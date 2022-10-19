В Европарламенте призвали Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку из-за вакцинного скандала

На каждого гражданина ЕС закупили 10 доз препаратов Фото: REUTERS

Член Европарламента от Румынии Кристиан Терхес вот уже несколько месяцев ведет вакцинную войну с главой Еврокомиссии. Во время очередного заседания в Брюсселе политик заявил, что Урсула фон дер Ляйен не может и дальше занимать свой высокопоставленный пост.

- Европейская прокуратура несколько дней назад объявила, что расследует, каким образом были подписаны контракты между Европейской комиссией и производителями вакцин. На днях Счетная палата опубликовала отчет в котором говорится, что «Комиссия подписала до ноября 2021 года контракты от имени государств-членов ЕС на сумму 71 миллиард евро на закупку до 4,6 миллиарда доз вакцины против COVID-19», - заявил Терхес.

По его словам, председатель Еврокомиссии закупила 10 доз вакцин на каждого гражданина ЕС «на основании контрактов, которые никогда не были обнародованы».

- Как это возможно в Евросоюзе, который призван быть прозрачным в том, как он использует деньги людей? Поэтому я снова призываю к немедленной и безоговорочной отставке фон дер Ляйен, - подчеркнул румынский депутат.

За несколько дней до этого Кристиан Терхес на пресс-конференции, прошедшей после заседания Специальной комиссии по борьбе с пандемией, рассказал о нестыковках в отчётах Еврокомиссия. Например, компания Pfizer якобы представила данные своих первых испытаний вакцины против COVID-19, датированные январем 2020 года, через три дня после того, как вирус только стал распространяться в Китае. Более того, вызывает вопрос, как Moderna могла провести первые испытания вакцины против SARS-CoV2 в 2017 году.

В сентябре во время выступления генерального директора Moderna в Европарламенте Кристиан Терхес задавал ему этот вопрос, но топ-менеджер так и не смог на него ответить. То же самое произошло на неделю назад, когда руководство Pfizer оставило этот вопрос без ответа.

- Год назад я обратился в EMA (Европейское агентство по лекарственным средствам), чтобы я мог принять взвешенное решение, прежде чем голосовать за или против «зеленого сертификата» (паспорта Covid), - рассказал Терхес. - В случае с Pfizer есть кое-что интересное: когда представили информацию и клинические испытания Pfizer, то они указывают на клиническое испытание, которое началось 14 января 2020 года.