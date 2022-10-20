Президентский фонд культурных инициатив объявляет о старте нового грантового конкурса

Президентский фонд культурных инициатив объявил о старте первого грантового конкурса 2023 года, направленного на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Общий объем поддержки составит 4 млрд рублей. Прием заявок стартует в четверг, 20 октября 2022 года.

Заявки принимаются через информационную систему фондкультурныхинициатив.рф от негосударственных некоммерческих, коммерческих и муниципальных организаций, а также индивидуальных предпринимателей. Их необходимо подать в срок до 17 ноября 2022 года.

Проекты должны соответствовать девяти тематическим направлениям конкурса: "Великое русское слово", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Культурный код", "Место силы", "Многонациональный народ", "Молодые лидеры", "Мы вместе", "Нация созидателей" и "Я горжусь".

Конкурс "Мы вместе" – это нововведение. В нем могут быть представлены проекты, нацеленные на интеграцию Донбасса и освобожденных территорий в единое культурно-образовательное, просветительское и цивилизационное пространство. Также направление предусматривает предоставление инициатив, которые способствуют развитию межкультурных связей, усилению чувства общности и единства.

20 октября Президентский фонд культурных инициатив проведет вебинар для авторов творческих инициатив. Генеральный директор фонда Роман Карманов ответит на наиболее популярные вопросы, которые задавались авторами проектов предыдущих конкурсов. Начало трансляции – в 10.30 по московскому времени. Эфир будет доступен в группе фонда в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в аккаунте на видеохостинге RuTube.

Эта трансляция - не единственная. В помощь участникам фонд выпустил серию подкастов, а также регулярно проводит вебинары, где дополнительно разъясняются особенности заполнения заявок. С ними можно ознакомиться на тех же ресурсах.

Напомним, Владимир Путин объявил о создании президентского фонда культурных инициатив 21 апреля 2021 года, а уже 17 мая глава государства подписал соответствующий указ. Фонд учрежден для поддержки проектов в сфере культуры, искусства и творчества.

Средства Президентского фонда культурных инициатив распределяются между победителями - авторами самых креативных и значимых для общества проектов.

В общей сложности за время своей работы Фонд провел уже шесть конкурсов: три основных и три специальных. Продолжается экспертиза заявок, поданных авторами на четвертый специальный конкурс. В информационной системе зарегистрировались свыше 82,6 тысячи участников. По результатам отборов поддержаны почти 4 тысячи проектов на общую сумму порядка 11 млрд рублей. Многие из них уже реализованы.

При поддержке фонда проведены XXXIII Открытый фестиваль документального кино "РОССИЯ", гала-концерт проекта "Столетие российского джаза", II Московский фестиваль фортепианной музыки "Неповторимый Эмиль Гилельс — великий пианист и посол российской культуры", I Сочинский фестиваль классической музыки и Международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту".

Эти мероприятия, организованные на грантовые средства, привлекли особое внимание российского лидера Владимира Путина. Так, глава государства направил приветствия их организаторам и гостям. А мультимедийную выставку-погружение "Петр Великий. Рождение империи" президент России посетил лично.

В прошлом году на средства фонда в Санкт-Петербурге состоялся Всероссийский фестиваль "Книжный маяк Петербурга". В Новосибирске прошел Национальный фестиваль и премия "Музыкальное сердце театра". А в Анадыре открылся V Арктический международный кинофестиваль "Золотой ворон". Архангельская область провела Межрегиональный фестиваль любительских театров малых городов России "Театральная пристань".