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Общество21 октября 2022 14:00

Подлинная история «Молодой гвардии»: Виктор Третьякевич - Герой России. Теперь официально

«Комсомольская правда» еще в 1959-м доказала, что лидер антифашистского сопротивления Краснодона не был предателем
Максим МАТВЕЕВ

Нынешние школьники, если их спросить про «Молодую гвардию», в ответ почти наверняка посмотрят на вас с недоумением. Что еще за «Молодая гвардия» такая?

Зато зрелое поколение без запинки изложит историю героических комсомольцев Краснодона, замученных фашистами, обязательно упомянув руководителя подпольной организации Олега Кошевого. Люди с хорошей памятью вспомнят Любовь Шевцову, Ульяну Громову, Сергея Тюленина. С очень хорошей - доберутся и до предателя Стаховича.

Виктор Третьякевич

Виктор Третьякевич

Имя Виктора Третьякевича, скорее всего, не назовет никто.

Имя человека, который был в числе главных организаторов комсомольского сопротивления, ее лидеров; автора клятвы «Молодой гвардии».

Человека, расстрелянного полицаями и сброшенного в шурф шахты наравне со всеми, а затем оклеветанного: Третьякевича назвали предателем и вычеркнули из списка героев. И даже после того как в 1959 году благодаря «Комсомольской правде» его реабилитировали, справедливость отнюдь не восторжествовала. Третьякевичу по-тихому присвоили орден Отечественной войны I степени посмертно, но Героем Советского Союза, как других молодогвардейцев, не сделали. Миф уже сложился, к чему что-то менять? На такое идеологическая машина не была готова.

Со дня казни молодогвардейцев прошло 79 с половиной лет. И только сейчас Родина воздала Третьякевичу должное: указом Президента РФ от 22 сентября 2022 года ему присвоено звание Героя России. Награда наконец нашла его.

Напомним, «Это нужно не мертвым! Это надо - живым!»

Пришла пора собрать последние камни.

Клевета ко двору

В 1943-м в журнале «Партийное строительство» Виктора Третьякевича назвали предателем - без доказательств, просто ходил такой слух в период арестов комсомольцев. Его имя исключили из списка награжденных. В том же году следствие установило, что предателями были другие люди (Г. Почепцов, В. Громов, М. Кулешов) - по приговору суда их публично казнили 19 сентября 1943 года. Но имя Третьякевича уже было парадоксальным образом запятнано.

Свой роман Александр Фадеев издал в 1946-м - спустя три года после трагических событий на Краснодоне. К услугам писателя были протоколы допросов полицаев, пленных немцев. Партия торопила Фадеева: героический роман нужен был позарез - для поднятия духа граждан полуразрушенной страны, только что победившей фашизм.

При всей документальности сюжета роман «Молодая гвардия» - художественное произведение: Фадеев придумывал сцены, диалоги, развивал сюжет. В первой редакции книги имя предателя вообще не фигурировало. Но для усиления драматургического конфликта он был нужен. Так появился Евгений Стахович - собирательный образ краснодонского иуды. Вероятно, Фадеев чувствовал зыбкость обвинений в адрес Третьякевича и не решился вывести его под реальной фамилией, как вывел остальных. Впрочем, все же намекнув именно на него: сложить звучание фамилии, слух про предателя и отсутствие Виктора в списке героев читатели сумели без труда.

Мать Третьякевича не могла открыто посетить могилу без риска быть оплеванной.

Расследование «Комсомолки»

О том, что Виктор Третьякевич - герой, а не предатель, Советский Союз узнал 25 июля 1959 года из «Комсомольской правды». В этот день в газете вышла статья журналиста-фронтовика Кима Костенко «Так и боролись и умирали молодогвардейцы». На волне хрущевской оттепели ему удалось получить доступ к секретным архивам КГБ. Перелопатив огромные кипы документов, Костенко шаг за шагом восстановил картину событий. Про Третьякевича он пишет следующее:

«Один из тут же пойманных работников городской полиции следователь Кулешов заявил на следствии, что молодогвардейцев выдал Третьякевич, не выдержав побоев. Это была ложь, по-видимому, рассчитанная на то, что подлинному предателю удастся скрыться. В действительности же, как показало следствие, полиция узнала имена членов «Молодой гвардии» совсем из другого источника».

