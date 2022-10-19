Ребята из Аргентины примут участие в премии Росприроднадзора

Фото предоставлено Пресс-центром Премии

Взаимодействие в экологической сфере – вот один из основных пунктов повестки прошедшей встречи главы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой с Чрезвычайным и Полномочным послом Аргентины в Российской Федерации Эдуардо Антонио Зуайном.

Во время разговора руководитель Росприроднадзора рассказала собеседнику о Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого», которую учредила служба в прошлом году и пригласила детей из Аргентины принять в ней участие.

- Мы встретились и обсудили взаимодействие. И в первую очередь по международной детской премии Росприроднадзора, - отметила Светлана Радионова. - Важно, чтобы дети показали свой взгляд на тему экологии и сохранения окружающей среды. Рассказали, какие, по их мнению, усилия должны предпринимать взрослые, чтобы сохранить природу.

Кстати, по словам Радионовой, в этом году на премию поступило свыше одной тысячи иностранных работ от ребят из 32 стран мира, что в три раза больше по сравнению с прошлым годом.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный посол Аргентины в Российской Федерации Эдуардо Антонио Зуайн поприветствовал Светлану Радионову и отметил, что очень рад встрече и взаимному сотрудничеству.

- Ваша премия очень нужная и интересная инициатива, - отозвался господин посол. - Дело сохранения окружающей среды очень важна. Детям Аргентины тоже будет интересно узнать больше о России. Дети Аргентины обязательно примут участие в премии Росприроднадзора.

Проект поддержала и возглавила жюри заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко.

В премии могли участвовать дети от 6 до 17 лет, подав заявку на сайт www.экологияделокаждого.рф в девяти номинациях: «Экосемья», «Экошкола», «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение».

Генеральным партнёром премии Росприроднадзора стало АНО «Центр „Арктические инициативы“. Федеральные партнёры: АО «РНГ», АО «ОХК „Уралхим“, ООО «Хартия», ВДЦ «Орлёнок», Московский зоопарк.

Генеральный информационный партнёр – РИА Новости, Международный информационный партнер – Международное информационное агентство и радио Sputnik. Генеральный радиопартнёр – Business FM. Проект поддержали: Российское общество «Знание», Российский футбольный союз, гранд отель «Жемчужина», киностудия «Союзмультфильм», «Российское движение школьников», Фонд им. В.И. Вернадского, ФГБОУ ДО ФЦДО, «Ведомости», МИЦ «Известия», ИД «Комсомольская правда», медиахолдинг «ФедералПресс», телеканал «МИР», «Детское радио», ФИА «Регнум», «Российская газета», ИД «Аргументы и факты» и другие.