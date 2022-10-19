Врач-эндокринолог назвала главные продукты для красоты и здоровья после 40 лет

После сорока лет особенно важно следить за тем, что ты ешь. Фото: Shutterstock

После сорока лет особенно важно следить за тем, что ты ешь. Именно в этом возрасте начинают проявляться последствия неправильного образа жизни и бурной молодости, отмечает в своем телеграмм-канале врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала «Доктор Павлова» и книги «Обман веществ» Зухра Павлова.

Основной принцип - питаться разнообразно, что поможет подпитать здоровый микробиом (колония микроорганизмов в желудке и кишечнике, - прим. ред.), а тот в свою очередь запустит правильное пищеварение, здоровье желудочно-кишечного тракта и всего организма.

Причем, разнообразие стоит искать внутри каждой группы продуктов, считает врач. Например, бобовые - это и горох, и фасоль, и чечевица, нут, бобы. Злаки - не только рис или гречка, но и просо, сорго, кукуруза, полба, киноа. Молочные продукты - это, прежде всего, кисломолочные, они отлично воздействуют в целом на организм и на микробиом, в частности.

К тому же акцент полезно сделать на продуктах, которые помогают противостоять воспалительным процессам.

ВАЖНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 40+

1. Незаменимые жирные кислоты омега-3. Отличный их источник - морская рыба.

2. Полиамины – способствуют снижению продуктов метаболизма (клеточный мусор). Источник - зрелые сыры, грибы, грейпфрут.

3. Полифенолы - отличные антиоксиданты. Источник: любая зелень, фрукты, капуста, в том числе квашеная, если вы не добавляли туда сахар.

4. Магний. Рекордсмены по его содержанию - гречка и орехи.

5. Сперматин - один из эффективных стимуляторов процесса самоочищения организма. Лучший источник – пророщенные злаки и бобовые.

6. Куркумин – один из самых известных противовоспалительных. Источник - пряная приправа куркума.

7. Витамин С. Мощный антиоксидант. В большом количестве он содержится не только в цитрусовых, но и в брокколи, цветной и квашеной капусте, кимчи.

ПОД ЗАПРЕТОМ

Фастфуду стоит сказать прощай.

- Все слышали о вреде фастфуда, но мало кто знает, почему он вреден, - отмечает Зухра Павлова. – Переработанные и обжаренные продукты, особенно мясные, вызывают воспалительные процессы в печени, сосудах, суставах. Я уже не раз приводила в пример колбасы, которые нельзя есть именно из-за того, что сформированные в ней конечные продукты гликирования способствуют развитию или поддержанию воспаления, злокачественных процессов, ожирению.

ВАЖНО! СЕКРЕТЫ ПРОТИВ СТАРЕНИЯ

- Пейте больше жидкости. Жидкость играет решающую роль в работе нашего организма и помогает справиться с переменой сезонов. Пить можно не только воду, но и травяные чаи, кофе, какао. Но пейте их не менее чем через час после (или до) еды!

- Ешьте продукты с охлаждающими свойствами. Добавляйте в рацион мяту, арбуз, сельдерей, огурец, семена базилика, кокосовую воду или воду, настоянную на семенах базилика. Но употреблять все это лучше не холодным, а комнатной температуры.

- Продукты против старения. Большинство полифенолов - мощные антиоксиданты, которые помогают бороться с повреждениями клеток свободными радикалами. Антиоксидант селен поддерживает работу сердца и сосудов, участвует в обмене веществ. Источник: бразильский орех, кешью, грибы, шпинат, овсянка, рыба и морепродукты, ягоды, темный шоколад, кофе, чай, смесь приправ «карри».