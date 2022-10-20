Фермеры Новой Зеландии протестуют против введения налога на коровью отрыжку

В декабре правительство должно приять закон, по которому фермеры будут платить за коровью отрыжку и другие выбросы парниковых газов скотом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По всей Новой Зеландии сегодня проходят акции протеста против новых налогов. В декабре правительство должно приять закон, по которому фермеры будут платить за коровью отрыжку и другие выбросы парниковых газов скотом. Всего по стране было зафиксировано более 50 митингов: фермеры на тракторах с соответствующими плакатами выезжали на улицы городов.

«Это наша жизнь, жизнь нашей семьи. Мы не собираемся ее разрушать, мы не заработаем никаких денег. Мы любим наши фермы. Вот что нас раздражает, многие фермеры поколениями ухаживали за этой землей» - прокомментировал один из участников акции протеста фермер Дэйв МакКарди.

О новой системе налогообложения говорят уже больше полугода. На прошлой неделе правительство Новой Зеландии вновь вернулось к этой теме, предложив тем, кто занимается разведением рогатого скота и овец поднять цены на свои товары, чтобы в дальнейшем окупить затраты на налоги. По данным чиновников, каждое животное ежедневно выделяет в атмосферу 400-500 литров метана вместе с отрыжкой и испусканием газов. И хотя метан живет в атмосфере меньше, чем углекислый газ, но в 30 эффективнее удерживает тепло. Новый налог должен помочь в борьбе с изменением климата. Во-первых, в стране сократится поголовье скота. А во-вторых, на собранные деньги ученые будут искать варианты снижения парниковой эмиссии сельского хозяйства. Как ранее заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, к 2050 году страна станет углеродно-нейтральной, сократив количество выбросов метана животными почти вдвое.

Брайс Маккензи, соучредитель организации Groundswell New Zealand, которая организовала сегодняшнюю акцию протеста, заявил, что сам законопроект еще сырой: как будут оцениваться выбросы и как будет регулироваться программа не ясно.

«Давайте решим, как это будет лучше для фермеров и страны; проблема в том, что если вы просто волей-неволей взимаете плату за то, что у вас на самом деле нет решения, то это налог», - цитирует Маккензи Reuters.

Сельское хозяйство сегодня является одним из главных элементов экономики Новой Зеландии. В стране на 5 миллионов жителей приходится 10 миллионов крупного рогатого скота и 26 миллионов овец. Молочные продукты, в том числе те, которые используются для производства детских смесей в Китае, являются крупнейшим экспортным источником. Местные фермеры уверены, что предлагаемый налог на самом деле никак не снизит глобальные выбросы парниковых газов, а лишь переместит сельское хозяйство в другие страны.

«Если предложенное сокращение поголовья и появление налогов будет реализовано, это будет разорительно для многих фермеров. Я вышел сегодня. Но, это пустая трата времени- добавил МакКарди.

У нового закона есть все шансы быть одобренным уже в декабре. В таком случае в силу он вступит с 2025 года. Если его примут, Новая Зеландия станет первым государством, обязывающим фермеров оплачивать выбросы от животноводства.