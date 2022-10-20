На рынке труда настало время женщин: работодатели стали реже приглашать мужчин на собеседование

Особенно в цене – соискательницы предпенсионного возраста Фото: Shutterstock

Мужчин стали реже приглашать на собеседования. И так делают почти все работодатели, кроме Минобороны. Шутка.

Но в каждой шутке, как известно, есть доля правды. Как показывает статистика сервиса HeadHunter, за последнее время на рынке труда наметилась «гендерная дискриминация». И дискриминируют в основном представителей сильного пола.

- Работодатели стали на 3% чаще приглашать на собеседования женщин. Доля женских резюме, заинтересовавших рекрутеров и получивших приглашение на собеседование, выросла с 59% до 62%, а доля мужских сократилась с 41% до 38%, - рассказала «Комсомолке» руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Более «женскими» стали сферы страхования (дам стали приглашать на собеседования на 9% чаще), безопасности (+6%), фитнеса и красоты (+5%). Причем особенно вырос интерес к соискательницам предпенсионного возраста. То есть у тех, чьего мужа, скорее всего, не призовут и ей не придется нервничать и отпрашиваться.

- Снижение интереса к сотрудникам-мужчинам скорее всего, вызвано рисками частичной мобилизации, - констатирует Мария Игнатова. - С другой стороны, необходимо учитывать, что приглашение на собеседование - лишь один из этапов рекрутинга и не всегда означает факт приема на работу.

Выходит, не все так плохо, мужики.

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