Кто же был тем источником?

В архивах КГБ Костенко нашел такую записку:

«Заявление. Начальнику шахты № 1-бис. Я нашел следы подпольной молодежной организации и стал ее членом. Когда я узнал ее руководителей, я вам пишу заявление. Прошу прийти ко мне на квартиру, и я расскажу вам все подробности. Мой адрес: ул. Чкалова, № 12, ход 1-й, квартира Громова Василия Григорьевича. Почепцов Геннадий».

Почепцов был рядовым членом «Молодой гвардии». К предательству его склонил отчим Громов, когда начались аресты. Мол, сдавай своих, пока и тебя не взяли. Паренек дрогнул…

Молодогвардейцы перед казнью. Кадр из телесериала «Молодая гвардия», 2015 г.

Молодогвардейцы перед казнью. Кадр из телесериала «Молодая гвардия», 2015 г.

Ким Костенко продолжил свое сенсационное расследование. 28 июля 1959 года в «Комсомольской правде» была опубликована вторая статья: «Он не стал на колени». Она была целиком посвящена Виктору Третьякевичу. Оказывается, он не просто был героем-молодогвардейцем! «...мало кто знает, что первым комиссаром, одним из главных руководителей ее был Виктор Третьякевич, - писал Костенко. - Уже значительно позднее, когда в организацию влились новые группы молодежи, когда в городе появились уже обстрелянные, имевшие боевой опыт краснодонцы, состав штаба изменился. Командиром организации стал Иван Туркенич, комиссаром - Олег Кошевой. А Виктору Третьякевичу поручили руководить боевой оперативной группой».

После выхода статьи грянул скандал. Больше всех негодовал актер Владимир Иванов, сыгравший Олега Кошевого в фильме Сергея Герасимова 1948 года. Сам режиссер рвал на себе волосы: что теперь делать с фильмом?! Там же сцена, где Стахович предает ребят! Впоследствии режиссер ее вырезал.

Бог Троицу любит. Эффектную точку в расследовании Костенко поставил 14 декабря 1960 года. В статье на первой полосе «Комсомольской правды» под названием «Первый комиссар «Молодой гвардии» он сообщил читателям о том, что Виктор Третьякевич посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени.

Отец Третьякевича до оправдания сына не дожил. Его мать скончалась в 1976-м и все последние годы жила с ощущением, что, хоть ее сына и не считают предателем, он не такой же герой, как Олег Кошевой.

Работа над ошибками

Александр Фадеев скончался в 1956 году. А иначе он наверняка переписал бы свой роман еще раз. Исправлять невольную ошибку писателя взялся Первый канал. В мае 2015 года там показали сериал режиссера Леонида Пляскина «Молодая гвардия», где Виктор Третьякевич впервые показан тем, кем он был на самом деле, - бесстрашным героем, даже за секунду до смерти думавшим только о том, как нанести урон врагу. У края шурфа, со связанными руками, он пытался завалить полицая, зацепить его и потянуть с собой. Виктору было всего 18 лет. В сериале его сыграл молодой актер Никита Тезин.

Ну а последняя ошибка в отношении Третьякевича была исправлена 22 сентября этого года.

Спи спокойно, Герой.

Звезду Героя России будут хранить в музее

В ходе открытия мемориала «Непокоренные» первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко передал Звезду в Краснодонский музей «Молодой гвардии».

- Поднятые работниками музея архивы доказали, что он настоящий герой, который до последней своей секунды боролся за свои убеждения, за свою страну, за свое Отечество, - говорил Кириенко. - И сегодня день исторической справедливости, потому что мы находимся рядом с восстановленным мемориалом памяти молодогвардейцам, и эта память жива в сердцах сегодняшнего поколения.

Директор музея Наталья Николаенко поблагодарила руководство России за честь хранить Звезду Героя России.

- Наконец-то справедливость восторжествовала, и награда нашла своего героя. Это знаменательное событие в истории «Молодой гвардии», в истории нашего города, - сказала Николаенко.

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