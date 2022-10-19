Тайны семейного захоронения Аллы Пугачевой: почему на погосте не хватает одной могилы

Алла Пугачева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

У покинувшей страну Аллы Пугачевой на родине осталась не только недвижимость, судьбу которой так горячо обсуждают критики и поклонники. Здесь, на Кузьминском кладбище похоронены близкие Примадонны: ее родители и родной брат Евгений, который скончался в 2011 году в возрасте 60 лет из-за болезни сердца. Публичным человеком он не был - простой военнослужащий, который всю жизнь отказывался от интервью, чтобы ненароком не навредить знаменитой сестре.

Именно после смерти брата семейное захоронение приобрело современный вид. Сейчас на элитном участке в самом начале погоста расположены несколько могил: Евгения Борисовича Пугачева с надписью на плите "Отдыхай от этого безумного мира, брат", родителей - Бориса Михайловича и Зинаиды Архиповны Пугачевых, а также бабушки Примадонны - Александры Кондратьевны Одеговой, с которой маленькая Алла провела все детство.

Всех троих в 2014 году Алла Борисовна перезахоронила рядом с братом: раньше их могила располагалась в самом конце кладбища, на угловом участке №64. Мраморная плита с клумбой искусственных цветов была обнесена металлической оградой, закрытой на увесистый замок. На новом месте никаких оградок и заборов нет, однако, памятники по какой-то причине расположены странно, "спиной" к аллее. Встать перед ними невозможно: захоронение упирается в кустарники и деревья.

Родителей и бабушку Алла Пугачева перезахоронила в 2014 году поближе к брату. Стоп-кадр YouTube-канала Андрея Флора.

Об отце Борисе Михайловиче, который дослужился до директора обувной фабрики и в начале шестидесятых был осужден за финансовые махинации на три года (из подмосковной колонии он в итоге освободился спустя 1,5 года), знаменитая дочь почти не рассказывала. Больше о матери, с которой была очень близка. И о смерти которой в 1986 году узнала на очередных гастролях перед самым выходом на сцену. Тем не менее, Пугачева все-таки вышла к зрителям и отработала весь концерт.

- Дворец спорта, народ, что я должна была сказать - что я не могу? Нет, мы обязаны идти. Идти, и петь! Будем считать, что я узнала это после концерта, - вспоминала потом в интервью этот страшный момент Алла Борисовна.

Свободный участок рядом с могилой брата Пугачева, говорят, выкупила для себя. Стоп-кадр YouTube-канала Андрея Флора.

Между тем, рядом с семейным захоронением Пугачевых пустует один участок, оформленный в том же стиле. Говорят, в 2019 году Алла Борисовна выкупила эту землю для себя, чтобы в будущем упокоиться рядом с самыми близкими. Кстати, на семейном участке не хватает одной могилы: родного брата Геннадия, который появился на свет за два года до рождения Аллы. Мальчик был болезненным и прожил всего несколько месяцев, скончавшись от дифтерии в 1947 году. Об этой трагедии Пугачева много лет предпочитала молчать, и где сейчас находится могила брата, никому не известно. Не исключено, что сама артистка даже не видела захоронения родственника.