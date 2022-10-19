Турецкие археологи нашли могилу прообраза Деда Мороза и Санта Клауса

Фреска с изображением Святого Николая в древней церкви в Демре. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Традицией дарить подарки на Новый год мы обязаны Святому Николаю, который служил архиепископом в городе Мире в провинции Ликия. Некогда эта греческая колония была частью Римской империи, теперь там располагается турецкий город Демре. Легенда гласит, что Святитель спас трех девушек-красавиц из обедневшей семьи от ужасной участи Сони Мармеладовой: их отец, не имея средств к существованию, решил - пусть они зарабатывают на жизнь своим телом. Узнав об этом Святой Николай подбросил в дом бедняжек мешочек с золотом. Он упал возле очага и так возникла легенда о том, что Санта Клаус дарит подарки, пробираясь через дымоход.

Реальный Николай Мирликийский умер приблизительно в 345 году и был погребен в церкви, где служил. Мощи святого благополучно пролежали там 700 лет и стали объектом поклонения. В начале второго тысячелетия на Ближний Восток вторглись турки-сельджуки и возникла угроза уничтожения христианских реликвий. В 1087 году группа авантюристов-паломников из итальянского города Бари, воспользовавшись царившей неразберихой, решила вскрыть полы в церкви и забрать тело Святого Николая. В результате ограбления (монахи сопротивлялись святотатству и были связаны) большую часть скелетных останков вывезли в Италию и они по сей день хранятся в Базилике Святого Николая в Бари. А в Мире остались лишь несколько костей и разбитый саркофаг.

Однако церковь в Мире простояла еще около тысячи лет и несколько раз перестраивалась. Некоторое время назад турецкие историки начали масштабные археологические раскопки в районе церкви Святого Николая. Выяснилось, что нынешнее здание построено на месте старого храма 3-4 века, епископом которого собственно и был Николай Угодник. Однако со временем храм был затоплен из-за подъема уровня Средиземного моря и новое здание находится примерно на 7 метров выше.

- После того, как были сняты плиты стяжки и проведены многолетние земляные работы мы достигли напольного покрытия церкви 4 века - это мозаичный пол, по которому ступал сам Святитель Николай, - рассказал президент Регионального совета по сохранению культурного наследия Анталии профессор Осман Эравшар. - Также было найдено первоначальное место захоронения святого Николая. Во время похищения мощей святого в 11 веке злоумышленники из Бари передвинули несколько саркофагов, путая первоначальный порядок, но захоронение Святого Николая наверняка должно было находится в особом месте. Мы считаем, что это часть храма с тремя апсидами (пристройки, примыкающие к основному зданию), покрытая куполом.

Нынешнее здание построено на месте старого храма 3-4 века, епископом которого собственно и был Николай Угодник. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отыскать это место археологам помогла древняя фреска с изображением Иисуса. На ней Иисус держит Библию в левой руке и делает знак благословения правой рукой. Скорее всего, это подсказка, потому что ниже найдена мраморная напольная плитка, где по гречески выбито слово «благодать». Возможно, эта плита отмечает точное местоположение первоначальной могилы святого.

- Есть вероятность, что в ходе дальнейших работ мы можем найти часть мощей, принадлежащих Святому Николаю (не все они были перевезены в Италию- авт), или, по крайней мере, другие иконографические фрагменты, - уточняет профессор Эравшар. - Но надо понимать, что сейчас остатки церкви раннего периода находятся на 2 метра ниже уровня моря и покрыты мощным слоем морских отложений. В условиях интенсивной влажности древние реликвии и артефакты могли не сохраниться, но раскопки, тем не менее, будут продолжены.

Учитывая, что церковь в Демре является объектом массового паломничества туристов, отдыхающих в Анталии, новые находки будут доступны для посетителей. Место раскопок планируют оборудовать специальным образом и подготовить к показу для туристов.