Ограничений в городе для жителей никаких нет. Данные указания больше касаются государственных служащих, военных и силовой блок Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва примет необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения. Однако в городе не вводится никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

- Задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и др. будут решаться соответствующими федеральными и городскими службами и, в основном, в рабочем режиме, - сообщил Сергей Собянин.

- Комендантский час не будет вводиться в Москве, - сказал вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.

Какой будет обстановка в городе

Редакция KP.RU собрала ответы на самые распространенные вопросы, которые возникли при введении режима повышенной готовности.

Будут ли введены ограничения по передвижению в городе?

В Москве нет временных ограничений нет. Москвичи и гости города могут выходить на улицу, посещать общественные места в любое время суток, без дополнительных разрешений, QR-кодов и документов. В настоящее время москвичи могут спокойно передвигаться, выезжать за пределы города и принимать гостей из других регионов.

Продолжат ли работу школы и детские сады?

Да. Ограничений на школьное образование и работу детских садов не вводилось.

Будет ли отмена концертов и массовых мероприятий?

Нет. Культурные, развлекательные, спортивные и другие массовые мероприятия будут проводиться в те даты, которые и были запланированы.

Как будут работать магазины, аптеки и банки?

По обычному графику работы.

Как будет работать транспорт Москвы?

Автобусы, метро, трамваи будут работать по привычному графику. Изменений не планируется и в аэропортах.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин ввел четыре уровня готовности на территории государства:

- максимальный уровень реагирования в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях;

- средний уровень реагирования - в приграничных с Украиной регионах РФ;

- уровень повышенной готовности - в других регионах Центрального и Южного федеральных округов;

- базовой готовности - в остальных субъектах Федерации.

ВАЖНО

Юрист Александр Карабанов объяснил, что значит режим повышенной готовности в Москве в 2022 году:

- Ограничений в городе для жителей никаких нет. Данные указания больше касаются государственных служащих, военных и силовой блок. Вполне вероятно, что данные должностные лица вызваны из отпусков, будут работать в усиленном режиме без выходных дней. Скорее всего они будут ждать дополнительных инструкций, которые могут быть в ближайшее время поступить. Москвичам никак не нужно готовиться и изучать режим повышенной готовности, так как это меры действий не для рядовых граждан. Это было адресное сообщение, которое направлено именно силовому блоку, государственным служащим, от которых зависит принятие важных административных решений.

- Режим повышенной готовности где-то прописан?

- Это внутренние инструкции каждого ведомства. Например, у МЧС прописано, что должно быть в данном режиме определенное количество пожарных машин, а также дополнительно количество сменных машин. То есть, исходя из сообщения мэра города, в режим повышенной готовности перейдут структуры, которые обеспечивают устойчивость экономики, меры безопасности и по защите от чрезвычайных ситуаций.

- Нужно ли брать с собой паспорт при выходе из дома?

- Такого обязательства нет, но в связи с повышенными мерами безопасности лучше взять с собой, а мужчинам еще и носить при себе военный билет. Напомню, что по закону сотрудники правоохранительных органов имеют основание при любых обстоятельствах проверить документы у человека, который вызывает хоть какое-то подозрение. Если у гражданина будет при себе паспорт, то это значительно ускорит процедуру его идентификации личности. Если же документов при себе не будет, то человека имеют полные основания для доставления в участок полиции, для задержания на три часа, чтобы выяснить личность и все обстоятельства.