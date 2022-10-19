Вообще территориальная оборона - это не какие-то летучие отряды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Владимир Путин ввел военное положение в четырех российских регионах - Донецкой и Луганской народных республиках, и в Херсонской и Запорожской областях. Их граждане могут быть переселены в безопасные районы (что сейчас и происходит в Херсоне), будет производиться досмотр транспорта и проверка документов, действует комендантский час. А кроме этого, вводится территориальная оборона и создаются штабы территориальной обороны.

Что такое территориальная оборона, мы разобрались вместе с экспертами.

ЭТО НАШЕ НОВВВЕДЕНИЕ?

Первое, что нужно знать, территориальная оборона появилась не сегодня. Само понятие было прописано в 22 статье федерального закона об обороне еще в 2013 году. Но и до этого она тоже существовала.

- Да, он не использовался, этот термин, хотя он и был, - заявил в эфире Радио "КП" военный эксперт Алексей Леонков. - Мы ни разу не вводили военное положение с 1945 года. Сам термин известный, просто по-разному это называлось: были силы самообороны, или еще что-либо. То есть, терминология менялась, суть главнее, чем название.

Вообще территориальная оборона - это не какие-то летучие отряды, которые мы видим на Украине. Это целый комплекс мер. Как говорится в законе, «осуществляемых в период действия военного положения мероприятий по охране и обороне военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики» и так далее. В том числе в нее входит и создание отрядов теробороны. Кроме того, что уже названо, они занимаются в том числе борьбой с диверсантами, незаконными вооруженными формированиями и террористами.

КТО ИМИ РУКОВОДИТ?

Как говорится в законе - штаб. В него будут входить представители всех силовых ведомств.

- Это будут представители гражданской администрации, министерства обороны, всех наших силовых ведомств, в том числе и МЧС, - отмечает Леонков. - Этот штаб будет решать весь спектр вопросов, связанный с безопасностью.

Главой штаба, опять же по закону, будут «высшие должностные лица субъектов Российской Федерации», то есть главы регионов, где действует территориальная оборона.

КОГО НАБЕРУТ

В условиях военного положения этот вопрос ложится на Министерство обороны. Но в нее будет входить в том числе и те россияне, кто сейчас попал под частичную мобилизацию. На передовую их не отправят.

Губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову, например, предлагали включить в тероборону людей с гражданским оружием. Глава региона ответил, что «это несерьезно».