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Звезды20 октября 2022 13:25

Смертельное ДТП Анны Большовой: сбитая насмерть женщина сама бросилась под колеса

Сбитая Анной Большовой женщина сама бросилась под колеса
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Появились подробности смертельной аварии Анны Большовой

Появились подробности смертельной аварии Анны Большовой

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актриса Анна Большова в ДТП в Калужской области сбила насмерть женщину 20 октября 2022 года. Артистка была за рулем иномарки в тот момент, когда под коса машины бросилась 31-летняя Олеся Соколова.

Появились подробности смертельной аварии Анны Большовой. Громкое ДТП получило огласку лишь почти спустя неделю. Трагедия разыгралась 14 октября в Калужской области на неосвещенной проселочной дороге.

46-летняя актриса была за рулем и трезвая в тот момент, когда сбила женщину. Звезда позвонила в полицию и вызвала "скорую". Но спасти несчастную не удалось. Она умерла до приезда врачей.

Установлена личность погибшей. Ей оказалась 31-летняя Олеся Соколова. У нее остались супруг и двое детей, передает life.ru.

Соколова жила с мужем в Обнинске. В Грачевку приезжала в гости к сестрам. Что касается Большовой, то она купила себе в той же деревне участок с домом и прудом.

После аварии артистка заявила, что сбитая ею женщина сама бросилась под колеса автомобиля. "Аня рассказала мне, что это произошло в сплошной темноте и женщина сама бросилась под ее машину. Поэтому я надеюсь, что следствие учтет все обстоятельства этого дела и примет правильное решение", - поведал директор Ленкома, где много лет служит Большова.

Марк Варшавер добавил, что сейчас идет расследование этого происшествия.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что жертва аварии была пьяна, передает Пятый канал. В крови Олеси было 4 промилле алкоголя, что равнозначно 450 граммам чистого спирта или одному литру водки, употребленным за короткое время.

Шоу-бизнесИнтересноеАнна Большова: досье KP.RU