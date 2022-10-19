В 2022 году размер маткапитала зависит от того, какой по счету ребенок в семье, а также когда он родился или был усыновлен. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Средствами материнского капитала теперь можно оплатить услуги репетиторов, негосударственного детского сада или школы. Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее направлять маткапитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями (ИП). Правда, при одном важном условии: у индивидуального предпринимателя, оказывающего такие услуги, должна быть государственная лицензия на образовательную деятельность.

Раньше маткапитал можно было отправлять на оплату образовательных услуг, предоставляемых государственными учреждениями, а также частными образовательными организациями, зарегистрированными как юридические лица.

Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее направлять маткапитал на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями. Фото: REUTERS

Средствами материнского капитала можно оплатить учебу любого ребенка в семье, а не только того, после рождения которого было получено право на сертификат. Также с помощью маткапитала можно оплачивать образование сразу нескольких детей. Маткапиталом разрешено оплачивать обучение детей в образовательных учреждениях любого уровня — от детского сада до вуза, а также покрывать расходы на общежитие, предоставляемое образовательной организацией.

Напомним, в 2022 году размер маткапитала зависит от того, какой по счету ребенок в семье, а также когда он родился или был усыновлен.

- Если первый ребенок родился или усыновлен до 2020 года, второй — в 2020 и позже, то выплата на второго ребенка составляет 693 144,10 рублей.

- Если оба ребенка родились до 2020 года, то маткапитал составит 524 527,90 на второго.

- Если единственный ребенок родился с 1 января 2020 года — 524 527,90 рублей.

Что нужно сделать, чтобы оплатить маткапиталом услуги индивидуальных предпринимателей:

Чтобы оплатить образовательные услуги из средств маткапитала, родителям нужно представить в Пенсионный фонд два документа - заявление и заключенный с ИП договор с расчетом стоимости. Их можно подать в отделениях ПФР и многофункциональных центрах, которые оказывают услуги по материнскому капиталу. Кроме того, документы можно отправить через портал госуслуг или сайт Пенсионного фонда России.

Справка «КП»

На что еще можно потратить маткапитал

- на образование детей

- на улучшение жилищных условий

- на формирование накопительной части пенсии матери

- на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов

- на ежемесячную выплату. Право на нее есть у семей, в которых:

второй ребенок родился (или был усыновлен) после 1 января 2018 года;

среднедушевой доход не выше двух прожиточных минимумов.

Семьям, подпадающим под оба условия, ежемесячно на протяжении трех лет выплачивается сумма, равная прожиточному минимуму для детей.