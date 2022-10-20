Секс-символы эстрады на «Жаре»: Бузова в голом платье, Серябкина в нижнем белье и Анна Асти в образе училки

Ольга Бузова пришла в платье без нижнего белья. Фото: «Жара-ТВ»

В Москве состоялся первый музыкальный фестиваль под названием «Жара Cool Fest». Песни и концертные номера молодежного фестиваля можно увидеть в телеверсии мероприятия в ноябре на телеканале «Жара». А мы рассказываем, как нарядились артисты на мероприятие. Модный обзор самых обсуждаемых нарядов для kp.ru сделал стилист Анвар Очилов.

Ольга Серябкина в кружевном корсете, который теперь носят даже в офис. Фото: «Жара-ТВ»

Ольга Серябкина по традиции получила звание самой сексуальной звезды вечеринки. Идеальный лук на новогодний вечер в кругу друзей, когда считаешь себя женщиной вамп и хочешь рассказать об этом другим. Высокие перчатки – тренд сезона. Кружевные корсеты давно перестали быть нижним бельем, теперь это самостоятельный элемент женского наряда. Кружевной корсет носят и с джинсами, и с юбками. В данном случае – вечерний выход, но модель корсета простовата.

Ольга Бузова каждый выход продумывает до мелочей. На красной дорожке звезда вдохновилась недавним образом Ким Кардашьян с одной из вечеринок премии «Оскар». Платье очень красивого цвета – нежно голубой станет фаворитом в 2023 году водяного Кролика. Модный неоновый цвет идет Ольге. Платье без нижнего белья? Бузова себе это может позволить – она хорошо подкачалась в нужных местах, так что пресс и ягодицы выглядят прилично и красиво. Обтягивающее платье с шлейфом и открытой спиной претендует не только на самый заметный, но и лучший выход вечера. Браслеты и кольца поверх креативных рукавов-перчаток – еще один модный знак. Укладка с влажными локонами, очки из «нулевых» - винтажный след для смелых артисток. Хорошо, что есть такие артистки, которые не боятся экспериментов – и нам, и вам не скучно. А то ведь обычно рассматриваем скучные образы, собранные стилистками артисток.

Ольга Бузова скопировала образ Ким Кардашьян. Фото: «Жара-ТВ»

Концертное платье Бузовой – отличное: камни, блески, одним словом -красота. Тут уже отсыл к образу Джей Ло.

Пела Бузова уже в другом платье — здесь она скорее Джей Ло. Фото — «Жара-ТВ»

Люся Чеботина смело нарядилась или напротив разделась. Исполнительница хита «Солнце Монако» в костюме, который можно назвать концертным – в таком виде вряд ли еще где-то стоит появляться. Отдельно каждая часть костюма – модно, актуально. Все вместе – выглядит не очень... Очевидно одно – фигура у звезды отличная.

Люся Чеботина в топе и прозрачных брюках. Фото — «Жара-ТВ»

Анна Асти здесь просто бизнес-леди, а не звезда шоу-бизнеса. Кто-то пошутил в соцсетях насчет образа сексапильной училки. Модный лук, в котором топ-менеджеру можно прийти на переговоры или деловой ужин. Жилетка на пуговицах уже год как самостоятельный и равноправный предмет гардероба. Максимально удобно иметь ее в комплекте с костюмом. Тогда можно носить тройку и жилет как вместе, так и по отдельности. Ансамбль из женских брюк, пиджака и жилета удивительным образом придает серьезности всем, кто его носит. Даже поп-дивам. Кстати, первым костюм-тройку ввел в моду британский король Карл II аж в 1966 году.

Анна Асти вне сцены меняет амплуа. Фото — «Жара-ТВ»

Мари Краймбрери и на красной дорожке, и на сцене была в одном и том же костюме. Пижамные костюмы носят третий год везде – в офис, в кино, на работу и в клуб. Есть варианты из шелка или атласа настолько элегантные или оригинальные, что способны заменить вечернее платье. Однако это не тот вариант. В первой половине 20 века в таких пижамах гуляли в курортных городах, а в менее нарядных спали. Вот костюм данной певицы подходит под эти два назначения.

Мари Краймбрери везде ходила в пижаме — и пела тоже. Фото: «Жара-ТВ»

Ева Лепс с коллегами из группы «Cosmos Girls» слишком буквально поняли выражение «молодежный фестиваль» - нарядились соответственно. Модные озорные девчонки. Все отлично: и джинсы, и комбидресс демонстративно поверх джинс, и корсет, и студенческий костюмчик.

Дочь Григория Лепса Ева (посередине) с коллегами по группе «Cosmos Girls» в модных джинсах. Фото: «Жара-ТВ»

Что касается концерта, то он прошел в обновленном после реконструкции зале «Крокус Сити Холл». Сценарий концерта был креативным: ведущему Диме Масленникову помогали артисты, которые появлялись из неожиданных локаций. Так Люся Чеботина была соведущей, играя на фортепиано из гримерки, Ваня Дмитриенко - из-за кулис, Хабиб - из кафе. Анна Асти прилетела с гастролей и исполнила микс из своих хитов, а Ольга Бузова закрыла фестиваль тоже миксом из своих песен.