но не всегда это получается мирно. Я надеюсь, что все это скоро закончится. Многим людям сейчас может быть грустно, страшно из-за этой ситуации, это нормальные чувства. Мы здесь находимся в безопасности. У нас есть семья, мы с тобой вместе, мы справимся».

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ПОДРОСТКА

Подросткам важно сказать о вашей позиции и вашем видении ситуации – это будет ориентиром.

- Говорите сами и слушайте, что говорит ребенок о своих эмоциях, - подчеркивает психолог. – Поддерживайте его, будьте рядом. Любые эмоции сейчас – это нормально. Не надо говорить ему, что он зря боится и много придумывает. Если ребенок испугался, назовите его чувство и окажите поддержку: «Ты расстроился/испугался, так бывает, это нормально. Я здесь, я с тобой». Дайте возможность поплакать или выразить злость. Если в семье есть мобилизованный, расскажите, что его не будет некоторое, может быть очень продолжительное время. Обсудите с ребенком, что изменится в вашей семье, и как вы будете справляться. В разговоре ребенок может задавать вопросы, в том числе, и неудобные. Например, «А когда папа вернется?», «Почему он долго не звонит?», «А дедушка может погибнуть?». Важно на них честно и соответственно возрасту ребенка отвечать, это поможет ребенку сориентироваться, сложить в голове целостную картинку происходящего.

ВИДЕТЬ МНОГООБРАЗИЕ ЖИЗНИ

Очень важно то информационное поле, в котором находится ребенок.

- Невозможно полностью оградить его от травмирующей информации, мы не можем поместить его в информационный вакуум, но жизнь ребенка, время его детства – это не только СВО. Чем меньше ребенок слушает и смотрит новости по телевизору, чем меньше мы при нем их обсуждаем, спорим на политические темы, тем меньше он получает травмирующей информации, меньше становится эмоциональное напряжение и тревожность. Важно сохранять повседневный уклад, любимые увлечения, получать удовольствие от игр, общаться с друзьями, чего-то достигать в учебе, спорте, не бросать привычных занятий, - отмечает Ольга Комолова.

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА РЕБЕНКУ СТРАШНО

1. Больше времени проводить вместе. Инициируйте общение и контакт первыми: можно улыбнуться, поймать взгляд, сказать что-то приятное, похвалить.

2. Больше телесного контакта - он дает ощущение безопасности. А также игры «в домик», «норки» c одеялом или пледом.

3. Очень важно давать ребенку больше двигаться - спортивные секции, катание на всем, что движется, подвижные игры во дворе, с друзьями.

4. Сохраняйте по максимуму привычные занятия - совместные прогулки, приемы пищи, настольные игры, просмотр фильмов, то, что может оставаться стабильным.

5. Укрепите рутины на ночь - колыбельные, чтение сказок, «вечерние обнимашки».

6. Важно следить за удовлетворением базовых потребностей ребенка: еда, вода, сон, отдых должны быть полноценными.

7. Отреагировать стрессовые ситуации детям любого возраста помогает игра, лепка, рисование и сказки.

8. Методы саморегуляции: дыхательные упражнения, заземление, методы релаксации для детей в доступной форме.