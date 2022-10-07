Четыре наши главные победы в СВО

КОНЕЦ ТЮЛЬКИНОГО ФЛОТА

За бурной чередой событий на поле боя, за бесконечными атаками, контратаками, штурмами населенных пунктов, отходами с ранее занятых позиций и перегруппировками мы как-то упускаем из вида несколько очень важных побед наших войск и донецких союзников над противником. А таких значительных побед по меньшей мере было три. И первая из них была добыта уже в первые дни (если не сказать - часы) специальной военной операции.

Военно-морские силы Украины (ВМСУ) были разгромлены на Черном и Азовском морях. А если уж быть совсем точным, то десяток «разнокалиберных» кораблей ВМСУ во главе с флагманом «Гетман Сагайдачный» были полностью уничтожены за 40 минут ракетными и бомбовыми ударами.

Украинские моряки так шустро драпали со своих кораблей, что оставили бесхозными буксир «Корец» а также артиллерийские катера «Аккерман» и «Вышгород», которые были спущены на воду несколько лет назад. Вместе с ними украинские военные оставили множество оружия и боеприпасов. Бросили они при отступлении и строящуюся военно-морскую базу «Восток» в Бердянске, где уже базировались штаб, вспомогательные подразделения, а также дивизион боевых катеров и кораблей.

Операция российского спецназа и морских пехотинцев была проведена молниеносно. Украинские корабельные командиры вместе с экипажами смылись так быстро, что даже не успели забрать с собой секретные документы.

А оставшаяся «мелочь» в виде пограничных катеров успела спрятаться в одесских портах (там же парочка этих мелких корыт была уничтожена уже в ходе операции). Сами украинские военные моряки с горькой иронией теперь называют бывший ВМСУ «тюлькиным» или «москитным» флотом. После такого разгрома ВМСУ (а это не только корабли, но и военно-морские базы) прекратил существование как стратегическое объединение. Под раздачу попал и пункт оперативного управления в Очакове, который строили британцы. А Россия очень серьезно укрепила свои позиции в Черном и Азовском морях. Что, безусловно, стало одним из важнейших военных достижений специальной военной операции.

Разгром ВМСУ имел не только военные, но и моральные последствия для украинских войск. Они дрогнули. Что было особенно заметно в боях за Херсон, которые начались 24 февраля. Один из крупнейших городов Украины, объявленный Киевом «неприступной крепостью», пал за 9 дней.

ТРИКОЛОР НАД МАРИУПОЛЕМ

Битва за Мариуполь стала, пожалуй, самым масштабным, долгим и упорным сражением российских войск в ходе минувших месяцев спецоперации. Город, с 2015 года ставший оплотом нацистских батальонов, был превращен в сплошной опорный пункт обороны. Бои шли за каждый дом. Нацбатовцы и подчиненные им подразделения ВСУ использовали мариупольцев как живой щит.

Военное и экономическое значение города огромно. Это самый крупный торговый порт на Азовском море. Это один из крупнейших металлургических промышленных центров Донбасса. Отдельные виды продукции мариупольских заводов имеют существенное значение для всего мира. Взять хотя бы завод «Ингаз», ежемесячно производивший до 20 тысяч кубометров неона. Произведенный газ поставлялся в страны Европы, Южную Корею, Китай, США и Тайвань как важнейший ресурс для производства полупроводников.

Но не только это, разумеется, учитывалось нашим командованием при планировании боев за Мариуполь весной этого года. Говорить о дальнейшем ходе операции, не выковыряв крупную, хорошо укрепленную группировку противника, было опасно. Получалось, что мариупольская группировка украинцев находилась в тылу Донецкого и Луганского корпусов. А это грозило тем, что они могли получить «удар в затылок».

