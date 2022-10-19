Даня Милохин хотел бросить Евгению Медведеву на "Ледниковом периоде"

Фото: Юрий Феклистов/Первый канал

18 октября в "Лужниках" прошли съемки очередного выпуска "Ледникового периода", на котором побывал KP.RU. Помимо новых правил (тренеры будут меняться командами) и судей (появятся Марк Богатырев и Лариса Рубальская) появились и новые номера, а еще откровенные признания от участников.

Фото: Юрий Феклистов/Первый канал

Как мы помним, Даня Милохин вернулся в шоу в паре с Евгенией Медведевой. Инициатором и автором этого возвращения стал Илья Авербух. Тиктокер признался, что продюсер приехал к нему домой на переговоры и даже поиграл с ним в приставку. Теперь Даня танцует в паре с Женей второй сезон подряд, много тренируется, но уверенности от этого ни на каплю не прибавилось. За кулисами "Ледникового периода" блогер признался, что опять хотел сбежать из шоу (как и в прошлом году незадолго до финала).

Фото: Юрий Феклистов/Первый канал

- Готовиться к выходу на лед легко, - сказал Милохин. - Самое сложное — выходить на лед. Каждый раз дико волнуюсь. Мы уже сработались с Женей, скатались, это прибавляет уверенности. Каждый день тренируемся, учим новые элементы. И все же были моменты (в текущем сезоне), когда мне снова хотелось уйти. Потому что я дико волновался. Зачем мне делать то, от чего я так сильно волнуюсь, если я могу это не делать?

Успокоить себя Даня, как заверил, не может. Поэтому он начал на регулярной основе принимать валерьянку.