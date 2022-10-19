Геннадий Зюганов назвал «абсолютно верным» шагом введение военного положения в четырех новых регионах

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Как бы вы прокомментировали Указ президента о военном положении в четырех новых регионах?

- Я давно настаивал на этом.

И уже не раз говорил о том, что военно-политическая операция перешла в сражение, которое нам, по сути дела, объявили американцы и глобалисты вместе со своими сателлитами – натовцами.

Они захватили насильно власть на Украине в 14-м году. Подчинили все руководство во главе с Зеленским своим провокационным грязным планам.

Решили туда затащить все, что связано с военщиной, силовыми ведомствами, и продолжают свои грязные провокации. Англичане и американцы - большие мастаки в этом деле. Если посмотреть на всю историю, почти все войны, которые вели, начинались с крупных провокаций.

Та же война США с Испанией - взрыв крейсера «Мэн», который стоял на рейде у Гаваны. После этого они захапали крупнейшие страны и территории.

То же было в Тонкинском заливе во Вьетнаме.

А позже - с Саддамом Хусейном, Муаммаром Каддафи, абсолютно то же было ещё раньше со Слободаном Милошевичем.

Всем все обещали, а потом, как говорит президент Путин, кинули и развязали бойню.

И нас берут на излом. Они уже не раз опробовали это.

Пробовали в Южной Осетии, пробовали в Прибалтике.

Но тут им удалось промыть мозги всем гражданам «ридной Украины», натащить туда свои спецслужбы и развязать бойню.

В этом отношении надо принимать меры.

- Вот! Они и принимаются…

- Я считаю, абсолютно правильно ввели военное положение.

Ну, и в пограничных областях тоже надо применять режим повышенной готовности и соответствующие шаги. Абсолютно четко скоординировать работу должен председатель правительства.

Сталин в Великую Отечественную Ставку Верховного главнокомандующего создал, там 5 человек было.

- Работали и днём, и ночью…

- Да! Вот так и наши должны в оперативном порядке круглые сутки координировать действия и военных структур, и гражданских.

И принимать меры. Меры - заранее принимать!

Абсолютно правильное решение - наделять глав, руководителей регионов повышенными полномочиями.

- И что это в итоге может дать, Геннадий Андреевич?

- Это улучшит управляемость регионами. Ведь губернаторы получают повышенные полномочия.

Они же выполняют роль, по сути дела, военкомов.

Надо скоординировать всю экономику, посмотреть на бюджет.

И - все сделать для того, чтобы была обеспечена продовольственная безопасность.

Особо Владимир Путин говорил о защите тех, кто сегодня защищает Родину. Минимальная зарплата – 195 тысяч, а дальше – в зависимости от службы, должностей, оперативной обстановки, опасности региона.

Надо все сделать для того, чтобы наши воины были прикрыты соответствующей защитой, и одновременно необходимо обеспечить защиту гражданских лиц.

В общем, принимаются вполне обоснованные меры. Но с ними - этими мерами - нельзя запаздывать, чтобы у нас не получилось, как под Харьковом или в Красном Лимане.

И - все сделать для того, чтобы упредить. Кто собирает группировки, в каком состоянии находятся? Вполне достаточно средств, для того, чтобы на дальних подступах парализовать противника.

По-прежнему ведь везут по дорогам американцы вооружение. Давно можно было пресечь это безобразие.

Короче говоря, надо принимать меры.

Для нас поражение русского мира означает распад нашей тысячелетней государственности.

Две войны, проигранные царем, Русско-японская и Первая мировая, привели к краху империи.

Слава Богу, Ленин со Сталиным собрали ее в форме СССР, провели великолепную индустриализацию, культурную революцию, создали 9 тысяч лучших заводов, расколотили всю фашистскую Германию вместе с ее сателлитами.

А нынче американцы сколотили четвертый рейх из своих подельников, вот и лезут к нам, не дают нормально ни жить, ни работать.

Ну, у них эта стратегия, им надо нас потеснить, Европу опустить. А Китай они уже назвали врагом номер один.

- Не пройдет у них.

- Не пройдет! Но к этой битве надо относиться всерьез.

А Указ Путина о военном положении означает - «Ни шагу назад!»

- Понял. Спасибо, товарищ Генеральный секретарь.

- Давай. Пока.