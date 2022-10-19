Политолог: «У нас появился человек, который персонально отвечает перед народом за решения в зоне СВО»

Сергей Суровики. Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Если раньше мы все заявления по спецоперации слышали либо от минобороны, устами его представителя Игоря Конашенков, либо от президента, то теперь выступил командующий группировкой генерал Сергей Суровикин. И, главное, что говорил он не о сводке с мест боев, а, скорее, о идеологической позиции относительно СВО, обратил внимание Марат Баширов.

- Я очень надеюсь, что он будет регулярно появляться, хотя бы раз в 2-3 недели, - заявил эксперт в эфире радио КП. - Он впервые признал, что у нас есть определенные проблемы, но вместе с тем продемонстрировал, что мы готовы их решать.

Стоит отметить, что заявления Суровикина подтверждаются и последними событиями: как на линии фронта, так и в целом на всей территории Украины.

- То есть Суровикин стал таким человеком, который бы взял на себя ответственность за операционную часть, - отмечает политолог. - Понятно, что президент Путин главнокомандующий, но он все-таки не занимается операционными решениями. А сейчас у нас появился человек, который готов перед нами, перед обществом, перед теми, кого призвали в число мобилизованных, отвечать за то, что происходит. Отвечать персонально.

Баширов обратил внимание и на приоритеты, которые расставил Суровикин в своем интервью: «Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации. В любом случае мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения», - заявил генерал. Эксперт призвал жителей Херсона и области прислушаться и к главе временной гражданской администрации, и к командующему.

- Все-таки лучше быть где-то в дороге замерзшими и голодными, чем мертвыми в Херсоне, - считает Баширов. - Очевидно, бои будут достаточно жестокие. Те группы войск, которые сосредоточены Вооруженными силами Украины, наемниками, они на самом деле выглядят угрожающими. Мы раз за разом отбиваемся, но, тем не менее, если они пойдут на крайние меры, связанные с затоплением Херсона или с массированными ударами РСЗО, соответственно, будет огромное количество гражданских жертв. Мы не хотим этого. Поэтому их надо оттуда эвакуировать.

В финале своего интервью Сергей Суровикин не исключил и «принятия самых непростых решений» по Херсону. Многие эксперты уже успели обвинить российского командующего войсками в том, что это заявление означает, что мы сдаем Херсон. Нет, такого не будет, заявил Марат Баширов:

- Мы не будем отступать. Херсон мы не сдадим.