Сильвио Берлускони похвастался, что Путин подарил ему ящик водки

Также итальянский политик отметил, что знает президента России как «мирного и благоразумного человека». Фото: REUTERS

Отношения президента России Владимира Путина и одного из самых харизматичных итальянских политиков – Сильвио Берлускони всегда носили как минимум товарищеский характер. Более того, Кавальере не раз причисляли к друзьям российского лидера. Однако на фоне русофобской кампании, развернувшейся на Западе, даже нейтральные высказывания в отношении РФ стали сродни политическому самоубийству. Видимо, в связи с этим Берлускони в апреле этого года вынужден был заявить, что «разочарован и огорчен» Путиным из-за боевых действий.

Но Сильвио не был бы собой, если бы не постарался сохранить хотя бы надежду на восстановление конструктивных отношений с нашей страной. И вот во вторник итальянское новостное агентство «LaPresse» сообщило, что Берлускони на закрытой встрече с представителями своей партии «Вперед, Италия!» заявил о том, что помирился с Владимиром Путиным.

- Я немного восстановил отношения с президентом Путиным. В том смысле, что на мой день рождения он прислал мне двадцать бутылок водки и очень милое письмо. Я ответил бутылками «Ламбруско» и таким же письмом. А Путин объявил меня первым из пяти своих настоящих друзей, - сказал политик.

Также итальянский политик отметил, что знает президента России как «мирного и благоразумного человека». Высказался экс-премьер и по поводу поставок оружия Украине.

- Российские министры уже несколько раз говорили, что мы находимся в состоянии войны с ними, потому что поставляем оружие и финансирование Украине. Я не могу лично высказать свое мнение, потому что если об этом расскажут прессе, то произойдет катастрофа, но я очень, очень, очень обеспокоен, - подчеркнул он.