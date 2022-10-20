Пенсионер из Польши подтвердил, что собирается доехать до Тасмании на мотороллере

За три года польский пенсионер успел объехать на мотороллере всю Европу.

Раскладной стол, москитная сетка, умывальник, односпальная кровать, тумбочка с набитыми продуктами – в трехколесном мотороллере у 73-летннего поляка Мариана Поте есть все для того, чтобы путешествовать по миру. За три года пенсионер объехал всю Европу, нынешним летом побывал в Краснодаре у россиянки Кристины Познянской.

«Мы с мужем отдыхали в Варне, когда на улице города увидели необычный маленький пикап, раскрашенный в зеленый цвет, с картой мира сбоку, - рассказывает Кристина. – Я предложила мужу подойти и рассмотреть автомобиль поближе».

Супруг Кристины сначала отказался. Он предположил, судя по яркой раскраске машины, из нее чем-то торгуют. Но, подойдя поближе, оба очень удивились - их встретил жизнерадостный Мариан.

«Он как-то сразу к себе расположил, - продолжает Кристина. - Абсолютно открытый, веселый, добрый человек».

Кристина пригласила нового друга в гости, и Мариан с удовольствием отправился посмотреть на юг России и объехал весь Краснодарский край.

А сейчас планирует добраться до австралийского штата Тасмания. Длинный путь будет лежать через Казахстан, Китай, Юго-Восточную Азию и Австралию. Мариан уверяет, что колесить по миру в одиночку не страшно – ведь в мире очень много хороших людей, которые всегда приходят на помощь.

«Когда вышел на пенсию, то задумался о том, чем бы хотел заниматься, - говорит пенсионер-путешественник. - И решил путешествовать с минимальными удобствами, чтобы у меня было только то, что нужно человеку, без лишней роскоши.

Свой маленький дом на колесах – всего 2 квадратных метра – он оборудовал сам. В кабине мотороллера есть мини-кухня, спальня и все необходимое, чтобы принять душ. Она рассчитала на одного человека, так что попутчиков в свои поездки Мариан не берет.

Когда приходит время отдыха, Мариан старается выбрать самое красивое место. Он делает остановку, раскладывает стол, ставит стул и на маленькой газовой плитке варит себе обед. Ночует пенсионер на стоянках, предназначенных для дальнобойщиков или путешественников на автодомах.

«Иногда нам кажется, что мы не можем прожить без огромного количества вещей, - рассуждает Мариан Поте. – Но, знаете, со временем я избавился от половины вещей, которые брал с собой в дорогу. Мне вполне хватает минимальных удобств для комфортной поездки».

«Энергии у него больше, чем у многих молодых людей, - говорит о своем польском друге Кристина Познянская. - Он верит в людей, это самое главное».