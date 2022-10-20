Вице-премьер Чернышенко рассказал, что будет с туриндустрией после упразднения Ростуризма

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко, курирующий туризм, прокомментировал упразднение Ростуризма и передачу его функций Министерству экономического развития.

- В текущей ситуации решение президента по передаче Минэкономразвития полномочий по развитию туристической сферы позволит правительству России максимально сконцентрировать ресурс на вызовах и приоритетах отрасли, - считает вице-премьер. - За последние годы была проделана огромная работа. Запущен национальный проект, который включает более 100 мероприятий, направленных на достижение национальный целей развития страны. В его реализации принимают участие 17 федеральных министерств и ведомств, регионы и бизнес. Я благодарю Зарину Догузову за весомый вклад в развитие индустрии туризма. Уверен, она продолжит трудиться на благо отрасли и в дальнейшем.

Вице-премьер обозначил сильные стороны Минэка, которые важны для развития туризма: это полномочия по инвестиционной и внешнеэкономической политике, межрегиональному сотрудничеству, развитию предпринимательской деятельности, сбалансированному пространственному развитию.

- Эффективное решение этих вопросов напрямую связано с развитием индустрии туризма и с социально-экономическим развитием страны в целом, - добавил Чернышенко.

Лучшие практики, наработанные Ростуризмом вместе с опытом и компетенциями Минэкономразвития позволят не только сохранить, но и нарастить темпы достижения поставленных целей, уверен вице-премьер.