Новая вспышка лихорадки Эболы: ученые считают, что вирус мутировал

В основном вспышки опасного заболевания фиксируются в Центральной и Западной Африке. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Уганде очередная вспышка заболевания лихорадкой Эбола. Началась она еще 20 сентября и пока не хочет утихать. Последний раз Эболу в Уганде фиксировали 10 лет назад, тогда заболело 11 человек, четверо скончались. На сегодняшний день заболевших уже 44 человека, 10 из них умерли.

Профессор Понтиано Калебу из Института исследования вирусов Уганды говорит, что, похоже вирус мутировал, но нет никаких доказательств того, что он более заразен, чем исходный штамм.

Исследователи, отслеживающие распространение вируса по районам Уганды, говорят, что генетический состав вируса похож на тот, который был ответственен за последнюю вспышку 2012 года в этом же регионе. И полагают, что вирус был занесен животными.

Всех туристов, кто побывал в Уганде в это время, будут тщательно обследовать и следить за состоянием здоровья.

ДЛЯ СПРАВКИ

Вирус Эбола вызывает геморрагическую лихорадку Эбола, крайне опасное заболевание. К счастью, передается вирус только через жидкости, например, через кровь зараженного животного, или жидкость (кровь, сперма, слюна и пр.) зараженного человека. Причем может сохраняться (в молоке матери, сперме) спустя долгие месяцы после выздоровления. Если бы вирус передавался воздушно-капельным путем, то эта болезнь стала бы настоящим бичом человечества.

В основном вспышки происходят в Центральной и Западной Африке. Болезнь может передаваться от животных к человеку, вирус поражает некоторых приматов и свиней. Но естественные носители вируса Эболы — летучие мыши крыланы.

Лихорадка Эбола смертельно опасна — погибают от 25 до 90% зараженных (в среднем 50%). она вызывает внутренние или внешние кровотечения и человек умирает от кровопотери. К счастью, есть вакцина, причем одна из них разработана в России.

Просвещения африканских школьников по теме опасности лихорадки Эбола. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самая крупная вспышка была зафиксирована по всей Западной Африке в 2014-2015 году. Тогда заболело более 27 тысяч человек, 40 процентов из них скончались. Последний раз вспышка Эболы была в Конго в 2018 году.

В России лихорадка Эбола также была зафиксирована, причем дважды — в 1996 и в 2004 году. Случаи были завозными, к сожалению, пациенты скончались.