Подлинная история «Молодой гвардии»: Виктор Третьякевич - Герой России. Теперь официально

Нынешние школьники, если их спросить про «Молодую гвардию», в ответ почти наверняка посмотрят на вас с недоумением. Что еще за «Молодая гвардия» такая?

Зато зрелое поколение без запинки изложит историю героических комсомольцев Краснодона, замученных фашистами, обязательно упомянув руководителя подпольной организации Олега Кошевого. Люди с хорошей памятью вспомнят Любовь Шевцову, Ульяну Громову, Сергея Тюленина. С очень хорошей - доберутся и до предателя Стаховича.

Виктор Третьякевич

Имя Виктора Третьякевича, скорее всего, не назовет никто.

Имя человека, который был в числе главных организаторов комсомольского сопротивления, ее лидеров; автора клятвы «Молодой гвардии».

Человека, расстрелянного полицаями и сброшенного в шурф шахты наравне со всеми, а затем оклеветанного: Третьякевича назвали предателем и вычеркнули из списка героев. И даже после того как в 1959 году благодаря «Комсомольской правде» его реабилитировали, справедливость отнюдь не восторжествовала. Третьякевичу по-тихому присвоили орден Отечественной войны I степени посмертно, но Героем Советского Союза, как других молодогвардейцев, не сделали. Миф уже сложился, к чему что-то менять? На такое идеологическая машина не была готова.

Со дня казни молодогвардейцев прошло 79 с половиной лет. И только сейчас Родина воздала Третьякевичу должное: указом Президента РФ от 22 сентября 2022 года ему присвоено звание Героя России. Награда наконец нашла его.

Напомним, «Это нужно не мертвым! Это надо - живым!»

Пришла пора собрать последние камни.

Клевета ко двору

В 1943-м в журнале «Партийное строительство» Виктора Третьякевича назвали предателем - без доказательств, просто ходил такой слух в период арестов комсомольцев. Его имя исключили из списка награжденных. В том же году следствие установило, что предателями были другие люди (Г. Почепцов, В. Громов, М. Кулешов) - по приговору суда их публично казнили 19 сентября 1943 года. Но имя Третьякевича уже было парадоксальным образом запятнано.

Свой роман Александр Фадеев издал в 1946-м - спустя три года после трагических событий на Краснодоне. К услугам писателя были протоколы допросов полицаев, пленных немцев. Партия торопила Фадеева: героический роман нужен был позарез - для поднятия духа граждан полуразрушенной страны, только что победившей фашизм.

При всей документальности сюжета роман «Молодая гвардия» - художественное произведение: Фадеев придумывал сцены, диалоги, развивал сюжет. В первой редакции книги имя предателя вообще не фигурировало. Но для усиления драматургического конфликта он был нужен. Так появился Евгений Стахович - собирательный образ краснодонского иуды. Вероятно, Фадеев чувствовал зыбкость обвинений в адрес Третьякевича и не решился вывести его под реальной фамилией, как вывел остальных. Впрочем, все же намекнув именно на него: сложить звучание фамилии, слух про предателя и отсутствие Виктора в списке героев читатели сумели без труда.

Мать Третьякевича не могла открыто посетить могилу без риска быть оплеванной.

Расследование «Комсомолки»

О том, что Виктор Третьякевич - герой, а не предатель, Советский Союз узнал 25 июля 1959 года из «Комсомольской правды». В этот день в газете вышла статья журналиста-фронтовика Кима Костенко «Так и боролись и умирали молодогвардейцы». На волне хрущевской оттепели ему удалось получить доступ к секретным архивам КГБ. Перелопатив огромные кипы документов, Костенко шаг за шагом восстановил картину событий. Про Третьякевича он пишет следующее:

«Один из тут же пойманных работников городской полиции следователь Кулешов заявил на следствии, что молодогвардейцев выдал Третьякевич, не выдержав побоев. Это была ложь, по-видимому, рассчитанная на то, что подлинному предателю удастся скрыться. В действительности же, как показало следствие, полиция узнала имена членов «Молодой гвардии» совсем из другого источника».

