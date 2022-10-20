Украина рискует лишиться поддержки США в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в конгресс

Республиканец Келли Армстронг высказался за сокращение американской поддержки Украины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киевские власти - в шоке! Ужасные новости для них приходят на этой неделе из США - главного союзника незалежной и основного спонсора украинского воинства. Выясняется, что в скором времени Украина может лишиться миллиардов долларов и современных вооружений, которые все последние месяцы Вашингтон регулярно отправлял режиму Зеленского.

Сразу несколько солидных изданий в Штатах и Великобритании предали огласке заявления влиятельных конгрессменов-республиканцев. Они прямо предупредили, что в случае победы республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс, которые пройдут в начале ноября этого года, выделение дальнейшей помощи Украине вполне возможно будет заблокировано. Основание: дела в самой Америке настолько плохи, что тут уж не до поддержки кого-то там за рубежом во имя политических амбиций. Яснее других, по информации The Washington Post, выразился член палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг: «Когда люди видят 13-процентное повышение цен на продукты, удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги; если вы живете в приграничном регионе, и вокруг - мигранты и фентанил (сильнейший синтетический наркотик. - Ред.), Украина - это самое последнее, о чем вы думаете».

Британская The Financial Times приводит слова Кевина Маккарти, возглавляющего республиканское меньшинство в палате представителей: « Я думаю, что люди будут сидеть в условиях рецессии, и они не собираются выписывать Украине карт-бланш. Они просто не будут этого делать».

The Financial Times поинтересовалась мнением украинских властей по поводу столь тревожных для них сигналов. В Киеве, пишет газета, не стали скрывать, что «шокированы» этими известиями. Глава президентской партии «Слуга Народа» Давид Арахамия обиженно залепетал: мол, как же так, ведь несколько недель назад наша делегация посетила США и встречалась с Маккарти. «Нас заверили, что двухпартийная поддержка Украины останется главным приоритетом», - плакался Арахамия.

Глава президентской партии «Слуга Народа» Давид Арахамия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На команду демократов тоже надежд поубавилось. Издание Politico со ссылкой на чиновников администрации сообщило, что, хотя Белый дом не предупреждал впрямую украинские власти о возможном прекращении помощи в случае успеха республиканцев на парламентских выборах, «Киев сам это прекрасно осознает». Между прочим, и у самого Байдена терпение в общении с украинскими властями на исходе. Недавно The Washington Post писала, что глава Белого дома устроил Зеленскому выволочку: его бесконечные жалобы на нехватку помощи Украине надоели, если они не прекратятся, то ее можно прекратить вовсе.

Сенатор-демократ Крис Мерфи в интервью той же The Washington Post признал, что в палате представителей конгресса США сконцентрировано немало сторонников Дональда Трампа, который снова метит в президенты. Многие из них «скептически относятся к Украине и нашей ее поддержке». А помощники Трампа, отвечающие за распространение сообщений в интернете, по мнению сенатора, «обливают помощь Украине полным дерьмом». «Я думаю, что существует реальный риск того, что действующий пакет помощи станет последним, когда мы будем финансировать Украину», - указал Мерфи.

Если все эти мрачные для Киева прогнозы сбудутся, то Зеленскому с компанией придется либо срочно капитулировать, либо стремглав бежать из страны.