В Норвегии за неделю задержаны шестеро российских туристов

Осеннее обострение шпиономании и всплеск активности норвежских правоохранителей вызван опасениями, что норвежская энергетическая инфраструктура тоже может стать целью диверсии, как это недавно произошло с российскими «Северными потоками» в Балтийском море. Фото: Shutterstock

На прошлой неделе Норвегия открыла сезон охоты на российских фотографов. За семь дней в трех северных провинциях задержано уже 6 человек. Официально полиция заявляет, что все эти случаи не связаны между собой. Но, похоже, сейчас не лучшее время для туризма в Норвегии.

Осеннее обострение шпиономании и всплеск активности норвежских правоохранителей вызван опасениями, что норвежская энергетическая инфраструктура тоже может стать целью диверсии, как это недавно произошло с российскими «Северными потоками» в Балтийском море. Еще больше страха нагнали таинственные беспилотники, замеченные вскоре вблизи норвежских и датских нефтегазовых объектов. Поэтому в Норвегии все связанное с энергетикой теперь охраняет армия, полиция настороже, а патриотичные граждане докладывают о каждом подозрительном жужжании в небе или незнакомце с фотоаппаратом. Если раньше на любых туристов с их дронами смотрели сквозь пальцы, то теперь ограничения толкуются расширительно и не в пользу россиян.

В прошлый вторник на границе с РФ был задержан 50-летний гражданин России Виталий Рустанович, в багаже которого были найдены два квадрокоптера — легких беспилотника с фотокамерой, а также 4 терабайта фото- и видеоархивов. Норвежская пресса сообщила, что часть данных была зашифрована, а у туриста при себе было три паспорта: два российских и израильский. Его обвиняют в нарушении санкционного законодательства и правил в части запрета на полеты в норвежском воздушном пространстве гражданам РФ. Сам задержанный признал, что занимается обычной туристической съемкой и с августа неоднократно запускал дроны в разных частях страны, фотографировал и публиковал результаты в соцсетях. О запрете на полеты для россиян он не знал.

Пока что это первый и единственный случай, когда названо имя задержанного. 14 октября судья округа Восточный Финнмарк задержал его на две недели. Тем временем норвежские контрразведчики приступили к тщательному изучению его фото- и видеонаследия: нет ли в кадре военных или инфраструктурных объектов? Это работа надолго: возможно, им предстоит просмотреть до 50 часов видео и тысячи фотографий.

В среде московских фотографов Рустанович известен как побывавший в десятках стран мира путешественник, организатор фототуров, автор множества снимков и видео в соцсетях. Коллеги по хобби уверены, что в данном случае речь идет о незнании законов, а не о намеренном их нарушении. Ему может грозить до трех лет заключения. Российское консульство в курсе и оказывает соотечественнику помощь.

Имя второго туриста, задержанного в пятницу, не сообщается. Известно, что ему 51 год и он направлялся на Шпицберген, когда бдительные граждане застали его за съемкой с дрона аэропорта города Тромсё. Он задержан на четыре недели, так как претензии к нему серьезнее: запуски квадрокоптеров в зоне аэродрома категорически запрещены.

Королевство закрыло свое воздушное пространство для российской авиации еще с 28 февраля 2022 года. Особенность местных ограничений в том, что они распространяются на все летательные аппараты - даже на легкие любительские дроны (https://luftfartstilsynet.no/en/drones/ban-on-drone-flights-by-russian-operators/).

В понедельник стало известно, что на минувшей неделе были задержаны еще четверо россиян - трое мужчин и одна женщина. Согласно полицейской сводке, 11 октября в провинции Нурланн была остановлена машина с российскими номерами. При обыске машины обнаружена профессиональная фотоаппаратура. Туристы говорят, что снимали северное сияние. Но суд принял решение задержать их на семь дней, пока все отснятое ими изучают в контрразведке.

Российские туристы в европейских странах с февраля находятся под постоянным присмотром. А дроны считаются предметами технологий двойного назначения (их можно использовать в военных целях) и подпадают под санкционные ограничения. Поэтому лучше оставлять квадрокоптеры дома. Безопаснее брать с собой неприметную «мыльницу», потому что вид большого объектива вызывает у европейцев приступ паранойи и деятельного патриотизма.

Что касается Норвегии - это очень красивая страна! В поездках по ней хочется сфотографировать все - фьорды, горы, полночное солнце или северное сияние… Но, более 70 лет это было единственное государство-член НАТО у наших границ на Севере. Поэтому количество военных объектов на квадратный километр там зашкаливает! На каждой горе радар или антенна, под горой - бункер или нефтехранилище. Иногда о запретной зоне предупреждают, иногда - нет. В итоге любая красивая фотография может оказаться поводом для задержания и источником серьезных проблем на пустом месте.