Кто же был тем источником?

В архивах КГБ Костенко нашел такую записку:

«Заявление. Начальнику шахты № 1-бис. Я нашел следы подпольной молодежной организации и стал ее членом. Когда я узнал ее руководителей, я вам пишу заявление. Прошу прийти ко мне на квартиру, и я расскажу вам все подробности. Мой адрес: ул. Чкалова, № 12, ход 1-й, квартира Громова Василия Григорьевича. Почепцов Геннадий».

Почепцов был рядовым членом «Молодой гвардии». К предательству его склонил отчим Громов, когда начались аресты. Мол, сдавай своих, пока и тебя не взяли. Паренек дрогнул…

Молодогвардейцы перед казнью. Кадр из телесериала «Молодая гвардия», 2015 г.

Ким Костенко продолжил свое сенсационное расследование. 28 июля 1959 года в «Комсомольской правде» была опубликована вторая статья: «Он не стал на колени». Она была целиком посвящена Виктору Третьякевичу. Оказывается, он не просто был героем-молодогвардейцем! «...мало кто знает, что первым комиссаром, одним из главных руководителей ее был Виктор Третьякевич, - писал Костенко. - Уже значительно позднее, когда в организацию влились новые группы молодежи, когда в городе появились уже обстрелянные, имевшие боевой опыт краснодонцы, состав штаба изменился. Командиром организации стал Иван Туркенич, комиссаром - Олег Кошевой. А Виктору Третьякевичу поручили руководить боевой оперативной группой».

После выхода статьи грянул скандал. Больше всех негодовал актер Владимир Иванов, сыгравший Олега Кошевого в фильме Сергея Герасимова 1948 года. Сам режиссер рвал на себе волосы: что теперь делать с фильмом?! Там же сцена, где Стахович предает ребят! Впоследствии режиссер ее вырезал.

Бог Троицу любит. Эффектную точку в расследовании Костенко поставил 14 декабря 1960 года. В статье на первой полосе «Комсомольской правды» под названием «Первый комиссар «Молодой гвардии» он сообщил читателям о том, что Виктор Третьякевич посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени.

Отец Третьякевича до оправдания сына не дожил. Его мать скончалась в 1976-м и все последние годы жила с ощущением, что, хоть ее сына и не считают предателем, он не такой же герой, как Олег Кошевой.

Работа над ошибками

Александр Фадеев скончался в 1956 году. А иначе он наверняка переписал бы свой роман еще раз. Исправлять невольную ошибку писателя взялся Первый канал. В мае 2015 года там показали сериал режиссера Леонида Пляскина «Молодая гвардия», где Виктор Третьякевич впервые показан тем, кем он был на самом деле, - бесстрашным героем, даже за секунду до смерти думавшим только о том, как нанести урон врагу. У края шурфа, со связанными руками, он пытался завалить полицая, зацепить его и потянуть с собой. Виктору было всего 18 лет. В сериале его сыграл молодой актер Никита Тезин.

Ну а последняя ошибка в отношении Третьякевича была исправлена 22 сентября этого года.

Спи спокойно, Герой.

Звезду Героя России будут хранить в музее

В ходе открытия мемориала «Непокоренные» первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко передал Звезду в Краснодонский музей «Молодой гвардии».

- Поднятые работниками музея архивы доказали, что он настоящий герой, который до последней своей секунды боролся за свои убеждения, за свою страну, за свое Отечество, - говорил Кириенко. - И сегодня день исторической справедливости, потому что мы находимся рядом с восстановленным мемориалом памяти молодогвардейцам, и эта память жива в сердцах сегодняшнего поколения.

Директор музея Наталья Николаенко поблагодарила руководство России за честь хранить Звезду Героя России.

- Наконец-то справедливость восторжествовала, и награда нашла своего героя. Это знаменательное событие в истории «Молодой гвардии», в истории нашего города, - сказала Николаенко.