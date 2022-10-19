Капитальный ремонт Южного обхода Омска выполнен на год раньше запланированных сроков

Губернатор Омской области Александр Бурков (слева) и руководитель Сибуправтодора Дмитрий Тулеев дали старт движению автотранспорта по новой магистрали. Фото: omskportal.ru

На участке автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» с 816 по 821 км дорогу расширили с двух до четырёх полос и раздели встречные потоки. Это сделано с целью повышения пропускной способности и повышения безопасности движения. В ходе реализации проекта установлено новое барьерное ограждение, обустроено освещение, заменены элементы инженерной инфраструктуры. Новые надземные пешеходные переходы оборудованы лифтами для маломобильных граждан. В результате на Южном обходе обеспечен высокий уровень безопасности проезда. Также здесь установлены шесть автобусных остановок. Стоимость работ составила свыше 575 млн рублей. Финансирование воплощения проекта осуществлялось из федерального бюджета.

«Сегодня мы открываем новый участок на Южном обходе. Это трасса с самым интенсивным движением. Этим участком пользуются и транзитные большегрузы, и омичи, чтобы попасть с одного берега Иртыша на другой. Важно, что проезжая часть стала четырехполосной, хорошо освещенной. Но самое главное – это трасса, на которой водитель не может выехать на встречную полосу. Именно встречные столкновения приводят к высокому травматизму и летальным исходам. На этом участке разделение полос гарантирует безопасность движения. Благодарю Сибуправтодор за своевременное полное финансирование этого проекта, всем подрядчикам большое спасибо за профессионализм и оперативность в реализации этого проекта. Нам предстоит еще очень много совместной работы, так как мы с федеральным центром наметили расширение федеральных трасс в радиусе 50 км по всем направлениям на выезде из города Омск», — поблагодарил Сибуправтодор и подрядчиков за профессиональную работу Александр Бурков.

Дмитрий Тулеев рассказал, что асфальтобетон выполнен по новому ГОСТу. Это увеличивает его прочность. Гарантийный срок эксплуатации дороги составляет 6 лет.