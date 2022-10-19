Призванные на мобилизацию будут получать довольствие - не меньше 195 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всего в документе 4 пункта.

1. Призванные на мобилизацию будут получать довольствие - не меньше 195 тысяч рублей. Эта сумма выплачивается с момента зачисления в списки личного состава (включая период подготовки и обучения). Правительство вместе с Минобороны обязано сделать все, что бы деньги выплачивались вовремя и строго в установленном размере.

2. Чтобы не было никаких перебоев правительство должно выделить на эти цели деньги из бюджета.

3. Другим чиновникам (и министерствам, и губеранторам) поручено

- решить вопрос с размещением мобилизованных россиян, их обеспечением всем необходимым и оказывать всяческую помощь в организации подготовки и обучения

- обеспечить комплекса мер социальной поддержки семей мобилизованных россиян.

Крайний срок исполнения этих поручений Путин обозначил - 1 ноября.

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