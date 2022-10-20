Неизвестная болезнь распространяется среди диких косуль в Курганской области

Основной, но пока еще не официальной, версией как охотников, так и ветеринаров является отравление животных ядохимикатами, которыми обрабатывают сельхозкультуры.

В Курганской области охотников предупредили о неизвестном смертельном заболевании у косуль в Далматовском и Шадринском округах. Больные животные ходят кругами, бьются в конвульсиях, а изо рта у них течет пена, у некоторых имеются раны на теле. Ветеринары говорят, что уже выявили около 30 пострадавших, этимология заболевания пока не ясна. Анализы заражённых направили в лабораторию, но там инфекционисты не смогли установить причины. Исследования продолжаются.

Региональное правительство разослало в охотхозяйства и специализированные сообщества письма с просьбой усилить патрулирование территорий. Тем, кто встретит животное с признаками болезни, рекомендуют сразу связаться с департаментом охраны природы и ветеринарами.

Основной, но пока еще не официальной, версией как охотников, так и ветеринаров является отравление животных ядохимикатами, которыми обрабатывают сельхозкультуры. В пользу этой гипотезы говорит тот факт, что в августе в этих же округах после обработки полей у пчеловодов массово погибли насекомые.