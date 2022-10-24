Проблема № 1: что такое когнитивные расстройства и почему они перестали быть болезнью пожилых людей

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Ритм жизни современного человека все больше напоминает спринтерский марафон. Если остановиться хотя бы на время и проанализировать, как проходит день среднестатистического человека, то выражение «белка в колесе» становится почти девизом.

С утра мы спешим на работу, нервничаем и злимся в пробках, потом восемь часов существуем в режиме многозадачности, успевая отвечать на рабочие звонки, составлять отчеты, лавировать между интересами клиентов и начальства. Не сбрасываем со счетов домочадцев, там свой фронт задач: приготовить еду, навести порядок в квартире, выучить уроки с ребенком, выгулять собаку и т. д. и т. п. Если сдобрить все это финансовыми заботами и хроническим недосыпом, то несложно докатиться до когнитивного расстройства.

Этот термин все активнее входит в нашу жизнь. И если значение его еще понятно не каждому, то вот с симптомами недуга сталкиваются очень многие, до конца не понимая, что оказались в зоне риска.

Итак, разбираемся, что же такое когнитивное расстройство и почему оно может стать настоящим бичом современного человечества.

Когнитивные расстройства. Будем знакомы

Минздрав определяет когнитивные расстройства (КР)

– субъективное и/или объективно выявляемое ухудшение функций мозга (внимания, памяти, речи, восприятия, праксиса, управляющих функций) по сравнению с исходным вариантом.

А происходит это из-за чрезмерных умственных, физических и эмоциональных нагрузок. Причин множество: спазм сосудов головного мозга при повышенном артериальном давлении, вредные привычки, перенесенные вирусные инфекции и т. д.

Если переводить с медицинского языка на человеческий, то работает это так: наш мозг – настоящий компьютер, который контролирует всю нашу жизнь (физические способности, умения, знания, реакции, стрессоустойчивость, память). Вспоминая героев любимого произведения или фамилию актера, мы даже не задумываемся, что в этот момент за доли секунды в мозгу проскакивает тысяча импульсов, отыскивая нужную информацию в закромах памяти.

Условно говоря, «когнитивка» – это функции, которые выполняет ежедневно наш мозг: запоминает, анализирует, воспроизводит, создает. Но когда происходит сбой в программе, мы, словно техника, начинаем подвисать.

Многие замечали за собой: раньше среди ночи разбуди, все расскажу, а теперь с трудом вспоминаешь фамилию «блондина Коли, который и молодой, и холостой». Это первые звоночки, которые сигнализируют о начинающихся когнитивных расстройствах.

От пожилых до молодых

Принято считать, что когнитивные нарушения – это болезни пожилых людей. Отчасти это верно, крайние точки «когнитивки» – деменция, болезнь Альцгеймера, делирий и т. д. То есть случаи, когда заболевание кардинально нарушает все жизненные процессы, человек становится зависимым от окружающих, утрачивает способности и навыки вести самостоятельную жизнь.

Но утверждение про пожилых верно лишь отчасти, современный человек начинает сталкиваться с первыми расстройствами еще в молодом возрасте. И первопричину стоит искать в ритме и образе жизни, стрессах и перенесенных болезнях.

– Повышенная утомляемость, забывчивость, сорванные встречи, пропущенные звонки, недовольство начальства: «психодинамические» нагрузки день ото дня становятся все сильнее, нервная система истощается. Если раньше двойка у ребенка была просто проблемой, которую надо решать, то при «когнитивке» – это настоящее горе-беда, безвыходное положение. Потому что вслед за памятью нарушается восприятие действительности, – рассказывает «Комсомолке» психолог Оксана Корнеева.

Пандемия коронавируса стала еще одним фактором, который подстегивает развитие «когнитивки». Группа медиков в своей научной работе о неврологических проявлениях постковида отмечает, что пациенты сталкиваются с усталостью, бессонницей, тревогой и депрессией – все это присутствует в общей картине когнитивных расстройств.

Исследования показывают, что у 53% респондентов даже через два месяца после перенесенного ковида фиксируется хроническая усталость, трудности с запоминанием и концентрацией внимания. Все это же врачи относят к первым симптомам когнитивного расстройства.

Еще одна причина развития когнитивных расстройств – повреждение нейронов головного мозга из-за гипоксии, эндотелиальной и митохондриальной дисфункции.

В случае эндотелиальной дисфункции речь идет про нарушение структуры клеток, которые выстилают внутреннюю поверхность наших кровеносных, лимфатических сосудов, сердечных полостей. При митохондриальной дисфункции проявляются состояния, приводящие к нарушениям энергообмена в клетках, а также оксидативный стресс.

Еще один провоцирующий фактор – кислородное голодание (гипоксия), которая также значительно снижает наши когнитивные функции.

– Столкнувшись с данной проблемой, человек «замедляется» во всем: от восприятия происходящего, до движений. В итоге делать свою привычную работу становится сложнее, на работе копятся «хвосты», дома не успеть за бытом. Недовольства, ссоры, стрессы. Пускать на самотек такое состояние нельзя, иначе к этой проблеме добавятся другие, например, нарушение пищевого поведения. Кто-то уходит в анорексию, кто-то, наоборот, начинает заедать, набирая лишний вес, – рассказывает эксперт.

Полезные советы

Первым делом эксперты рекомендуют наладить режим труда и отдыха. Не стараться выполнить все задачи сразу, а рационально распределять нагрузку. Не забывать о прогулках на свежем воздухе. Следить за сном (установить режим и соблюдать его), именно ночью мозг восстанавливается и приобретает силы для следующего дня. Не забывать о физических нагрузках, это жизненно необходимо для здоровья организма.

Нелишним будет давать нагрузки для мозга, тренировать его, как и тело, например, разгадывать кроссворды, учить стихи и тексты. Такие рекомендации значатся в памятке на сайте Роспотребнадзора.

Если же нарушения устойчивые и беспокоят все чаще, а полумеры не спасают, то без помощи врача и медикаментозной терапии не обойтись. Начать стоит с посещения терапевта или невролога.

Чем лечат данный недуг

На данный момент неврологи могут назначить ноотропные препараты, а также антиоксиданты и корректоры метаболизма. Чаще всего упор делается на российские препараты, которые не уступают качеством иностранным. Российские ученые одни из первых в мире разработали вакцину от коронавируса, теперь на их счету еще одна не менее успешная разработка, не имеющая аналогов по составу и действию, – Брейнмакс. Это название все чаще появляется в протоколах лечения когнитивных расстройств: хронической усталости, замедлении восприятия и анализа, ухудшении памяти и снижении концентрации внимания.

Путь к нормализации состояния

Чтобы нормализовать состояние и «перезапустить» работу головного мозга, необходимо оптимизировать работу клеток, восстанавливать процессы доставки кислорода к нейронам даже в условиях вынужденной гипоксии.

Кислородное голодание, которое провоцирует «мозговой туман», обостряется во время тяжелой работы, при интенсивных физических нагрузках, а также после перенесенной болезни (в том числе после COVID-19).

Залог успеха лечения – воздействие комплексной терапии сразу в трех направлениях: нейрональном, сосудистом и метаболическом. Именно такого эффекта смогли добиться российские ученые в своей разработке.

Полезный совет: перед тем как начать лечение, стоит убедиться, что в организме нет дефицита важных витаминов и минералов. Врач может назначить общий клинический и биохимический анализ крови, исследование на ферритин (важное соединение железа), группу витаминов В и витамин D. Часто именно их нехватка провоцирует усталость и ослабление памяти.