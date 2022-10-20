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В мире20 октября 2022 5:00

Пенсионер из Польши подтвердил, что собирается доехать до Тасмании на мотороллере

73-летний путешественник путешествует по миру на трехколесном транспорте
Алена ГРИЦЕНКО
За три года польский пенсионер успел объехать на мотороллере всю Европу.

За три года польский пенсионер успел объехать на мотороллере всю Европу.

Раскладной стол, москитная сетка, умывальник, односпальная кровать, тумбочка с набитыми продуктами – в трехколесном мотороллере у 73-летннего поляка Мариана Поте есть все для того, чтобы путешествовать по миру. За три года пенсионер объехал всю Европу, нынешним летом побывал в Краснодаре у россиянки Кристины Познянской.

«Мы с мужем отдыхали в Варне, когда на улице города увидели необычный маленький пикап, раскрашенный в зеленый цвет, с картой мира сбоку, - рассказывает Кристина. – Я предложила мужу подойти и рассмотреть автомобиль поближе».

Супруг Кристины сначала отказался. Он предположил, судя по яркой раскраске машины, из нее чем-то торгуют. Но, подойдя поближе, оба очень удивились - их встретил жизнерадостный Мариан.

«Он как-то сразу к себе расположил, - продолжает Кристина. - Абсолютно открытый, веселый, добрый человек».

Кристина пригласила нового друга в гости, и Мариан с удовольствием отправился посмотреть на юг России и объехал весь Краснодарский край.

А сейчас планирует добраться до австралийского штата Тасмания. Длинный путь будет лежать через Казахстан, Китай, Юго-Восточную Азию и Австралию. Мариан уверяет, что колесить по миру в одиночку не страшно – ведь в мире очень много хороших людей, которые всегда приходят на помощь.

«Когда вышел на пенсию, то задумался о том, чем бы хотел заниматься, - говорит пенсионер-путешественник. - И решил путешествовать с минимальными удобствами, чтобы у меня было только то, что нужно человеку, без лишней роскоши.

Свой маленький дом на колесах – всего 2 квадратных метра – он оборудовал сам. В кабине мотороллера есть мини-кухня, спальня и все необходимое, чтобы принять душ. Она рассчитала на одного человека, так что попутчиков в свои поездки Мариан не берет.

Когда приходит время отдыха, Мариан старается выбрать самое красивое место. Он делает остановку, раскладывает стол, ставит стул и на маленькой газовой плитке варит себе обед. Ночует пенсионер на стоянках, предназначенных для дальнобойщиков или путешественников на автодомах.

«Иногда нам кажется, что мы не можем прожить без огромного количества вещей, - рассуждает Мариан Поте. – Но, знаете, со временем я избавился от половины вещей, которые брал с собой в дорогу. Мне вполне хватает минимальных удобств для комфортной поездки».

«Энергии у него больше, чем у многих молодых людей, - говорит о своем польском друге Кристина Познянская. - Он верит в людей, это самое главное».

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