Центром обороны, главным оплотом боевиков нацбатальона «Азов» и морских пехотинцев стал металлургический комбинат «Азовсталь». Они превратили подземелья предприятия в мощную крепость. О том, на каком объекте пришлось долго биться с врагами нашим воинам, можно судить вот по таким его параметрам. Общая площадь «Азовстали» - 11 квадратных километров. Потому мариупольцы называли завод городом в городе. Здесь были построены 41 цех и 80 огромных помещений. На заводе шесть гигантских доменных печей, а цеха и корпуса металлургического комбината разбросаны по территории настолько, что для перемещения между ними построены специальные трассы. Подземелья «Азовстали» имеют пять уровней. Протяженность туннелей оценивается в 24 километра. Основой подземного укрепрайона стали 36 бомбоубежищ, которые по стандартам советской стройиндустрии могли выдержать прямое попадание ядерного боеприпаса. Тысячи боевиков, которых надо было «выковырять из-под земли», прятались в самом недоступном для авиаударов цеху - толстолитовом.

Российским солдатам при штурме завода было сложно ориентироваться в темных лабиринтах, это грозило большими потерями.

Именно с этим было связано решение Министерства обороны РФ в начале мая приостановить массированный штурм территории металлургического комбината. В ход пошли гигантские авиабомбы, которые и предрешили исход сражения - боевики (в том числе и «элитные» морские пехотинцы) с поднятыми вверх лапами решили сдаться. Трехмесячная битва закончилась победой российских воинов. Почти полторы тысячи засевших в подземельях «Азовстали» боевиков (включая морских пехотинцев) сдались в плен.

Успешное завершение мариупольской операции позволило нашим войскам сковырнуть «гнойник», высвободить множество подразделений для действия на других направлениях. Взятие Мариуполя теперь позволяет осуществить полный контроль над всем побережьем Азовского моря. А заодно открывает безопасный сухопутный коридор в Крым, остро зависящий от ряда стратегических поставок по суше. Возвращение города в состав ДНР значительно усилит экономическую структуру республики, замкнув логистические цепочки на морское сообщение с Россией. И наконец, взятие Мариуполя и Херсона имело важнейшее идеологическое, символическое значение для всей Новороссии. Украина пыталась сделать эти крупные города символами «Антиновороссии». Но эта попытка с треском провалилась.

ЛУГАНСКИЙ ПРОРЫВ

Еще одна очень важная победа - почти полное (99%) освобождение Луганской Народной Республики в ходе операции. Но без взятия Мариуполя эта победа вряд ли была возможна. Как и освобождение Херсонской и южной части Запорожской областей. Луганская Народная Республика обрела исконные границы. По своему значению это событие, пожалуй, даже превосходит освобождение Мариуполя и разгром украинских нацформирований на «Азовстали». Впрочем, сейчас не стоит ранжировать эти победы. Каждая далась нелегко. Каждая проложила путь к последующим успехам. Войска РФ и народных республик выгрызали противника на всех направлениях.

Освобождение ЛНР - это общая победа Российской армии, подразделений других наших силовых ведомств, донецких союзников. Героически бились на этом участке фронта чеченские батальоны, казачьи полки ЛНР, вооруженные формирования ЧВК Вагнера.

Огромную роль в освобождении, например, Лисичанска сыграла армейская группировка «Отважные». Именно ее бойцы, прибывшие из Сибири и Поволжья, подготовили плацдарм и разбили основные силы противника. «Отважные» смяли оборону ВСУ к югу и западу от Лисичанска и взяли важнейший объект - Лисичанский НПЗ, ставший ключом от города. Вытеснение украинских войск из ЛНР открывает путь к полному освобождению ДНР, часть которой еще контролируется киевским режимом. На вполне успеха в ЛНР российским войскам предстоит как можно дальше отбросить украинские силы от границ обеих народных республик и обезопасить население приграничных территорий.

ЮЖНАЯ ВИКТОРИЯ

В ходе спецоперации была достигнута еще одна стратегическая и, без преувеличения можно сказать, историческая победа. Освобождение ЛНР, Мариуполя и Херсона, большей части ДНР и Запорожской области создало условия для проведения референдума. А на нем абсолютное большинство граждан (в некоторых районах этот показатель был равен 93%) проголосовало за вхождение в состав России. А это значит, что страна наша прирастает огромным количеством (миллионами!) новых граждан РФ и гигантскими территориями с огромным экономическим потенциалом.