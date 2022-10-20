Ученые раскрыли тайну древнего климатического апокалипсиса. И он скоро повторится

Одна из причин замедления течений - таяние ледников Фото: EAST NEWS

Дневники апокалипсиса - так можно было бы назвать новое исследование ученых из Германии и Бразилии, опубликованное в журнале Nature Communications. Профессор Университета Сан-Паулу Криштиану Мазур Кьесси вместе с коллегами решили восстановить детали климатической катастрофы, случившейся на Земле много тысяч лет назад. И обнаружили, что точно такой же механизм уже запущен сейчас…

Так что палеоклиматическое (то есть посвящённое климату прошлого) исследование вдруг стало футуристическим: можно увидеть, что будет дальше.

В главной роли - Атлантическая меридиональная циркуляция. Гигантская система течений в океане, от Арктики на севере до Антарктики на юге. Она переносит огромные массы воды (18 миллионов кубических метров в секунду) и энергии и влияет на климат всей планеты. Самое известное течение этой системы - Гольфстрим, несущий тепло северной и западной Европе.

«Это фундаментальный механизм регулирования климата Земли», - подчеркивают исследователи. Тёплую воду из тропиков течения несут на север, до Гренландии и Канады, а холодную воду транспортируют из северного полушария в южное. На характер течений влияют не только температура воды, но также ее солёность и плотность.

Так вот. В прошлом этот океаническо-климатический механизм уже ломался. Очень давно - во время последнего ледникового периода, между 71 и 12 тысячами лет назад. Именно тогда растаяли последние ледники в Европе и Северной Америке.

- Мы изучали отложения на дне океана между Канадой и Гренландией. И выяснили, что от ледников, покрывавших территорию нынешней Канады и севера США, в те времена откалывалось огромное количество айсбергов. Это связано с потеплением поверхностного слоя воды в океане, - рассказывает Криштиану Кьесси. - Все началось с того, что Атлантическая меридиональная циркуляция начала потихоньку слабеть. Температура воды в Северной Атлантике повышалась, она разрушала ледники, те быстро сползали в океан и раскалывались на целые флотилии айсбергов. Айсберги таяли, вода в поверхностном слое становилась более пресной и лёгкой. И из-за этого не опускалась в более глубокие слои океана, как должно быть при нормальной циркуляции. В итоге разрушилась вся система течений. И изменился климат.

Настораживает ученых, впрочем, другое. Сейчас течения в Атлантике тоже слабеют. Одна из причин - та же, что и в конце ледникового периода: тает белый панцирь Гренландии, выпуская огромные массы пресной воды в океан. Вода в океане нагревается из-за глобального потепления. И к тому же в северных широтах стало больше дождей - вот вам еще пресная вода.

- Циркуляция была относительно стабильной до конца XIX века. Затем океанические течения начали замедляться, а с середины ХХ века, с 60-х годов, началось более резкое замедление. Небольшое восстановление циркуляции произошло в 1990-х годах, но в начале XXI века течения снова начали слабеть, - констатирует климатолог Стефан Рамсторф из Потсдамского университета. Он доказал, что Атлантическая меридиональная циркуляция сейчас достигла минимума за последние 1600 лет.

В общем, остановка Гольфстрима - вовсе не страшилка алармистов. А лишь часть ещё более масштабной климатической катастрофы.