Призванные на мобилизацию будут получать довольствие - не меньше 195 тысяч рублей.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Всего в документе 4 пункта.
1. Призванные на мобилизацию будут получать довольствие - не меньше 195 тысяч рублей. Эта сумма выплачивается с момента зачисления в списки личного состава (включая период подготовки и обучения). Правительство вместе с Минобороны обязано сделать все, что бы деньги выплачивались вовремя и строго в установленном размере.
2. Чтобы не было никаких перебоев правительство должно выделить на эти цели деньги из бюджета.
3. Другим чиновникам (и министерствам, и губеранторам) поручено
- решить вопрос с размещением мобилизованных россиян, их обеспечением всем необходимым и оказывать всяческую помощь в организации подготовки и обучения
- обеспечить комплекса мер социальной поддержки семей мобилизованных россиян.
Крайний срок исполнения этих поручений Путин обозначил - 1 ноября.
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