Новое прочтение «Гамлета»: Бодипозитивная Офелия и вечно молодая Крюкова

В роли матери Гамлета 51-летняя Евгения Крюкова

В новой постановке Евгения Марчелли «ШЕКСПИРГАМЛЕТ» заняты сплошь звезды: Евгения Крюкова, Александр Филиппенко, Сергей Юшкевич, Валерий Яременко.

«Гамлет» Уильяма Шекспира - одна из самых известных пьес в мировой драматургии, которая есть в послужном списке почти каждого крупного режиссера.

Евгений Марчелли представил неожиданную интерпретацию событий шекспировской трагедии, согласно которой Гамлет сам в какой-то мере является носителем злой энергии, сам стал для себя главным палачом.

Наверное, поэтому у такого противоречивого персонажа такая нестандартная возлюбленная.

У Шекспира Офелия была юной, хрупкой и томной дворянкой. А тут на сцене мы видим невероятно талантливую, но весьма пышную актрису Анну Галинову в безразмерном балахоне. Конечно, такой неожиданный ход Марчелли вызвал бурю обсуждений в стане театральных критиков.

У Шекспира Офелия была юной, хрупкой и томной дворянкой. А тут на сцене мы видим невероятно талантливую, но весьма пышную актрису Анну Галинову

В роли матери Гамлета 51-летняя Евгения Крюкова. Артистка выглядит потрясающе и находится в прекрасной физической и творческой форме. На одном дыхании в тандеме с Сергеем Юшкевичем держит всю постановку. В телефонах никто не копается, все внимание зрителей приковано к грациозной королеве Крюковой.

Спектакль очень стильный, но местами похож на какой-то лихорадочный сон.

В монологах героев то и дело мелькают реплики из других пьес.

Например, частенько цитируется «Горе от ума».

Клавдий вдруг пускается в вечные рассуждения о сроках любви. Мол, надо делать все вовремя, когда хочешь, пока это не превратилось в тягучее «должен»...

Премьерные показы спектакля «ШЕКСПИРГАМЛЕТ» пройдут 13 и 27 ноября в Театре им. Моссовета.